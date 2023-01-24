Мы узнали о возможном ремейке «Гарри Поттера» и выбрали 15+ звезд, которые могли бы сыграть волшебников в новом фильме
В сети ходят разговоры о возможном перезапуске популярной саги о юных волшебниках с новым звездным составом. С помощью нейросети мы решили представить, какие знаменитые актеры и актрисы могли бы сыграть любимых всеми зрителями персонажей. В нашем кастинге мы не стали останавливать свой выбор только на британских актерах, но также включили в звездный состав нового «Гарри Поттера» еще и некоторых голливудских знаменитостей.
1. Гарри Поттер — Том Холланд
2. Рон Уизли — Тимоти Шаламе
3. Гермиона Грейнджер — Софи Тернер
4. Джинни Уизли — Дженна Ортега
INTERFOTO USA / SIPAEAST NEWS, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion
5. Полумна Лавгуд — Эль Фэннинг
6. Плакса Миртл — Энн Хэтэуэй
7. Флер Делакур — Джиджи Хадид
8. Северус Снегг — Том Хиддлстон
9. Альбус Дамблдор — Роберт Де Ниро
10. Долорес Амбридж — Мерил Стрип
11. Рубеус Хагрид — Том Хэнкс
12. Минерва Макгонагалл — Хелен Миррен
13. Сириус Блэк — Бенедикт Камбербэтч
14. Люциус Малфой — Майкл Фассбендер
15. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли
PHOTOSHOT / REPORTER / East News, zz / RE / Westcom / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion
16. Волан-де-Морт — Хоакин Феникс
Каких актеров вы бы хотели увидеть в ремейке?
Фото на превью EAST NEWS, DFY / KCS / East News, Stable Diffusion
AdMe/Кино/Мы узнали о возможном ремейке «Гарри Поттера» и выбрали 15+ звезд, которые могли бы сыграть волшебников в новом фильме
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