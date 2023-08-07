Почему невероятная красотка из «Москва слезам не верит» больше не появляется на больших экранах

Наталья Вавилова запомнилась нам как та самая Александра из легендарного фильма «Москва слезам не верит». Красивой девушке с бездонными глазами прочили большой успех, но из-за травмы на съемочной площадке ее карьера оборвалась на самом пике.

История Натальи Вавиловой могла бы лечь в основу мелодрамы, не менее жизненной, чем прославившая ее «Москва слезам не верит». Она родилась в 1959 году в Москве, в семье дипломата, где уже воспитывались четверо детей. Родители были убеждены, что их младшая и любимая дочь должна пойти по стопам отца. Но в 14 лет девушку с яркой внешностью заметили ассистенты режиссера и предложили ей пройти пробы в фильм «Такие высокие горы». В семье восприняли это предложение без энтузиазма, но на съемки отпустили. А время спустя ее пригласили на главную роль в фильм «Розыгрыш».

Когда родители поняли, что одними съемками все не ограничится и дело принимает серьезный оборот, они категорически запретили Наталье сниматься. Они настаивали на поступлении в престижный вуз и устроили дочь на курсы дипломатов, в то время как девушка мечтала о карьере актрисы.

Трудно поверить, но на съемки своего главного фильма «Москва слезам не верит» Наталье приходилось ездить тайно. Когда о съемках стало известно отцу, он устроил слежку за дочерью: запрещал ей выходить из дома после учебы и отвечать на звонки. Ситуацию спас Алексей Баталов. Вместе с режиссером Владимиром Меньшовым он приехал к Наташе домой и принялся убеждать ее папу и маму, что девушка очень талантлива и должна сняться в этой картине. Появление кумира на пороге дома сыграло свою роль: Вавиловы дали согласие на съемки дочки под его поручительство. После оглушительного успеха ленты и получения премии «Оскар» родители окончательно смирились с выбором Наташи. Кстати, этот фильм подарил актрисе и встречу с будущим мужем. На премьере этой ленты она познакомилась с Самвелом Гаспаровым — режиссером, сокурсником Владимира Меньшова, который в прошлом работал водителем грузовика, и был старше Вавиловой на 21 год.

В 1980 году Наташа с легкостью поступила во ВГИК, и совмещала учебу со съемками. Участие в одной из картин в одночасье изменило ее судьбу. В 1986 году Вавилова получила главную роль в фильме «Николай Подвойский». По сюжету девушка должна была ездить верхом на лошади. Она несколько месяцев усердно тренировалась на ипподроме. Но на репетиции Наталье по ошибке выдали другого коня с больной спиной. Он скинул актрису на землю, едва она села в седло. Девушка получила травму позвоночника и попала в больницу. Режиссер просил не предавать инцидент огласке и обещал оставить актрису в проекте, но всего через неделю ей нашли замену.

Актриса была шокирована таким отношением. Физическая травма зажила, но психологическая травма заставила ее сомневаться, хочет ли она вообще продолжать свою карьеру. Муж актрисы поддержал ее в это непростое время. Он спланировал для супруги романтическое путешествие по Европе. Вернувшись в Москву, он снял фильм с Натальей в главной роли. Но из-за сложностей с прокатом лента долгое время пролежала на полке. Последнее кино в фильмографии актрисы — «Дело Сухово-Кобылина». От всех других ролей Наталья отказывалась, объясняя это тем, что ей не нравится качество сценариев и предлагаемые роли.

Наталья предпочла актерской славе тихую и размеренную жизнь домохозяйки. Она увлекается садоводством и кулинарией, занимается благотворительностью и избегает общения с журналистами. Со своим супругом Самвелом Гаспаровым они прожили вместе больше 40 лет вплоть до его смерти в 2020 году. Кстати, после 1990 года режиссер тоже оставил кинематограф, занявшись продюсированием и бизнесом. В 1993 году он организовал концерт Майкла Джексона. Детей у пары не было. По слухам, в момент злополучного падения актриса была в положении, и больше она не смогла стать мамой. Но супруги всегда поддерживали хорошие отношения с племянниками Натальи и дочерью Самвела от первого брака и ее детьми.