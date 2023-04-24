Мы сравнили фото 12 популярных артистов на заре карьеры и сейчас. И не смогли выбрать, какими они нам нравятся больше

Многие актеры и актрисы приобрели популярность далеко не в самом начале своей карьеры. До взлета у них были и другие, зачастую не менее удачные роли. Мы решили вспомнить, как выглядели наши любимые артисты несколько десятилетий назад в своих ранних работах.