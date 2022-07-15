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Посмотрите, как изменились лица 15 звезд с начала их карьеры

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Все мы люди, и в течение жизни наше лицо так или иначе меняется. У каждого наверняка бывало такое — смотришь на свои фотографии 10-летней давности и думаешь: «Это что, мой нос?» Меняются и любимые звезды: кто-то из них прибегает к услугам косметолога, а кто-то, наоборот, не признает вмешательств, а черты лица становятся другими естественным образом.

Мы в ADME решили сравнить лица знаменитостей крупным планом и выяснить, сильно ли изменилась внешность звезд с начала их карьеры.

Мадонна: 1985 vs 2020

Блейк Лайвли: 2006 vs 2022

Меган Фокс: 2006 vs 2022

Леди Гага: 2008 vs 2022

© Lady Gaga / YouTube, VALERIE MACON / AFP / East News

Эшли Симпсон: 2006 vs 2021

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Пэрис Хилтон: 2004 vs 2022

East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Белла Хадид: 2015 vs 2022

imago / Future Image / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Кейли Куоко: 2010 vs 2019

East News, Invision / Invision / East News

Виктория Бекхэм: 2003 vs 2019

Shooting Star / Sipa USA / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дженнифер Энистон: 1998 vs 2020

© Friends / Warner Bros. Television, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Мишель Уильямс: 2010 vs 2020

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Дрю Бэрримор: 1995 vs 2019

© Mad Love / Touchstone Pictures and co-producers, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кира Найтли: 2004 vs 2019

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, AP / Associated Press / East News

Галь Гадот: 2009 vs 2021

Universal / Courtesy Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Ариана Гранде: 2012 vs 2020

310pix.com / East News, Invision / Invision / East News

В какой период своей карьеры эти звезды вам запомнились ярче всего? Мы вот, например, очень любим период Like A Prayer у Мадонны.

Фото на превью Alexandra Wyman / Wirelimage / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images
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AdMe/Кино/Посмотрите, как изменились лица 15 звезд с начала их карьеры
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