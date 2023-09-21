Мы сравнили героев разных экранизаций «Мастера и Маргариты» и до сих пор спорим, кто лучше вошел в образ
Попытки снять киноверсию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» делались еще с начала 70-х годов прошлого века. Многим зрителям запомнился фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, и телесериал Владимира Бортко 2005 года. И вот в 2024-м нас ждет настоящий сюрприз — новая экранизация с современными актерами.
Маргарита
Мастер
В первых двух фильмах актеры, сыгравшие Мастера и Маргариту — просто коллеги, а исполнители этих ролей в новой экранизации — настоящие муж и жена
Воланд
Коровьев
Бегемот
В новом фильме будет два Бегемота — компьютерный и настоящий. Последнего сыграет девятикилограммовый мейн-кун Кеша. Правда, в его родословной записано другое имя — официально кота зовут ProbonoAstra Ace Berg.
Берлиоз
Гелла
Профессор Стравинский
В 1994 году роль профессора исполнил Игорь Кваша, но эти кадры не вошли в киноверсию. В титрах под именем Стравинского фигурировал Евгений Весник, который сыграл обычного врача.
Барон Майгель
Бонус: фото со съемок нового фильма
Если вам хочется узнать, о чем на самом деле «Мастер и Маргарита» и есть ли у персонажей реальные прототипы, то предлагаем вам прочитать нашу статью. В ней мы попытались разобраться, почему именно этот роман Булгакова так любим читателями разных возрастов и поколений и какие мысли заложил автор в свое произведение.