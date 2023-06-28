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Мы слегка пофантазировали и представили, кто из нынешних голливудских звезд смог бы сыграть в культовых фильмах

Кино
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Вигго Мортенсен в роли Семена Горбункова из «Бриллиантовой руки», Джулия Робертс, перевоплотившаяся в Зину из ленты «Иван Васильевич меняет профессию», а может Джаред Лето в роли Ивана из «Чародеев»... Согласитесь, довольно сложно представить себе этих голливудских звезд в подобных ролях. Но это оказалось довольно просто для искусственного интеллекта, за чьей помощью мы и обратились при создании этой статьи.

Катерина, «Москва слезам не верит» — Анджелина Джоли

Вера, «Вокзал для двоих» — Гвинет Пэлтроу

Зина, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джулия Робертс

Роман, «Вам и не снилось» — Тимоти Шаламе

Нелли Леднева, «Большая перемена» — Энн Хэтэуэй

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джим Керри

Катя Снегирева, «Афоня» — Эмма Уотсон

Семен Горбунков, «Бриллиантовая рука» — Вигго Мортенсен

Татьяна Левченко, «Весна на Заречной улице» — Кира Найтли

Настенька, «Морозко» — Скарлетт Йоханссон

Иван, «Чародеи» — Джаред Лето

Нестор Петрович, «Большая перемена» — Леонардо Ди Каприо

Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания» — Кейт Уинслет

Мария Васильевна, «Родня» — Мерил Стрип

Ольга, «Зимняя вишня» — Хилари Суэнк

Саша Савченко, «Весна на Заречной улице» — Брэдли Купер

Людмила, «Москва слезам не верит» — Натали Портман

Таня Зайцева, «Интердевочка» — Кэмерон Диас

Лариса Ивановна, «Мимино» — Дженнифер Лопес

Вполне возможно, что роль Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби» была бы по плечу Риз Уизерспун, а Эмилия Кларк, вероятно, смогла бы перевоплотиться в Нину из культовой комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Нам также кажется, что Райан Рейнольдс бесподобно смотрелся бы в роли Гены в «Бриллиантовой руке».

Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм, Большая перемена / Мосфильм
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AdMe/Кино/Мы слегка пофантазировали и представили, кто из нынешних голливудских звезд смог бы сыграть в культовых фильмах
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