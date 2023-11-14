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Мы сравнили сказочных персонажей в старых и свежих лентах. И малость обалдели

Кино
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Киношников хлебом не корми, а только дай снять новую адаптацию какой-нибудь всенародно любимой истории. Так, недавно вышел фильм «По щучьему велению», а впереди нас ждут киноленты «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и «Волшебник Изумрудного города». Поэтому мы решили сравнить персонажей в разных экранизациях сказочных историй.

Иван (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)

В фильме играет Александр Метелкин.

Забава (мультфильм и фильм «Летучий корабль»)

В фильме играет Ксения Трейстер.

Кащей («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Николай Боярский и Григорий Сиятвинда.

Баба-Яга («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Валентина Кособуцкая и Людмила Артемьева.

Леший («Новогодние приключения Маши и Вити» и «Баба-Яга спасает мир»)

Георгий Штиль и Алексей Дмитриев.

Царь-девица (мультфильм и фильм «Конек-Горбунок»)

В фильме играет Паулина Андреева.

Добрыня Никитич («Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Последний богатырь»)

В фильме играет Евгений Дятлов.

Илья Муромец («Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Последний богатырь: Корень зла»)

В фильме играет Юрий Цурило.

Алеша Попович («Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Последний богатырь»)

В фильме играет Вольфганг Черни.

Папа Алисы Селезневой («Гостья из будущего» и «Сто лет тому вперед»)

Юрий Григорьев и Константин Хабенский.

Глот («Тайна третьей планеты» и «Сто лет тому вперед»)

В фильме играет Юрий Борисов.

Осел, Пес, Кот и Петух (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играют Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и Аскар Нигамедзянов (Петух).

Трубадур (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Тихон Жизневский.

Король (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Сергей Бурунов.

Сыщик (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Константин Хабенский.

Принцесса (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Валентина Ляпина.

Атаманша (мультфильм и фильм «Бременские музыканты»)

В фильме играет Мария Аронова.

Емеля (мультфильм «В некотором царстве...» и фильм «По щучьему велению»)

В фильме играет Никита Кологривый.

Бастинда (мультфильм и фильм «Волшебник Изумрудного города»)

В фильме играет Светлана Ходченкова.

Многие из перечисленных в статье кинокартин еще только ждут свой премьеры. Надеемся, они понравятся публике так же, как лента 2022 года «Чебурашка». Кстати, а вы знали, что у персонажа Шапокляк был реальный прототип? Мы рассказывали об этом в статье, которая как раз была посвящена секретам «Чебурашки».

Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм, Бременские музыканты / Союзмультфильм, Бременские музыканты / Союзмультфильм, Бременские музыканты / Союзмультфильм
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1625
AdMe/Кино/Мы сравнили сказочных персонажей в старых и свежих лентах. И малость обалдели
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