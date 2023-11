Мы сравнили героев экранизаций 13 классических произведений. И охрипли пока спорили, кто сыграл лучше

«Три мушкетера»

«Джен Эйр»

«Сирано де Бержерак»

«Лев зимой»

«Ромео и Джульетта»

«Гамлет»

«Гордость и предубеждение»

«Идиот»

«Грозовой перевал»

«Макбет»

«Анна Каренина»

«Разум и чувства»

«Война и мир»

