Посмотрите, как изменились лица 15 звезд с начала их карьеры
Все мы люди, и в течение жизни наше лицо так или иначе меняется. У каждого наверняка бывало такое — смотришь на свои фотографии 10-летней давности и думаешь: «Это что, мой нос?» Меняются и любимые звезды: кто-то из них прибегает к услугам косметолога, а кто-то, наоборот, не признает вмешательств, а черты лица становятся другими естественным образом.
Мы в ADME решили сравнить лица знаменитостей крупным планом и выяснить, сильно ли изменилась внешность звезд с начала их карьеры.
Мадонна: 1985 vs 2020
Блейк Лайвли: 2006 vs 2022
Меган Фокс: 2006 vs 2022
Леди Гага: 2008 vs 2022
Эшли Симпсон: 2006 vs 2021
Пэрис Хилтон: 2004 vs 2022
Белла Хадид: 2015 vs 2022
Кейли Куоко: 2010 vs 2019
Виктория Бекхэм: 2003 vs 2019
Дженнифер Энистон: 1998 vs 2020
Мишель Уильямс: 2010 vs 2020
Дрю Бэрримор: 1995 vs 2019
© Mad Love / Touchstone Pictures and co-producers, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Кира Найтли: 2004 vs 2019
Галь Гадот: 2009 vs 2021
Ариана Гранде: 2012 vs 2020
В какой период своей карьеры эти звезды вам запомнились ярче всего? Мы вот, например, очень любим период Like A Prayer у Мадонны.
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