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Мы сравнили героев разных экранизаций «Мастера и Маргариты» и до сих пор спорим, кто лучше вошел в образ

Кино
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Попытки снять киноверсию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» делались еще с начала 70-х годов прошлого века. Многим зрителям запомнился фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, и телесериал Владимира Бортко 2005 года. И вот в 2024-м нас ждет настоящий сюрприз — новая экранизация с современными актерами.

Маргарита

  • Анастасия Вертинская (1994);
  • Анна Ковальчук (2005);
  • Юлия Снигирь (2024).

Мастер

  • Виктор Раков (1994);
  • Александр Галибин (2005);
  • Евгений Цыганов (2024).

В первых двух фильмах актеры, сыгравшие Мастера и Маргариту — просто коллеги, а исполнители этих ролей в новой экранизации — настоящие муж и жена

Воланд

  • Валентин Гафт (1994);
  • Олег Басилашвили (2005);
  • Аугуст Диль (2024).

Коровьев

  • Александр Абдулов (2005);
  • Юрий Колокольников (2024).

Бегемот

  • Виктор Павлов (1994);
  • Александр Баширов (2005);
  • Кот Кеша + виртуальный Бегемот (2024).

В новом фильме будет два Бегемота — компьютерный и настоящий. Последнего сыграет девятикилограммовый мейн-кун Кеша. Правда, в его родословной записано другое имя — официально кота зовут ProbonoAstra Ace Berg.

Берлиоз

  • Михаил Данилов (1994);
  • Александр Адабашьян (2005);
  • Евгений Князев (2024).

Гелла

  • Александра Захарова (1994);
  • Таня Ю (2005);
  • Полина Ауг (2024).

Профессор Стравинский

  • Василий Ливанов (2005);
  • Леонид Ярмольник (2024).

В 1994 году роль профессора исполнил Игорь Кваша, но эти кадры не вошли в киноверсию. В титрах под именем Стравинского фигурировал Евгений Весник, который сыграл обычного врача.

Барон Майгель

  • Александр Ульянов (1994);
  • Дмитрий Нагиев (2005);
  • Алексей Гуськов (2024).

Бонус: фото со съемок нового фильма

Если вам хочется узнать, о чем на самом деле «Мастер и Маргарита» и есть ли у персонажей реальные прототипы, то предлагаем вам прочитать нашу статью. В ней мы попытались разобраться, почему именно этот роман Булгакова так любим читателями разных возрастов и поколений и какие мысли заложил автор в свое произведение.

Фото на превью Мастер и Маргарита / ТАМП, Мастер и Маргарита / РТР-Фильм, Мастер и Маргарита / Mars Media Entertainment
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AdMe/Кино/Мы сравнили героев разных экранизаций «Мастера и Маргариты» и до сих пор спорим, кто лучше вошел в образ
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