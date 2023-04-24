Мы сравнили фото 12 популярных артистов на заре карьеры и сейчас. И не смогли выбрать, какими они нам нравятся больше
Многие актеры и актрисы приобрели популярность далеко не в самом начале своей карьеры. До взлета у них были и другие, зачастую не менее удачные роли. Мы решили вспомнить, как выглядели наши любимые артисты несколько десятилетий назад в своих ранних работах.
Алексей Серебряков
Ингеборга Дапкунайте
Николай Носков
Мария Аронова
Константин Хабенский
Алиса Фрейндлих
Дмитрий Нагиев
Александр Ширвиндт
Сергей Гармаш
Эммануил Виторган
Ольга Волкова
Федор Добронравов
Мы сравнивали современные снимки любимых звезд с их фотографиями из прошлого в других статьях:
Фото на превью Летние люди / Роскомкино, Пара из будущего / Студия Тритэ
AdMe/Кино/Мы сравнили фото 12 популярных артистов на заре карьеры и сейчас. И не смогли выбрать, какими они нам нравятся больше
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