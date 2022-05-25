Мы сравнили рост актеров ситкомов, которые на экране казались ниже, чем на самом деле
Когда смотришь популярные сериалы, не всегда можешь четко представить, какого же роста актеры, играющие главных героев. Ведь часто их нарочно снимают так, чтобы кто-то казался чуть выше или ниже. Если бы нам посчастливилось встретиться с голливудскими звездами на улице, нас сильно впечатлило бы то, как они выглядят в реальной жизни.
Мы в ADME решили сравнить рост актеров наших любимых сериалов «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Сверхъестественное», «Зачарованные», «Секс в большом городе», «Офис» и «Клиника». Не ожидали, что некоторые знаменитости оказались такими высокими.
1. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс
2. Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан
3. Саймон Хелберг, Джим Парсонс, Джонни Галэки
4. Кейли Куоко, Мелисса Рауш, Маим Бялик
5. Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Джейсон Сигел
6. Элисон Ханниган, Кристин Милиоти, Коби Смолдерс
7. Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Джаред Падалеки
8. Холли Мари Комбс, Алисса Милано, Роуз Макгоуэн
9. Джулиан Макмэхон, Брайан Краузе
10. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис
11. Джон Корбетт, Кайл Маклахлен, Эван Хэндлер
12. Стив Карелл, Джон Красински, Рэйн Уилсон
13. Дженна Фишер, Минди Калинг, Анджела Кинси
14. Джуди Рейес, Сара Чок, Криста Миллер
15. Зак Брафф, Джон К. Макгинли, Дональд Фэйсон
Реальный рост какой знаменитости оказался для вас полной неожиданностью?
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