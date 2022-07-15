Посмотрите, как изменились лица 15 звезд с начала их карьеры

Все мы люди, и в течение жизни наше лицо так или иначе меняется. У каждого наверняка бывало такое — смотришь на свои фотографии 10-летней давности и думаешь: «Это что, мой нос?» Меняются и любимые звезды: кто-то из них прибегает к услугам косметолога, а кто-то, наоборот, не признает вмешательств, а черты лица становятся другими естественным образом.