Пользователи сети рассказали, дружба между какими знаменитостями трогает их до глубины души

Найти настоящего друга бывает непросто. А поддерживать тесные отношения с кем-то на протяжении многих лет — непросто вдвойне. Но, тем не менее, такое случается. Пользователи социальной сети Reddit пообщались друг с другом и выделили актерские пары, которых связывает не только работа, но и настоящая теплая дружба.