Почему многих так бесит Сара Джессика Паркер и чему мы все могли бы у нее поучиться

В 2007 году Сара Джессика Паркер была названа самой непривлекательной женщиной в мире. Это расстроило актрису. А затем она сказала: «То, что я не соответствую чьим-то идеалам, не означает, что я некрасива. Мне нравится мой выбор — быть тем, кто я есть». И мы впечатлены этим полным достоинства ответом. В нашей свежей статье мы перечислим то, за что ругают Паркер злые языки, и расскажем, как она справляется с негативом, который слышит в свой адрес. И, возможно, у нас получится вдохновить наших читателей продолжать идти к своей цели без оглядки на сплетни и злословие.

«У нее огромный нос»

KENA BETANCUR / AFP / East News

Нос актрисы на протяжении ее долгой карьеры не устают обсуждать все кому не лень. Сара Джессика регулярно попадает в списки вроде «Самые большие носы Голливуда», а блогеры, любящие позлословить, именуют ее нос «самым огромным среди носов знаменитостей». А что же сама Паркер? Сегодня, когда ринопластику может сделать едва ли не любой желающий, она остается самой собой. Несмотря на слухи о том, что она делала операцию по уменьшению носа, актриса утверждает, что никогда не переступала порога клиники пластической хирургии. Была бы она так узнаваема, если бы не эта часть ее лица?

«У нее старушечьи руки»

Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News , Jason Smith / Everett Collection / East News

Модные журналы без тени смущения называют руки актрисы «старушечьими» и озаглавливают свои статьи так: «Сара Джессика Паркер показала свои невероятно костлявые руки (взгляните на них крупным планом!)» или так: «Жилистые руки Сары Джессики Паркер выдают ее истинный возраст». Когда актриса впервые увидела подобную статью, это неприятно поразило ее. А затем заставило задуматься: стоят ли эти высказывания того, чтобы занимать ее мысли? «Я люблю свои руки», — просто сказала она.

«У нее седина и морщины»

Charles Sykes / Invision / East News

В 2021 году папарацци сфотографировали актрису обедающей с другом на Манхэттене. Она была без макияжа и с заплетенными в косичку волосами. Это фото активно обсуждали в сети, мол, Паркер не закрашивает седину! Масла в огонь подлил и сериал «И просто так», после выхода которого зрители раскритиковали Сару за то же самое. Были и те, кто посчитал такое отношение к своей внешности смелым. Паркер же парировала: «Пожалуйста, не называйте меня смелой за то, что у меня седые волосы. Поаплодируйте кому-нибудь другому за настоящую смелость». На замечания о том, что она стареет, Сара Джессика реагирует с иронией: «Каждому есть что сказать о моих морщинах. Я знаю, как я выгляжу. Я не могу изменить это. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?» В своих интервью она рассуждает о течении времени так: «Каждый, у кого есть приличное зеркало и нормальное зрение, понимает, что он стареет. Но почему я должна тратить время на размышления об этом? Я предпочитаю думать о том, как мне лучше всего чувствовать себя — собой». И добавляет: «Наверное, я могла бы больше сделать для того, чтобы хорошо выглядеть. Но я не хочу».

«Она безвкусно одевается»

Gilbert Flores / Broadimage / East News , AFP / East News

Паркер по праву считается одной из самых стильных знаменитостей современности: чего только стоит ее появление на обложке Vogue. Но тех, кто иронизирует над ее манерой одеваться, тоже хватает. И не всегда это делают так же безобидно, как получилось у хозяев, нарядивших свою собачку на Хэллоуин в подобие головного убора актрисы, в котором она появилась на Met Gala. В одном из интервью Сара изящно ответила всем, кому не нравится ее стиль: «В чем смысл критики? Все мы просто пытаемся что-то делать каждый день. Вещи — это просто вещи. Вам понравился этот наряд, и вы его носите. Возможно, некоторые люди думают, что вы не выглядите потрясающе. И это, безусловно, их право».

Она великолепна!

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News

Актриса получила 6 «Золотых глобусов» и 2 премии «Эмми», стала лицом многих всемирно известных брендов, выпускает собственную одежду, обувь и духи. Она входит в список 100 самых влиятельных людей мира и руководит собственной продюсерской компанией. С 1997 года Сара состоит в счастливом браке с Мэттью Бродериком, вместе с которым воспитывает троих детей. Если мы хотели бы подобрать синоним к слову «успех», то сказали бы, что это Сара Джессика Паркер. Она наглядно показывает всем нам: ни размер носа, ни седина, ни какие-любо несовершенства не могут помешать жить полной жизнью, упорно работать, самоотверженно любить и быть любимой миллионами людей. Спасибо, Сара Джессика!

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