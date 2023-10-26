Мы собрали 15+ фактов о «Папиных дочках» и выяснили, что думают зрители о продолжении сериала
В 2023 году на экраны вышел сериал «Папины дочки. Новые», ставший продолжением популярного ситкома нулевых. На этот раз отцом-одиночкой стал зять Сергея Васнецова, с которым зрители уже были знакомы по предыдущим «Папиным дочкам». Мы тоже начали наблюдать за его приключениями. А потом рискнули сравнить старую и новую версию сериала и заодно отыскали для вас занимательные факты о любимых героях.
- От ученого Вениамина Васильева, или попросту Веника, сбежала жена Даша, оставив ему на воспитание четырех девочек: Соню, Лизу, Диану и Арину. Режиссеру-постановщику Александру Жигалкину даже пришлось отвечать на каверзный вопрос о том, почему на этот раз дочек не пять. Он отшутился, что создатели сериала оставили место на перспективу.
- Двойняшек Васильевых в новом сезоне сыграли Ева Смирнова и Виталия Корниенко. Последняя признавалась в интервью, что похожа на свою экранную героиню Лизу и тоже учится на одни пятерки. Более того, в сериал перекочевали и некоторые настоящие увлечения Виты, среди которых был спидкубинг — скоростная сборка кубика Рубика.
- Ева Смирнова, исполнившая роль Дианы, уже знакома зрителям по фильму «Чебурашка», где она сыграла капризную девочку, постоянно требовавшую себе новые игрушки.
- Для съемок нового сериала построили декорации в виде квартиры. Ее площадь составляет 130 квадратных метров и включает комнаты девочек, спальню Веника, ванную, гостиную и прихожую. Вдобавок к этому были сделаны лифт и лестница с тремя пролетами.
- Вся еда, которую мы видим в кадре, настоящая. Полина Денисова, которая играет роль старшей дочки Сони, однажды рассказала, как в одном из эпизодов ей испачкали едой красивое голубое платье. А еще Полина признается, что выросла на оригинальном сериале и была верным фанатом Пуговки.
- Филипп Бледный, сыгравший Веника, признавался, что даже и не мечтал оказаться на месте своего киношного тестя в «Папиных дочках». Это предложение было для него совершенно неожиданным.
- Маму в предыдущих «Папиных дочках» и тещу Веника в новом сериале сыграла Нонна Гришаева. Интересно, что во время съемок в ситкоме нулевых она параллельно пародировала «Папиных дочек» в передаче «Большая разница».
- Создатели нового сериала решили сделать из Даши копию мамы. Она тоже устает от домашних хлопот и сбегает от мужа, оставляя его заботиться о дочках.
- В роли нынешнего дедушки и папы из оригинальных «Папины дочек» мог оказаться Александр Самойленко, но он отказался от этой роли из-за занятости на других проектах. Зато согласился сыграть доктора Антонова, друга главного героя, хорошо знакомого зрителям по старому ситкому.
EAST NEWS, East News
- В новый сезон вернулись практически все повзрослевшие папины дочки. Они играют теть нынешних девочек.
- Из полюбившихся героев первых сезонов зрители не увидят Александра Самойленко. Актер отказался от съемок в продолжении ситкома и назвал запуск этого проекта ошибкой.
- Некоторые критики при виде Андрея Леонова в роли Сергея Васильева вспоминают многочисленных пап-одиночек, сыгранных его настоящим отцом. Евгений Леонов в одиночку воспитывал детей в роли Леднева из «Большой перемены», Сарафанова из «Старшего сына» и даже Короля из «Обыкновенного чуда».
- Папины дочки из старого состава продолжают сниматься в кино. Ярче всего карьера сложилась у Елизаветы Арзамасовой, которую зрители запомнили по роли вундеркинда Галины Сергеевны. Сейчас на счету у 28-летней актрисы более 50 ролей в фильмах и сериалах.
- Елизавета Арзамасова и Филипп Бледный уже работали вместе. В 2010 году, когда Лизе было 14 лет, они исполняли главные роли в спектакле «Ромео и Джульетта».
- В 2012 году Арзамасова озвучила принцессу Мериду в анимационном фильме «Храбрая сердцем», а после подарила свой голос одной из главных героинь анимационного фильма «Angry Birds в кино 2».
- В 2020 году Елизавета вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Сейчас пара воспитывает маленького сына.
- Возможно, рано или поздно зрители увидят полнометражный фильм по мотивам сериала «Папины дочки». Разговоры об этом проекте начались еще в 2017 году, но пока затея остается лишь на уровне обсуждения.
- Есть вероятность, что вскоре выйдет новогодний спецэпизод сериала «Папины дочки. Новые». Эта серия может занять около часа экранного времени.
Бонус: что думают зрители о новом сериале
- В новой истории все по-другому, потому что и дети и родители — более прогрессивные, идущие в ногу со временем. Они вынуждены сталкиваться с новыми проблемами типа зависимости от гаджетов. Но основная тема стара как мир — «отцы и дети». Я влюбилась во всех девчонок. Ну и, конечно, в Веника. Из кудрявого романтичного студента он превратился во взрослого красавчика. У него получился собирательный образ папы, который старается позаботиться о детях и при этом помнит, кто из них вегетерианка, а кто на диете. © GellaGia / Kinopoisk
- Большое возмущение у меня вызвала завязка сюжета. Даша просто ушла из семьи, потому что «устала и решила найти себя», как и ее мама до нее. Почему бы не придумать историю про супружескую измену? Или про то, как жена уехала в длительную командировку? И почему у Маши, Гали и Жени нет семей? Столько вопросов... © Александра Иваницкая — 8891 / Kinopoisk
- Эх, а ведь могли бы набраться смелости и сделать по-настоящему актуальный сюжет: Веник уходит за хлебом и не возвращается, а жена остается воспитывать 4-5 мальчиков. Один хулиган, второй уткнулся в компьютер и так далее. © Илья123 / Kinopoisk
- Для меня оригинальный сериал был слишком плоским. Девочки были чересчур строго разделены на очкастую зубрилу, хмурую готку, спортсменку пацанку, глупую красавицу и милашку малышку. В современной версии от этих образов решили отойти, и это пошло на пользу сериалу. © Zta8s / Kinopoisk
- До слез приятно было слышать все те же мотивы саундтрека. Даже шаблон с титрами создатели решили сделать как раньше, в нулевых, что для меня, несомненно, дань уважения. Когда появился в кадре Андрей Леонов, стало ясно: я скучала. Это что-то прекрасное, когда ты растешь с ситкомом многие годы и видишь, как девочки тоже взрослеют, становятся женщинами. Детскую припухлость уже успели заменить морщинки, но глаза... Глаза все те же. По-своему родные. Я сейчас не только про «первое поколение» дочерей, но и про обожаемого Леонова. Старая школа, гены, талант — все это бросается в глаза с первых секунд. Даже его улыбка — и та излучает какую-то особенную магию. © yanavengeryana / Kinopoisk
Некоторые сериалы цепляют с первых кадров, а для того, чтобы распробовать другие, нужно посмотреть несколько эпизодов. Но часто оказывается, что они тоже стоят потраченного времени. Мы и сами любим залипнуть у экрана за просмотром сериала, поэтому часто делимся с вами подборками рейтинговых новинок.
Фото на превью EAST NEWS, Папины дочки. Новые / Телеканал СТС, East News
AdMe/Кино/Мы собрали 15+ фактов о «Папиных дочках» и выяснили, что думают зрители о продолжении сериала
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