Мы слегка пофантазировали и представили, кто из нынешних голливудских звезд смог бы сыграть в культовых фильмах

Вигго Мортенсен в роли Семена Горбункова из «Бриллиантовой руки», Джулия Робертс, перевоплотившаяся в Зину из ленты «Иван Васильевич меняет профессию», а может Джаред Лето в роли Ивана из «Чародеев»... Согласитесь, довольно сложно представить себе этих голливудских звезд в подобных ролях. Но это оказалось довольно просто для искусственного интеллекта, за чьей помощью мы и обратились при создании этой статьи.