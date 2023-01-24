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Мы узнали о возможном ремейке «Гарри Поттера» и выбрали 15+ звезд, которые могли бы сыграть волшебников в новом фильме

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В сети ходят разговоры о возможном перезапуске популярной саги о юных волшебниках с новым звездным составом. С помощью нейросети мы решили представить, какие знаменитые актеры и актрисы могли бы сыграть любимых всеми зрителями персонажей. В нашем кастинге мы не стали останавливать свой выбор только на британских актерах, но также включили в звездный состав нового «Гарри Поттера» еще и некоторых голливудских знаменитостей.

1. Гарри Поттер — Том Холланд

EAST NEWS, DFY / KCS / East News, © Stable Diffusion

2. Рон Уизли — Тимоти Шаламе

EAST NEWS, Minichiello / AGF / AGF / SIPA / SIPA / East News, © Stable Diffusion

3. Гермиона Грейнджер — Софи Тернер

EAST NEWS, Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

4. Джинни Уизли — Дженна Ортега

INTERFOTO USA / SIPAEAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

5. Полумна Лавгуд — Эль Фэннинг

EAST NEWS, Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

6. Плакса Миртл — Энн Хэтэуэй

EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / East News, © Stable Diffusion

7. Флер Делакур — Джиджи Хадид

EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

8. Северус Снегг — Том Хиддлстон

WARNER BROS. PICTURES / AlbumEAST NEWS, Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

9. Альбус Дамблдор — Роберт Де Ниро

WARNER BROS. PICTURES / AlbumEAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News, © Stable Diffusion

10. Долорес Амбридж — Мерил Стрип

EAST NEWS, Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News, © Stable Diffusion

11. Рубеус Хагрид — Том Хэнкс

WARNER BROS. PICTURES / AlbumEAST NEWS, ANGELA WEISS / AFP / East News, © Stable Diffusion

12. Минерва Макгонагалл — Хелен Миррен

East News, Jordan Strauss / Invision / East News, © Stable Diffusion

13. Сириус Блэк — Бенедикт Камбербэтч

EAST NEWS, Gerald Matzka / DPA / East News, © Stable Diffusion

14. Люциус Малфой — Майкл Фассбендер

EAST NEWS, AFP / EAST NEWS, © Stable Diffusion

15. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли

PHOTOSHOT / REPORTER / East News, zz / RE / Westcom / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

16. Волан-де-Морт — Хоакин Феникс

PHOTOSHOT / REPORTER / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, © Stable Diffusion

Каких актеров вы бы хотели увидеть в ремейке?

Фото на превью EAST NEWS, DFY / KCS / East News, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Мы узнали о возможном ремейке «Гарри Поттера» и выбрали 15+ звезд, которые могли бы сыграть волшебников в новом фильме
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