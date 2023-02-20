Мы сравнили, как выглядят дети 19 известных актеров и актрис на экране и в жизни

Нередко актеры и актрисы, исполняющие роли родителей и детей, подобраны так, что у зрителей не остается сомнений: «Ну точно родная кровь». Но в жизни бывает и по-другому: смотрим на реальных отпрысков актеров и актрис и диву даемся: насколько они не похожи на своих мам и пап. Мы решили сравнить, как выглядят экранные сыновья и дочери звездных родителей и родные дети знаменитостей.