Мы сравнили сказочных персонажей в старых и свежих лентах. И малость обалдели

Киношников хлебом не корми, а только дай снять новую адаптацию какой-нибудь всенародно любимой истории. Так, недавно вышел фильм «По щучьему велению», а впереди нас ждут киноленты «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и «Волшебник Изумрудного города». Поэтому мы решили сравнить персонажей в разных экранизациях сказочных историй.

Иван (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)

Забава (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)

Кащей («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Баба-Яга («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Леший («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Царь-девица (мультфильм и фильм «Конек-Горбунок»)

Добрыня Никитич («Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Последний богатырь»)

Илья Муромец («Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Последний богатырь: Корень зла»)

Алеша Попович («Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Последний богатырь»)

Папа Алисы Селезневой («Гостья из будущего» и «Сто лет тому вперед»)

Трубадур (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

Король (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

Сыщик (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

Принцесса (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

Атаманша (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

Емеля (мультфильм «В некотором царстве...» и фильм «По щучьему велению»)

Бастинда (мультфильм и фильм «Волшебник Изумрудного города»)

Многие из перечисленных в статье кинокартин еще только ждут свой премьеры. Надеемся, они понравятся публике так же, как лента 2022 года «Чебурашка». Кстати, а вы знали, что у персонажа Шапокляк был реальный прототип? Мы рассказывали об этом в статье, которая как раз была посвящена секретам «Чебурашки».