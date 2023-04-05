Мы сравнили, как менялись лица 18 самых красивых турецких актрис
Турецкие сериалы завоевали любовь телезрителей по всему миру. А актрисы и актеры, снимавшиеся в таких популярных проектах, как «Великолепный век» или «Постучись в мою дверь», обзавелись миллионами поклонников. Ох как непросто отвести взгляд от знойных красавиц — как на экране, так и на фото в социальных сетях. Мы решили сравнить, какими они были в юности или в самом начале карьеры, на пике славы и как выглядит сейчас.
Мерьем Узерли
В 16 лет, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Ханде Эрчел
В сериалах «Любовь не понимает слов» (2016–2017), «Постучись в мою дверь» (2020–2021) и сейчас.
Хазал Кая
В сериалах «Запретная любовь» (2008–2010), «Наша история» (2017–2019) и сейчас.
Мерве Болугур
В сериалах «Начинающие ведьмы» (2006–2007), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Фахрие Эвджен Озчивит
В сериалах «Листопад» (2006–2010), «Королек — птичка певчая» (2013–2014) и сейчас.
Демет Оздемир
В сериалах «Я открою тебе тайну» (2013), «Ранняя пташка» (2018–2019) и сейчас.
Нур Феттахоглу
В сериалах «Запретная любовь» (2008–2010), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Небахат Чехре
В юности, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Пелин Карахан
В сериалах «Ветры в голове» (2007–2011), «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Айча Айшин Туран
В сериалах «Черная роза» (2013–2016), «Сказка на острове» (2021) и сейчас.
Берен Саат
В сериалах «Любовь и ненависть» (2005–2006), «Великолепный век. Империя Кёсем» (2015–2017) и сейчас.
Мелиса Дёнгель
В сериалах «Госпожа Фазилет и ее дочери» (2017–2018), «Постучись в мою дверь» (2020–2021) и сейчас.
Эльчин Сангу
В сериалах «Какой размер носит любовь?» (2012–2013), «Любовь напрокат» (2015–2017) и сейчас.
Мельтем Джумбул
В юности, в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Саадет Аксой
В фильме «Яйцо» (2007), в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Филиз Ахмет
В юности, в сериалах «Великолепный век» (2011–2014) и «Балканская колыбельная» (2022–2023).
Беррак Тюзюнатач
В фильме «Море на ладони» (2011), в сериале «Великолепный век» (2011–2014) и сейчас.
Сельма Эргеч
В сериалах «Две половинки одного яблока» (2002–2003), «Великолепный век» (2011–2014) и «Девушка за стеклом» (2021).
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