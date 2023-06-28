Мы слегка пофантазировали и представили, кто из нынешних голливудских звезд смог бы сыграть в культовых фильмах
Вигго Мортенсен в роли Семена Горбункова из «Бриллиантовой руки», Джулия Робертс, перевоплотившаяся в Зину из ленты «Иван Васильевич меняет профессию», а может Джаред Лето в роли Ивана из «Чародеев»... Согласитесь, довольно сложно представить себе этих голливудских звезд в подобных ролях. Но это оказалось довольно просто для искусственного интеллекта, за чьей помощью мы и обратились при создании этой статьи.
Катерина, «Москва слезам не верит» — Анджелина Джоли
Вера, «Вокзал для двоих» — Гвинет Пэлтроу
Зина, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джулия Робертс
Роман, «Вам и не снилось» — Тимоти Шаламе
Нелли Леднева, «Большая перемена» — Энн Хэтэуэй
Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джим Керри
Катя Снегирева, «Афоня» — Эмма Уотсон
Семен Горбунков, «Бриллиантовая рука» — Вигго Мортенсен
Татьяна Левченко, «Весна на Заречной улице» — Кира Найтли
Настенька, «Морозко» — Скарлетт Йоханссон
Иван, «Чародеи» — Джаред Лето
Нестор Петрович, «Большая перемена» — Леонардо Ди Каприо
Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания» — Кейт Уинслет
Мария Васильевна, «Родня» — Мерил Стрип
Ольга, «Зимняя вишня» — Хилари Суэнк
Саша Савченко, «Весна на Заречной улице» — Брэдли Купер
Людмила, «Москва слезам не верит» — Натали Портман
Таня Зайцева, «Интердевочка» — Кэмерон Диас
Лариса Ивановна, «Мимино» — Дженнифер Лопес
Вполне возможно, что роль Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби» была бы по плечу Риз Уизерспун, а Эмилия Кларк, вероятно, смогла бы перевоплотиться в Нину из культовой комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Нам также кажется, что Райан Рейнольдс бесподобно смотрелся бы в роли Гены в «Бриллиантовой руке».
Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм, Большая перемена / Мосфильм
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