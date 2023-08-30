Парень с синдромом Дауна, работающий официантом, сыграл главную роль в кино, которое в итоге получило «Оскар»

Весной 2023 года короткометражка «Прощание по-ирландски» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». За заветной статуэткой на сцену вышли 2 режиссера и 2 члена актерского состава. Среди них был Джеймс Мартин, который стал первым в истории ведущим актером с синдромом Дауна в фильме, получившем «Оскар». Этот факт даже был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джеймс Мартин родился 12 марта 1992 года в Северной Ирландии (Великобритания). При рождении ему поставили диагноз «синдром Дауна». Отцу малыша, спортивному журналисту Ивану Мартину, врачи сказали, что его сын вряд ли когда-нибудь научится говорить. «А сейчас он вообще не умолкает», — радуется теперь Иван.

Актерский талант Джеймса проявился еще в детстве, после того как он присоединился к театральной труппе «Бабош» в Белфасте. Труппа была создана для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Брейдж Хокинс была отличным преподавателем, она знала свое дело и вдохновляла нас на то, чтобы мы совершенствовали свои актерские способности. Мы участвовали в самых разных шоу, и я наслаждался каждой минутой», — вспоминает о том времени Джеймс.

Кинодебютом для Мартина стала главная роль в драме «Ups and Downs» (2017), где он сыграл вместе с актрисой Сьюзан Линч. Картина рассказывает о молодом человеке с синдромом Дауна, который мечтает стать полностью независимым. Игра в фильме принесла Джеймсу множество наград, в том числе за лучшую мужскую роль на Нью-Йоркском телефестивале. Сценаристом и режиссером драмы выступил Эоин Клеланд. У него есть сестра Луиза, страдающая синдромом Дауна, что и вдохновило его на создание этой картины. Клеланд обратился в Ассоциацию людей с синдромом Дауна, чтобы найти кого-нибудь на главную роль. «Я и несколько других ребят пробовались на роль, в итоге ее получил я», — вспоминает Джеймс Мартин. Затем Мартину предложили небольшую роль в телевизионной многосерийной драме «Марчелла».

Но его самая громкая актерская работа на сегодняшний день — это роль в картине «Прощание по-ирландски». Режиссеры Росс Уайт и Том Беркли в своей короткой черной комедии рассказывают историю двух некогда разлученных братьев, которые встретились вновь после смерти матери.

Короткометражка получила премию «Оскар» в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». Отец парня, Иван Мартин, после церемонии заявил: «Фильм получил „Оскар“ не потому, что у Джеймса синдром Дауна, а потому, что он чертовски хорош и все в нем сыграли на износ. Он заслуженно получил признание».

Примечательно, что Джеймс получил «Оскар» в свой 31-й день рождения. «На самом деле эта награда сегодня вторая по важности вещь для нас, потому что у этого человека сегодня еще и день рождения», — сказал режиссер Беркли, подзывая парня к микрофону. «Он здесь, в Голливуде, одет в пиджак с леопардовым принтом, и мы хотели бы потратить остаток выделенного нам времени на то, чтобы спеть песню для Джеймса». И зрители разразились приветственными криками: «С днем рождения!»

Интересно, что последние 10 лет Мартин совмещает нечастые съемки в кино со своей главной деятельностью: парень работает официантом в популярной сети кофеен в Белфасте. Коллеги Джеймса очень гордятся его актерским успехом, а плакаты с пожеланиями удачи украшают стены местных кофеен.

Мартин также увлекается бегом: ранее он принимал участие в забегах в парках вместе с The Falcons — группой молодых людей с трудностями в обучении. Помимо прочего, Джеймс помогает своему отцу, спортивному журналисту, брать послематчевые интервью на местных футбольных соревнованиях. Мартин считает: «Неважно, есть ли у вас синдром Дауна, главное, чтобы вы делали то, что делаете. Я делаю все, что могу, чтобы быть смешным».