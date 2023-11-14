Мы сравнили сказочных персонажей в старых и свежих лентах. И малость обалдели
Киношников хлебом не корми, а только дай снять новую адаптацию какой-нибудь всенародно любимой истории. Так, недавно вышел фильм «По щучьему велению», а впереди нас ждут киноленты «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и «Волшебник Изумрудного города». Поэтому мы решили сравнить персонажей в разных экранизациях сказочных историй.
Иван (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)
В фильме играет Александр Метелкин.
Забава (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)
В фильме играет Ксения Трейстер.
Кащей («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Николай Боярский и Григорий Сиятвинда.
Баба-Яга («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Валентина Кособуцкая и Людмила Артемьева.
Леший («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)
Георгий Штиль и Алексей Дмитриев.
Царь-девица (мультфильм и фильм «Конек-Горбунок»)
В фильме играет Паулина Андреева.
Добрыня Никитич («Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Последний богатырь»)
В фильме играет Евгений Дятлов.
Илья Муромец («Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Последний богатырь: Корень зла»)
В фильме играет Юрий Цурило.
Алеша Попович («Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Последний богатырь»)
В фильме играет Вольфганг Черни.
Папа Алисы Селезневой («Гостья из будущего» и «Сто лет тому вперед»)
Юрий Григорьев и Константин Хабенский.
Глот («Тайна третьей планеты» и «Сто лет тому вперед»)
В фильме играет Юрий Борисов.
Осел, Пес, Кот и Петух (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играют Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух).
Трубадур (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Тихон Жизневский.
Король (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Сергей Бурунов.
Сыщик (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Константин Хабенский.
Принцесса (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Валентина Ляпина.
Атаманша (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)
В фильме играет Мария Аронова.
Емеля (мультфильм «В некотором царстве...» и фильм «По щучьему велению»)
В фильме играет Никита Кологривый.
Бастинда (мультфильм и фильм «Волшебник Изумрудного города»)
В фильме играет Светлана Ходченкова.
Многие из перечисленных в статье кинокартин еще только ждут свой премьеры. Надеемся, они понравятся публике так же, как лента 2022 года «Чебурашка». Кстати, а вы знали, что у персонажа Шапокляк был реальный прототип? Мы рассказывали об этом в статье, которая как раз была посвящена секретам «Чебурашки».