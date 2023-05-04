Мы сравнили персонажей одного типажа в старом и современном кино. И до сих пор не можем решить, кто из них круче

Общество меняется, вместе с этим меняются и взгляды людей на некоторые, казалось бы, привычные вещи. Подобные перемены затрагивают и кино. Мы же решили выяснить, как трансформировались известные типажи героев в наших фильмах.

Хранительница семейного очага

Карикатурный образ домохозяйки, которая полностью поглощена домашними делами и детьми. У нее нет иных интересов, кроме бытовых дел и постоянного контроля над мягкотелым мужем.

Надежда и Татьяна стоят на страже семейного счастья каждый день. Муж первой втихаря покупает голубей, а супруг второй тайно ест фастфуд. Оба постоянно попадаются с поличным. Кажется, со временем этот типаж практически не претерпел изменений. Но поменялось восприятие аудитории. Если героиня фильма «Любовь и голуби» вызывает симпатию у публики даже сейчас, то Таня из ситкома «СашаТаня» часто подвергается критике в интернете. Из-за того, что пилит вторую половину по поводу и без.

Карьеристка-интеллектуалка

Если в старом кино женщины, живущие карьерой и имеющие высокий интеллект, выглядели сильными и уверенными, как Людмила Прокофьевна («Служебный роман»), то в современных лентах данный образ начали показывать немного с иной стороны. Например, Катя Пушкарева («Не родись красивой»), несмотря на свой ум и успехи в работе, была показана зрителям слабой серой мышкой. Ее образ стал более утрированным, словно она отличница-школьница в очках, которая боится популярных старшеклассниц. В то время как Людмила Прокофьевна больше похожа на реальную бизнес-леди.

Горячий парень романтической профессии

Филатов сыграл бортинженера в «Экипаже», а Петров исполнил роль спецагента в фильме «Герой». Что же объединяет их героев? Оба актера являются кумирами своих поколений и были специально подобраны под типаж горячего парня романтической профессии. И данный шаблон в кино совсем не изменился. Горячий парень может быть отрицательным или положительным персонажем в истории, но зрителей своим шармом он совершенно точно очарует.

Стереотипная блондинка

Эксцентричные героини, которым нравится быть в центре внимания. Красивые, модные и привлекающие мужчин своей детской непосредственностью. В первую очередь они делают ставку на свои внешние данные, равнодушно относясь к учебе и монотонной работе. Можно сказать, что типажи селфи-блондинки в лентах прошлого и фильмах нашего времени практически не отличаются друг от друга. Только теперь у такой девушки больше вариантов реализовать потенциал и привлечь к себе внимание. Например, Маша из сериала «Универ. Новая общага» успела поработать на телевидении, в издательстве, а также вела видеоблог. Подружка режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» могла лишь мечтать о таком большом выборе способов заявить о себе.

Сердцеедка-разлучница

Разлучница в старом кино — это чаще всего женщина, страдающая от одиночества, которая совершает неоднозначные поступки, потому что отчаянно желает обрести свое женское счастье, как, например, Раиса Захаровна из картины «Любовь и голуби». В современности героиня такого типажа может связаться с женатым мужчиной далеко не из-за страха одиночества. Лера из «Сладкой жизни» хотела увести мужчину из семьи в первую очередь не потому, что любила его, а преследуя корыстные цели. Получается, что в первом случае мы испытываем жалость, а во втором героиня не вызывает сочувствия.

Авантюрист

Такой персонаж в старых фильмах — изворотливый юноша, который действует в своих интересах и живет сам по себе. Он свободен, как ветер, и всегда влипает в различные авантюры. Порой этот парень делает не самые хорошие вещи. Жорж Милославский из ленты «Иван Васильевич меняет профессию» тому пример — вор и аферист. И если в старом кино подобный типаж выступал в отрицательной или комедийной роли, то сейчас подобный человек может вполне стать центральным героем истории. Теперь киношники по ходу сюжета любят отправлять плохих парней на путь исправления. Это и случилось с Иваном из «Последнего богатыря». В начале истории он был циничным мошенником, который притворялся экстрасенсом, но, пройдя все испытания, стал благородным богатырем, защищающим слабых.

Пацанка

Девушка с мальчишечьим характером в фильмах прошлой эпохи выглядела весьма стереотипно. Если у девушки мужская профессия или хобби, то внешне героиню нельзя было назвать красавицей. Грубые манеры и минимум женственности. В современных кинокартинах мы можем увидеть, насколько женщины бывают многогранными. Катя из сериала «Кухня», как и Катя из фильма «Высота», работает в мужском коллективе, любит экстрим и может постоять за себя в любой ситуации, но при этом внешне она выглядит стильно и привлекательно, умеет быть кокетливой и элегантной.

Гений

Гений в старом кино — это скорее комедийный персонаж, как Шурик из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в то время как сейчас такие герои стали любимицами женской публики. Теперь киношники изображают интеллектуалов привлекательным, сильными и харизматичными мужчинами, странности в их поведении уже не кажутся смешными, а, наоборот, завораживают. Истории таких персонажей стали глубокими и интригующими. Главный герой сериала «Научи меня жить» — яркое тому доказательство.

Стерва

В кино прошлого типаж стервы — это отрицательный персонаж, который, скорее всего, будет строить козни всем вокруг. В современном же кино девушка со стервозным характером с легкостью может быть главной героиней, которая не будет восприниматься зрителем как плохой человек. Как раз наоборот, создатели фильма делают так, что мы проникаемся историями таких героинь, понимаем мотивы их поступков и порой даже поддерживаем. В этом нет ничего плохого, ведь люди и их характеры многогранны. Например, Кристина из ситкома «Универ. Новая общага». Она вспыльчивая, требовательная и порой грубая с посторонними, но при этом надежный друг, что всегда придет на помощь. Любящая девушка, которая была с любимым и в горе, и в радости.

Пай-девочка

Это скромная, добросердечная девушка. В кино прошлых десятилетий такие героини чаще всего так и оставались в своей скорлупе, найдя счастье в создании семьи. Как это и сделала Тоня из фильма «Москва слезам не верит». В фильмах нашего времени пай-девочки имеют больше вариаций для личностного развития на экране. Например, хорошая девочка может взбунтоваться и начать нарушать правила, которых придерживалась годами, став совершенно другим человеком. Или же все еще оставаться правильной и положительной во всех аспектах героиней, но при этом стать более уверенной в себе женщиной, которая больше не смотрит на мир через розовые очки. Как это произошло с Настей из сериала «Кухня».