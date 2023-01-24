Мы узнали о возможном ремейке «Гарри Поттера» и выбрали 15+ звезд, которые могли бы сыграть волшебников в новом фильме

В сети ходят разговоры о возможном перезапуске популярной саги о юных волшебниках с новым звездным составом. С помощью нейросети мы решили представить, какие знаменитые актеры и актрисы могли бы сыграть любимых всеми зрителями персонажей. В нашем кастинге мы не стали останавливать свой выбор только на британских актерах, но также включили в звездный состав нового «Гарри Поттера» еще и некоторых голливудских знаменитостей.