Почему Саманта — настоящая икона стиля сериала «Секс в большом городе» и что мы можем позаимствовать у нее

Она не боится стареть

Саманта уверена в себе

Она не боится строить карьеру

И чувство стиля у нее просто отпадное

Она не боится носить яркие вещи и смелые аксессуары

Саманта — хорошая подруга

Саманту не смогла сломить даже болень

Джонс — главная героиня своей жизни

Фото на превью Sex and the City / HBO and co-producers