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Мы сравнили, как менялись лица 18 самых красивых турецких актрис

Кино
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Турецкие сериалы завоевали любовь телезрителей по всему миру. А актрисы и актеры, снимавшиеся в таких популярных проектах, как «Великолепный век» или «Постучись в мою дверь», обзавелись миллионами поклонников. Ох как непросто отвести взгляд от знойных красавиц — как на экране, так и на фото в социальных сетях. Мы решили сравнить, какими они были в юности или в самом начале карьеры, на пике славы и как выглядит сейчас.

Мерьем Узерли

В 16 лет, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Ханде Эрчел

В сериалах «Любовь не понимает слов» (2016–2017), «Постучись в мою дверь» (2020–2021) и сейчас.

Хазал Кая

В сериалах «Запретная любовь» (2008–2010), «Наша история» (2017–2019) и сейчас.

Мерве Болугур

В сериалах «Начинающие ведьмы» (2006–2007), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Фахрие Эвджен Озчивит

В сериалах «Листопад» (2006–2010), «Королек — птичка певчая» (2013–2014) и сейчас.

Демет Оздемир

В сериалах «Я открою тебе тайну» (2013), «Ранняя пташка» (2018–2019) и сейчас.

Нур Феттахоглу

В сериалах «Запретная любовь» (2008–2010), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Небахат Чехре

В юности, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Пелин Карахан

В сериалах «Ветры в голове» (2007–2011), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Айча Айшин Туран

В сериалах «Черная роза» (2013–2016), «Сказка на острове» (2021) и сейчас.

Берен Саат

В сериалах «Любовь и ненависть» (2005–2006), «Великолепный век. Империя Кёсем» (2015–2017) и сейчас.

Мелиса Дёнгель

В сериалах «Госпожа Фазилет и ее дочери» (2017–2018), «Постучись в мою дверь» (2020–2021) и сейчас.


Эльчин Сангу

В сериалах «Какой размер носит любовь?» (2012–2013), «Любовь напрокат» (2015–2017) и сейчас.

Мельтем Джумбул

В юности, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Саадет Аксой

В фильме «Яйцо» (2007), в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Филиз Ахмет

В юности, в сериалах «Великолепный век» (2011–2014) и «Балканская колыбельная» (2022–2023).


Беррак Тюзюнатач

В фильме «Море на ладони» (2011), в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.

Сельма Эргеч

В сериалах «Две половинки одного яблока» (2002–2003), «Великолепный век» (2011–2014) и «Девушка за стеклом» (2021).

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Фото на превью Kavak Yelleri / TIMS Productions and co-producers, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions and co-producers
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AdMe/Кино/Мы сравнили, как менялись лица 18 самых красивых турецких актрис
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