Почему Саманта — настоящая икона стиля сериала «Секс в большом городе» и что мы можем позаимствовать у нее

Недавно стало известно, что Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты Джонс в культовом сериале «Секс в большом городе» все-таки появится во втором сезоне «И просто так». Поэтому самое время вспомнить, чем нам запомнилась эпатажная героиня и чему мы можем у нее научится.

Она не боится стареть

Саманта понимала, что старение — это естественный процесс. Однако, возраст для нее был лишь цифрой. Вспомните эпизод в магазине, где продавщица предлагает ей выбрать другое платье, называя выбранное героиней слишком молодежным. Джонс без колебаний называет свой возраст нетактичной девушке и обещает выглядеть в наряде потрясающе.

Саманта уверена в себе

Саманта не боялась демонстрировать окружающим свои желания. Она всегда знала, чего хочет, и никогда не боялась выглядеть смешной или непонятной. В первую очередь это относится к ее личной жизни. Саманта без страха проявляла свою чувственность перед мужчинами, не боялась делать первый шаг и всегда ставила себя на первое место. Чего только стоит ее фраза «Правильный парень — это иллюзия. Начните жить своей жизнью». Или еще одна: «Я люблю тебя, но себя — больше».

Она не боится строить карьеру

Женщина выросла в семье, где мать трудилась в поте лица, а отец был поглощен своими вредными привычками. Именно поэтому Саманта приняла решение стать хозяйкой своей судьбы и построила успешную карьеру. Джонс управляет собственным PR-агентством. Часто ее внешний вид демонстрирует лидерские качества. Она явно не боится показать окружающим кто здесь босс.

И чувство стиля у нее просто отпадное

Героиня всегда излучала уверенность в себе. Она не боялась сочетать яркие цвета и необычные принты. Казалось, что для женщины не существует правил. Она могла спокойно носить несочетаемые цвета и при этом выглядеть словно модель, только что сошедшая с подиума.

Она не боится носить яркие вещи и смелые аксессуары

Смелые аксессуары — одна из составляющих стиля женщины. Будь это необычные шляпы или огромные сережки до плеч. К примеру, чего только стоит образ, в котором героиня сочетает леопардовую шубу и серьги кольца.

Саманта — хорошая подруга

Иногда подруги обижались на нее из-за излишней резкости, но несомненно Саманта — отличный друг. Она подержала Кэрри, когда та боялась выйти на подиум во время показа. Также она появилась на презентации подруги после неудачного пилинга лица. Даже тот факт, что она помогла Кэрри достать застрявший тампон, когда Шарлотта и Миранда отказались это делать, говорит о ее готовности прийти на помощь.

Саманту не смогла сломить даже болень

В последнем сезоне у Саманты обнаружили рак. Эта новость сильно потрясла ее, но, несмотря на трудности, она не позволила себе унывать. Джонс выступила на благотворительном вечере, посвященному борьбе с раком, и в один момент так устала от парика, что сняла его и показала публике обритую голову с уже отросшими волосами. Многие женщины последовали ее примеру.

Джонс — главная героиня своей жизни

Есть мнение, что на самом деле Саманта, а вовсе не Кэрри, должна была стать главной героиней сериала. Причин множество. Ее персонаж меняется сильнее всех, у нее насыщенная жизнь. Говорит она немного меньше, чем та же Кэрри, но все ее фразы попадают прямо в сердечко. И в целом, Джонс — один из самых милых персонажей «Секса в большом городе».