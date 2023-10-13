Мы сравнили героев экранизаций 10 классических произведений. И теперь спорим, кто сыграл лучше

Честно признаемся, многие из шедевров классической литературы мы по диагонали пролистали во время учебы в школе. Зато с возрастом у нас наконец-то получилось оценить эти произведения и заодно обнаружить, что по многим из них сняты фильмы. И тут возникла другая проблема: какой из экранизаций отдать предпочтение.

«Джен Эйр»

Этот роман Шарлотты Бронте — настоящий рекордсмен по количеству киноадаптаций. Приключения сироты Джен Эйр интересовали зрителей еще во времена немого кино, причем первый из этих фильмов вышел на экраны в 1910 году. В 1918-м зрители увидели фильм с Элис Брейди в главной роли. Его создатели решили не брать название оригинального произведения и назвали киноленту «Женщина и жена». В 1983-м году был снят сериал с участием Зилы Кларк, а в 2011-м роль Джен Эйр исполнила Миа Васиковска.

«Лев зимой»

Написанную в 1966-м году пьесу Джеймса Голдмена столько раз сыграли на сцене, что ее вполне можно назвать современной классикой. А еще про ссоры Генриха II Английского, его жены Элеоноры Аквитанской, их детей и гостей во время Рождества 1183 года сняли целых 2 фильма. Первый, с Питером О’Тулом и Кэтрин Хепберн в главных ролях, вышел на экраны в 1968 году и получил «Оскара». Вторую экранизацию пьесы с участием Патрика Стюарта и Глен Клоуз зрители увидели в 2003-м году.

«Ромео и Джульетта»

Эта трагедия всегда считалась одной из самых популярных пьес Шекспира. Не обошли ее вниманием и кинорежиссеры. В 1936-м году на экраны вышел фильм «Ромео и Джульетта», где главную героиню сыграла Норма Ширер. Съемки продлились около 6 месяцев, а бюджет достиг 2 млн долларов, что сделало эту киноленту одним из самых дорогих фильмов студии «MGM». В 1968 году на экраны вышла экранизация Франко Дзеффирелли с Оливией Хасси в роли Джульетты, а в 2013-м в образе влюбленной девушки из Вероны предстала Клэр Дэйнс.

«Гамлет»

«Трагическая история о Гамлете, принце датском», часто сокращаемая до «Гамлета», была написана Уильямом Шекспиром где-то между 1599 и 1601 годами, а ее первые экранизации относятся к эпохе немого кино. В 1948 году вышел фильм Лоренса Оливье, в котором он сам же и примерил образ Гамлета. В 1996-м его примеру последовал Кеннет Брана: он стал и режиссером, и исполнителем главной роли. А в 2000-м году зрители увидели современного Гамлета, которого сыграл Итан Хоук.

«Гордость и предубеждение»

Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» тоже был не раз экранизирован. В 1995 году зрители увидели одноименный сериал с Дженнифер Эль в роли Элизабет Беннет, а в 2005-м в этом образе предстала Кира Найли. Пожалуй, одной из самых необычных экранизаций британской классики стал комедийный боевик «Гордость и предубеждение и зомби». В 2009-м году Сет Грэм-Смит написал пародию на роман Джейн Остин, а через несколько лет по мотивам этого произведения был снят фильм, в котором приключения аристократов перенесли в альтернативную реальность, а суровую мисс Беннет сыграла Лили Джеймс.

«Идиот»

Образ князя Мышкина из романа Федор Достоевского «Идиот» примеряли на себя актеры из разных стран. В 1946 году его сыграл француз Жерар Филип, а в 1951-м — японец Масаюки Мори. Увы, оригинальная 265-минутная версия фильма режиссера Акиры Куросавы была утеряна. В 1958-м году зрители увидели фильм Ивана Пырьева, где роль князя Мышкина исполнил Юрий Яковлев. Позже режиссер планировал снять вторую часть киноленты, но его планы так и не воплотились в жизнь.

«Грозовой перевал»

Единственный роман английской писательницы Эмили Бронте тоже несколько раз вдохновлял режиссеров. В 1939-м году вышел «Грозовой перевал» Уильяма Уайлера с Лоренсом Оливье в роли мрачного Хитклиффа, а в 1992-м этот же образ примерил Рэйф Файнс. В 2009-м году зрители увидели двухсерийный «Грозовой перевал», где главную роль исполнил Том Харди. Сценарист этого мини-сериала говорил, что сюжет романа крайне сложно перенести на экран, а самой успешной попыткой называл уже упомянутый здесь фильм Уайлера.



«Макбет»

Образ короля из шекспировской трагедии «Макбет» примеряли многие актеры. В 1971-м году был снят одноименный фильм с Джоном Финчем в главной роли, а в 2015-м зрители оценили игру Майкла Фассбендера. В 2021-м году на экраны вышла кинолента «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном, кандидатура которого впоследствии была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

«Анна Каренина»

Сюжетом о несчастной Анне вдохновлялись режиссеры балетных постановок, опер и театральных пьес. Несложно догадаться, что по этому роману Льва Толстого было снято множество фильмов и сериалов. Одной из ранних версий стала кинолента «Анна Каренина» 1948 года, где главную роль исполнила Вивьен Ли. Позже зрители увидели одноименный фильм-балет с Майей Плисецкой, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 1975 года. А в 2012-м году этот образ воплотила на экране Кира Найтли.

«Разум и чувства»

Первой экранизацией романа Джейн Остин «Разум и чувства» стал сериал 1971 года, а одну из самых колоритных фигур в нем, полковника Брэндона, сыграл Ричард Оуэнс. В 1995-м году зрители увидели фильм «Разум и чувства» с Аланом Рикманом. В 2008-м году на экраны вышел еще один сериал о сестрах Дэшвуд и их поклонниках. Роль Брэндона в нем досталась Дэвиду Моррисси, который сначала думал, что роману не нужна еще одна киноадаптация, но затем прочитал сценарий и понял, что не в силах отказаться от работы на этом проекте.

