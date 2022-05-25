Мы сравнили рост актеров ситкомов, которые на экране казались ниже, чем на самом деле

Когда смотришь популярные сериалы, не всегда можешь четко представить, какого же роста актеры, играющие главных героев. Ведь часто их нарочно снимают так, чтобы кто-то казался чуть выше или ниже. Если бы нам посчастливилось встретиться с голливудскими звездами на улице, нас сильно впечатлило бы то, как они выглядят в реальной жизни.