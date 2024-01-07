Пользователи рассказали, по каким непривлекательным, по меркам Голливуда, актерам они сходят с ума

Люди в сети обсудили звезд, которые хоть и не являются «классическими красавцами», но все равно заставляют сердца зрителей трепетать. Некоторые даже согласны смотреть ужасные фильмы, лишь бы лишний раз понаблюдать за своим любимчиком на экране. А вы сможете найти в списке того или ту самую?