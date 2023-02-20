Мы сравнили, как выглядят дети 19 известных актеров и актрис на экране и в жизни
Нередко актеры и актрисы, исполняющие роли родителей и детей, подобраны так, что у зрителей не остается сомнений: «Ну точно родная кровь». Но в жизни бывает и по-другому: смотрим на реальных отпрысков актеров и актрис и диву даемся: насколько они не похожи на своих мам и пап. Мы решили сравнить, как выглядят экранные сыновья и дочери звездных родителей и родные дети знаменитостей.
Кэтрин Зета-Джонс («Уэнсдэй») с дочерью Кэрис
Анджелина Джоли («Александр») с сыном Ноксом
Бетт Мидлер («Стелла») с дочерью Софи
Энди Макдауэлл («Уборщица. История матери-одиночки») с дочкой Рэйни Куэлли
Лора Дерн («Маленькие женщины») с дочкой Джаей
© Little Women / Columbia Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Джиллиан Андерсон («Великая») с дочкой Пайпер
Лиа Томпсон («Назад в будущее») и ее дочь Зои Дойч
Робин Райт («Форрест Гамп») с сыном Хоппером и дочкой Дилан
Дженнифер Лопес («Госпожа горничная») с сыном Максом
Блайт Даннер («Знакомство с Факерами») с дочкой Гвинет Пэлтроу
Голди Хоун («За бортом») с дочкой Кейт
Лиам Нисон («Заложница») с сыном Майклом
Сьюзан Сарандон («Знакомство родителей») с сыном Майлзом
Мерил Стрип («Мамма Mia!») с дочерью Грейс
Дастин Хоффман («Знакомство с Факерами») с сыном Джейком
Орнелла Мути («Оскар») с дочерью Найки
Пэдди Консидайн («Дом Дракона») с сыном Джозефом
Роберт Де Ниро («Большая свадьба») с сыном Рафаэлем
© The Big Wedding / Millennium Films and co-producers, Kabik / Starlitepics / MediaPunch Inc / East News
Эми Адамс («Зачарованная-2») с дочерью Авианой
Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers, RCF / Everett Collection / East News
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