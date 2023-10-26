Мы собрали 15+ фактов о «Папиных дочках» и выяснили, что думают зрители о продолжении сериала

В 2023 году на экраны вышел сериал «Папины дочки. Новые», ставший продолжением популярного ситкома нулевых. На этот раз отцом-одиночкой стал зять Сергея Васнецова, с которым зрители уже были знакомы по предыдущим «Папиным дочкам». Мы тоже начали наблюдать за его приключениями. А потом рискнули сравнить старую и новую версию сериала и заодно отыскали для вас занимательные факты о любимых героях.