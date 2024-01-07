Пользователи рассказали, по каким непривлекательным, по меркам Голливуда, актерам они сходят с ума
Люди в сети обсудили звезд, которые хоть и не являются «классическими красавцами», но все равно заставляют сердца зрителей трепетать. Некоторые даже согласны смотреть ужасные фильмы, лишь бы лишний раз понаблюдать за своим любимчиком на экране. А вы сможете найти в списке того или ту самую?
Гвендолин Кристи
- Многие мужчины, с которыми я разговаривала, говорили, что Гвендолин Кристи непривлекательна из-за роста и роли, которую она сыграла в «Игре Престолов». Но я думаю, что она абсолютно сногсшибательна. © IansGotNothingLeft / Reddit
- Как-то проезжал мимо нее в автобусе. И, клянусь, я чуть не выскочил прямо на ходу, чтобы броситься к ее ногам. © sybelion / Reddit
- Я раньше считал ее не очень привлекательной. Но после просмотра «Уэнсдей» и многочисленных интервью, она мне понравилась. Потрясающая женщина. © Ygomaster07 / Reddit
- Как мужчина ростом почти 2 метра, могу сказать, что она просто богиня. Обожаю высоких женщин. © BGH-251F2 / Reddit
Адам Сэндлер
- Слушайте, я этим не горжусь, но считаю, что Адам Сэндлер довольно горяч. © ragebubble / Reddit
- Согласна. Понятия не имею, почему мне он кажется привлекательным даже в более зрелом возрасте, но что есть, то есть. Слышала, что он и как человек хороший: нанимает друзей для своих фильмов, снимает то, что хочет, да и вообще следит за тем, чтобы на площадке все отлично проводили время. © BroadwayBakery / Reddit
- Адам Сэндлер — милаха. Слышала, что он суперприятный и простой в реальной жизни. © tvjunkie87 / Reddit
Кэтрин Хан
- Лично я считаю, что Кэтрин Хан — одна из самых красивых женщин всех времен. Но, кажется, мало кто согласен со мной. © letgorensolo / Reddit
- Я всегда думал, что Хан явно недооценивают как актрису, если брать во внимание ее многочисленные комедийные роли. А потом вдруг все стали одержимы ею во время выхода сериала «Ванда/Вижн». А я подумал: «Вы опоздали на годы, но, наконец-то, признали ее красоту». © babalon124 / Reddit
- Боже, я бы выбрал ее на роль девушки Бонда, если бы мне кто-нибудь дал такой шанс. Она безумно харизматичная. © macdawg2020 / Reddit
Питер Динклэйдж
- Мне кажется, Питер Динклэйдж объективно красив, он просто невысокого роста. © a_small_moth_of_prey / Reddit
- Я всегда говорила, он мог бы быть голливудским сердцеедом, если бы не одно «но» — будь он хотя бы среднего роста. © SeonaidMacSaicais / Reddit
- Я встречалась с ним лично и могу подтвердить, что в реальности он такой же привлекательный, как на экране. © Ok_Habit6837 / Reddit
Майкл Шин
- Он понравился мне еще во времена «Другого мира». Всегда любила его, а сейчас особенно. Особенно забавляют их шутки с Дэвидом Теннантом. © gembob891 / Reddit
- Ооо, да. Шин потрясающий актер, чрезвычайно умный и красноречивый, который и подурачиться может, когда надо. Меня поразил тот факт, что, будучи не очень высокооплачиваемым актером, он залез в долги, чтобы провести футбольные матчи среди бездомных. © thumbtackswordsman / Reddit
- Майкл Шин для меня номер один! Обожаю его кудряшки и бороду. © Suspicious_girl1990 / Reddit
Дэвид Тьюлис
- Персонаж Дэвида Тьюлиса в «Обнаженной» был ужасен, но мне нравилось за ним наблюдать. Ну, и куда же без «Гарри Поттера», там он мой любимый герой. © dictatorsbrassfaucet / Reddit
- Так сильно люблю Тьюлиса. Роль Люпина произвела впечатление на меня. После нее пересмотрела кучу других его фильмов. Они были не так хороши, но я просто любовалась им. Несмотря на то, что в «Осажденных» он играет мерзкого типа, меня все равно странно влекло к нему. © Lo11268 / Reddit
- Он необычный актер. В основном фильмы Тьюлиса посредственные, но его актерские навыки всегда на высоте. Он играет от всего сердца. © EuphoricPhoto2048 / Reddit
Джон Гудман
- Все смотрят на меня как на сумасшедшую, когда я говорю это, но Джон Гудман абсолютно точно в моем вкусе. © _alien-superstar_ / Reddit
- На протяжении многих лет я говорила, что Гудман один из самых горячих мужчин, которых я видела. И вот, наконец-то, я нашла единомышленников. © IguanaAdvert / Reddit
- Гудман — обычный мужчина с нормальным телосложением. Именно таким должно быть «dad bod» («папино тело») для тех, кто не делает культа из своей внешности. А не как у суперподтянутых парней, которые две недели не ходили в качалку. Это не одно и то же. Мне нравится, как выглядит его тело. © ClarielOfTheMask / Reddit
Джаред Харрис
- Джаред Харрис чертовски красив и невероятен везде, где бы ни снимался. Я влюблена в него еще со времен «Безумцев». © CrabbiestRangoon / Reddit
- Согласна на все сто. Этот актер гениален, он может быть как хрупким и нежным, так и сильным и волевым. Великолепен во всем. И просто небольшое уточнение — я была опустошена тем, как его история закончилась в «Безумцах». © BelleDuBlerg / Reddit
- Он один из лучших актеров нашего времени. Впервые увидела его в «Грани» и с тех пор постоянно смотрю фильмы и сериалы с его участием. Он был особенно хорош в «Пространстве». © Willow138 / Reddit
Крис О’Дауд
- Я влюбилась в него с тех пор, как посмотрела «Девичник в Вегасе». © me-want-****** / Reddit
- Он мне безумно понравился в «Девичнике в Вегасе»! Я полюбила его еще больше, когда узнала, что он рассказчик в детском сериале «Паффин Рок». © CozyMouseMuppet / Reddit
- Грущу, когда он скрывает свой ирландский акцент. Мне хочется кричать: «Не-е-ет, позвольте ему говорить, как вздумается, нехороший вы продюсер». © Deer_Abby / Reddit
Джемейн Клемент
- Может быть, дело в акценте или просто в том, какой он чертовски странный, но я всегда считала Джемейна Клемента очаровательным. © olivejew0322 / Reddit
- У него обычная внешность, но, кажется, он довольно привлекательный не в общепринятом смысле. Хотя, надо отдать ему должное, он старательно пытается показать своего персонажа в «Реальных упырях» соблазнительным искусителем. © Lotus-child89 / Reddit
- Если вы еще не смотрели «Господа Бронко», то Клемент — одна из многих причин поскорее это сделать. © Alternative-Dare-485 / Reddit
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AdMe/Кино/Пользователи рассказали, по каким непривлекательным, по меркам Голливуда, актерам они сходят с ума
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