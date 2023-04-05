Мы сравнили, как менялись лица 18 самых красивых турецких актрис

Турецкие сериалы завоевали любовь телезрителей по всему миру. А актрисы и актеры, снимавшиеся в таких популярных проектах, как «Великолепный век» или «Постучись в мою дверь», обзавелись миллионами поклонников. Ох как непросто отвести взгляд от знойных красавиц — как на экране, так и на фото в социальных сетях. Мы решили сравнить, какими они были в юности или в самом начале карьеры, на пике славы и как выглядит сейчас.