Мы сравнили героев разных экранизаций «Мастера и Маргариты» и до сих пор спорим, кто лучше вошел в образ

Попытки снять киноверсию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» делались еще с начала 70-х годов прошлого века. Многим зрителям запомнился фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, и телесериал Владимира Бортко 2005 года. И вот в 2024-м нас ждет настоящий сюрприз — новая экранизация с современными актерами.

Маргарита

Анастасия Вертинская (1994);

Анна Ковальчук (2005);

Юлия Снигирь (2024).

Мастер

Виктор Раков (1994);

Александр Галибин (2005);

Евгений Цыганов (2024). В первых двух фильмах актеры, сыгравшие Мастера и Маргариту — просто коллеги, а исполнители этих ролей в новой экранизации — настоящие муж и жена

Воланд

Валентин Гафт (1994);

Олег Басилашвили (2005);

Аугуст Диль (2024).

Коровьев

Александр Абдулов (2005);

Юрий Колокольников (2024).

Бегемот

Виктор Павлов (1994);

Александр Баширов (2005);

Кот Кеша + виртуальный Бегемот (2024). В новом фильме будет два Бегемота — компьютерный и настоящий. Последнего сыграет девятикилограммовый мейн-кун Кеша. Правда, в его родословной записано другое имя — официально кота зовут ProbonoAstra Ace Berg.

Берлиоз

Михаил Данилов (1994);

Александр Адабашьян (2005);

Евгений Князев (2024).

Гелла

Александра Захарова (1994);

Таня Ю (2005);

Полина Ауг (2024).

Профессор Стравинский

Василий Ливанов (2005);

Леонид Ярмольник (2024). В 1994 году роль профессора исполнил Игорь Кваша, но эти кадры не вошли в киноверсию. В титрах под именем Стравинского фигурировал Евгений Весник, который сыграл обычного врача.

Барон Майгель

Александр Ульянов (1994);

Дмитрий Нагиев (2005);

Алексей Гуськов (2024).

Бонус: фото со съемок нового фильма