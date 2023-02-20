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Мы сравнили, как выглядят дети 19 известных актеров и актрис на экране и в жизни

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Нередко актеры и актрисы, исполняющие роли родителей и детей, подобраны так, что у зрителей не остается сомнений: «Ну точно родная кровь». Но в жизни бывает и по-другому: смотрим на реальных отпрысков актеров и актрис и диву даемся: насколько они не похожи на своих мам и пап. Мы решили сравнить, как выглядят экранные сыновья и дочери звездных родителей и родные дети знаменитостей.

Кэтрин Зета-Джонс («Уэнсдэй») с дочерью Кэрис

© Wednesday / MGM Television and co-producers, RCF / Everett Collection / East News

Анджелина Джоли («Александр») с сыном Ноксом

© Alexander / Warner Bros. and co-producers, Invision / Invision / East News

Бетт Мидлер («Стелла») с дочерью Софи


© Stella / Touchstone Pictures and co-producers, Charles Sykes / Invision / East News

Энди Макдауэлл («Уборщица. История матери-одиночки») с дочкой Рэйни Куэлли

Лора Дерн («Маленькие женщины») с дочкой Джаей

© Little Women / Columbia Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джиллиан Андерсон («Великая») с дочкой Пайпер


© The Great / Thruline Entertainment and co-producers, Grant Pollard / Invision / AP / East News

Лиа Томпсон («Назад в будущее») и ее дочь Зои Дойч

Робин Райт («Форрест Гамп») с сыном Хоппером и дочкой Дилан

Дженнифер Лопес («Госпожа горничная») с сыном Максом

Блайт Даннер («Знакомство с Факерами») с дочкой Гвинет Пэлтроу

Голди Хоун («За бортом») с дочкой Кейт

Лиам Нисон («Заложница») с сыном Майклом

Сьюзан Сарандон («Знакомство родителей») с сыном Майлзом

Мерил Стрип («Мамма Mia!») с дочерью Грейс

© Mamma Mia! / Universal Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Дастин Хоффман («Знакомство с Факерами») с сыном Джейком

Орнелла Мути («Оскар») с дочерью Найки

Пэдди Консидайн («Дом Дракона») с сыном Джозефом

Роберт Де Ниро («Большая свадьба») с сыном Рафаэлем

© The Big Wedding / Millennium Films and co-producers, Kabik / Starlitepics / MediaPunch Inc / East News

Эми Адамс («Зачарованная-2») с дочерью Авианой

Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers, RCF / Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/Мы сравнили, как выглядят дети 19 известных актеров и актрис на экране и в жизни
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