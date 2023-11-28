Мы сравнили героев экранизаций 13 классических произведений. И охрипли пока спорили, кто сыграл лучше

Экранизаций классических литературных произведений не бывает слишком много, ведь каждый новый фильм дарит нам историю, пусть и знакомую в деталях, но полную собственной жизни, энергии и духа времени. И, конечно же, актеры, получившие шанс воплотить культового персонажа, понимают, что их работу будут сравнивать с уже ставшими культовыми образами, и стараются не ударить в грязь лицом.

«Три мушкетера»

Знаменитый роман Александра Дюма по числу экранизаций — один из фаворитов кинематографистов. Первая киноверсия этой истории была снята еще в эпоху немого кино и с тех пор фильмы и сериалы по любимой многими поколениями читателей книге выпускаются с завидной регулярностью. Коварную и обольстительную миледи Винтер всегда играли признанные красавицы. Так в фильме 1948 года эта роль досталась легенде голливудского кино Лане Тернер. В 2011 году режиссер Пол Андерсен выпустил на экраны свою киноадаптацию романа, в которой роль роковой женщины досталась его жене, прекрасной, во всех смыслах, актрисе Милле Йовович. А французские кинематографисты, снявшие в 2023 году по книге двухсерийную эпическую сагу, отдали предпочтение Еве Грин.

«Джен Эйр»

Этот роман Шарлотты Бронте — настоящий рекордсмен по количеству киноадаптаций. Приключения сироты Джен Эйр интересовали зрителей еще во времена немого кино, причем первый из этих фильмов вышел на экраны в 1910 году. В 1918-м зрители увидели фильм с Элис Брейди в главной роли. Его создатели решили не брать название оригинального произведения и назвали киноленту «Женщина и жена». В 1983-м году был снят сериал с участием Зилы Кларк, а в 2011-м роль Джен Эйр исполнила Миа Васиковска.

«Сирано де Бержерак»

Одна из первых экранизаций произведения Эдмона Ростана, черно-белый фильм 1950 года, стал классикой кинематографа. Исполнитель роли Сирано, актер Хосе Феррер, получил за свою работу «Оскара». На эту же премию за фильм «Сирано де Бержерак» 1990 годы был номинирован и знаменитый французский актер Жерар Депардье. В мюзикле 2021 года застенчивого поэта с прекрасной душой, но некрасивой внешностью сыграл Питер Динклэйдж, запомнившийся многим по роли Тириона Ланнистера в телесериале «Игра престолов».

«Лев зимой»

Написанную в 1966-м году пьесу Джеймса Голдмена столько раз сыграли на сцене, что ее вполне можно назвать современной классикой. А еще про ссоры Генриха II Английского, его жены Алиеноры Аквитанской, их детей и гостей во время Рождества 1183 года сняли целых 2 фильма. Первый, с Питером О’Тулом и Кэтрин Хепберн в главных ролях, вышел на экраны в 1968 году и получил «Оскара». Вторую экранизацию пьесы с участием Патрика Стюарта и Глен Клоуз зрители увидели в 2003-м году.

«Ромео и Джульетта»

Эта трагедия всегда считалась одной из самых популярных пьес Шекспира. Не обошли ее вниманием и кинорежиссеры. В 1936-м году на экраны вышел фильм «Ромео и Джульетта», где главную героиню сыграла Норма Ширер. Съемки продлились около 6 месяцев, а бюджет достиг 2 млн долларов, что сделало эту киноленту одним из самых дорогих фильмов студии «MGM». В 1968 году на экраны вышла экранизация Франко Дзеффирелли с Оливией Хасси в роли Джульетты, а в 2013-м в образе влюбленной девушки из Вероны предстала Хейли Стейнфилд,.

«Гамлет»

«Трагическая история о Гамлете, принце датском», часто сокращаемая до «Гамлета», была написана Уильямом Шекспиром где-то между 1599 и 1601 годами, а ее первые экранизации относятся к эпохе немого кино. В 1948 году вышел фильм Лоренса Оливье, в котором он сам же и примерил образ Гамлета. В 1996-м его примеру последовал Кеннет Брана: он стал и режиссером, и исполнителем главной роли. А в 2000-м году зрители увидели современного Гамлета, которого сыграл Итан Хоук.

В шекспировской истории принца датского есть еще один трагический персонаж, запавший многим читателям в душу — Офелия. В версии 1990 года режиссера Франко Дзеффирелли эта роль досталась Хелене Бонэм Картер. Кеннет Брана пригласил себе в партнерши Кейт Уинслет. В 2018 году на экраны вышел фильм «Офелия», снятый по одноименному роману Лизы Кляйн. История Гамлета в этом произведении рассказана с точки зрения самой героини. Главная роль досталась Дэйзи Ридли, которую многие помнят как Рей из «Звездных войн».

«Гордость и предубеждение»

Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» тоже был не раз экранизирован. В 1995 году зрители увидели одноименный сериал с Дженнифер Эль в роли Элизабет Беннет, а в 2005-м в этом образе предстала Кира Найтли. Пожалуй, одной из самых необычных экранизаций британской классики стал комедийный боевик «Гордость и предубеждение и зомби». В 2009-м году Сет Грэм-Смит написал пародию на роман Джейн Остин, а через несколько лет по мотивам этого произведения был снят фильм, в котором приключения аристократов перенесли в альтернативную реальность, а суровую мисс Беннет сыграла Лили Джеймс.

«Идиот»

Образ князя Мышкина из романа Федор Достоевского «Идиот» примеряли на себя актеры из разных стран. В 1946 году его сыграл француз Жерар Филип, а в 1951-м — японец Масаюки Мори. Увы, оригинальная 265-минутная версия фильма режиссера Акиры Куросавы была утеряна. В 1958-м году зрители увидели фильм Ивана Пырьева, где роль князя Мышкина исполнил Юрий Яковлев. Позже режиссер планировал снять вторую часть киноленты, но его планы так и не воплотились в жизнь.

«Грозовой перевал»

Единственный роман английской писательницы Эмили Бронте тоже несколько раз вдохновлял режиссеров. В 1939-м году вышел «Грозовой перевал» Уильяма Уайлера с Лоренсом Оливье в роли мрачного Хитклиффа, а в 1992-м этот же образ примерил Рэйф Файнс. В 2009-м году зрители увидели двухсерийный «Грозовой перевал», где главную роль исполнил Том Харди. Сценарист этого мини-сериала говорил, что сюжет романа крайне сложно перенести на экран, а самой успешной попыткой называл уже упомянутый здесь фильм Уайлера.



«Макбет»

Образ короля из шекспировской трагедии «Макбет» примеряли многие актеры. В 1971-м году был снят одноименный фильм с Джоном Финчем в главной роли, а в 2015-м зрители оценили игру Майкла Фассбендера. В 2021-м году на экраны вышла кинолента «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном, кандидатура которого впоследствии была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

«Анна Каренина»

Сюжетом о несчастной Анне вдохновлялись режиссеры балетных постановок, опер и театральных пьес. Несложно догадаться, что по этому роману Льва Толстого было снято множество фильмов и сериалов. Одной из ранних версий стала кинолента «Анна Каренина» 1948 года, где главную роль исполнила Вивьен Ли. Позже зрители увидели одноименный фильм-балет с Майей Плисецкой, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 1975 года. А в 2012-м году этот образ воплотила на экране Кира Найтли.

«Разум и чувства»

Первой экранизацией романа Джейн Остин «Разум и чувства» стал сериал 1971 года, а одну из самых колоритных фигур в нем, полковника Брэндона, сыграл Ричард Оуэнс. В 1995-м году зрители увидели фильм «Разум и чувства» с Аланом Рикманом. В 2008-м году на экраны вышел еще один сериал о сестрах Дэшвуд и их поклонниках. Роль Брэндона в нем досталась Дэвиду Моррисси, который сначала думал, что роману не нужна еще одна киноадаптация, но затем прочитал сценарий и понял, что не в силах отказаться от работы на этом проекте.



«Война и мир»

Эпохальный роман Льва Толстого лег в основу нескольких масштабных киноадаптаций. В экранизации 1956 года роль юной Наташи Ростовой досталась иконе кино и моды Одри Хепберн. За эту роль актриса была номинирована сразу на несколько престижных премий. В мини-сериале 2007 года Наташу сыграла французская актриса Клеманс Поэзи, которую любители фильмов о Гарри Поттере помнят как студентку Академии Шармбатон Флер Делакур. В 2016 году канал BBC выпустил драматический сериал, в котором младшую Ростову сыграла Лили Джеймс.