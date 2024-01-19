Пользователи сети рассказали, дружба между какими знаменитостями трогает их до глубины души
Найти настоящего друга бывает непросто. А поддерживать тесные отношения с кем-то на протяжении многих лет — непросто вдвойне. Но, тем не менее, такое случается. Пользователи социальной сети Reddit пообщались друг с другом и выделили актерские пары, которых связывает не только работа, но и настоящая теплая дружба.
Джессика Честейн и Оскар Айзек
- В другой жизни они были бы женаты! Это химия на высшем уровне! ©therapturebutitsblue / Reddit
О дружбе Джессики Честейн и Оскара Айзека мы писали в этой статье.
Брайан Крэнстон и Аарон Пол
Chris Pizzello/Invision/East News
- В реальной жизни эти двое имеют совместный бизнес. ©Nymeria-76 / Reddit
- Говорят, никто не видел их поодиночке, они всегда вместе! Спросите любого, кто видел Брайана или Аарона «в дикой природе», они всегда вместе! ©Ok_Mud1789 / Reddit
- Аарон не плакал, когда получал свои награды, но не раз плакал от радости за Брайана. И есть много интервью, в которых они просто хвалят друг друга. Аарон, кстати, даже сделал Брайана крестным отцом своего ребенка. Их дружба очень милая. ©thatsprettylitbro / Reddit
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
Matt Sayles/Invision/AP/East News, Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News
- Моя жена всегда говорит, что в идеальном мире эти двое были бы супружеской парой, которая образуется раз и на всю жизнь. Она думает, что в глубине души Лео чувствует это и почему-то все еще ждет Кейт. ©Optimus_Prowse / Reddit
- Мои любимые, настоящие родственные души. ©NoMore***14 / Reddit
- Я искренне считаю, что эти двое должны были статьи парой много лет назад. ©iSayBaDumTsss / Reddit
- Я так люблю эту дружбу — они искренне радуются успехам друг друга, всегда рады видеть друг друга на красных дорожках. А он провожал ее под венец на свадьбе. ©Sorry-Grateful / Reddit
Майкл Шин и Дэвид Теннант
- Для меня просто удивительно, что они начали работать вместе только в 2019 году в «Благих знамениях». Их окружает атмосфера старых приятелей, которые вместе работают над проектами около 20 лет. ©lauraam/ Reddit
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер
Jordan Strauss/Invision/East News
- Я как-то заметил, что они дружат с подросткового возраста, и Дженнифер поддерживала Адама во всем, что бы он ни делал. На 100%. ©Fun-Yellow-6576 / Reddit
- Недавно я узнала, что Адам Сэндлер и его жена посылают цветы Дженнифер Энистон каждый День матери, потому что у нее проблемы с фертильностью и она не может иметь детей. Они стараются поддерживать ее и хотят, чтобы она чувствовала себя особенной в этот день каждый год. ©Formal_Coyote_5004 / Reddit
Дональд Фейсон и Зак Брафф
Jordan Strauss/Invision/East News
- «Фальшивые врачи» и настоящие друзья помогли мне пережить трудные времена. Я сидела и слушала их подкаст каждый день по дороге на работу и обратно. ©**upid*loodyTerrible / Reddit
- Их тандем в «Клинике» получился настолько крутым, что я не могу поверить, что они не знали друг друга раньше. ©NotTaken-username / Reddit
Джаред Падалеки и Дженсен Эклс
Priscilla Grant/Everett Collection/East News
- Дружба Джареда и Дженсена такая забавная! ©Decent-Poem329 / Reddit
- Знаете, Дженсен поддерживает Джареда, даже когда тот переживает трудные времена. Дженсен всегда рядом с ним и готов поддержать друга. ©sharksarentsobad / Reddit
Вайнона Райдер и Киану Ривз
Jordan Strauss/Invision/AP/East News
- В «Как женить холостяка» их химия зашкаливает. Я люблю этих двоих настолько, что могу сказать, что я предвзято к ним отношусь. ©Thick_Letterhead_341 / Reddit
Историю дружбы Вайноны и Киану мы рассказывали здесь.
Сэльма Блэр и Сара Мишель Геллар
LISA O'CONNOR/AFP/East News
- Для меня пример женской дружбы — Сара Мишель Геллар и Сэльма Блэр. ©huntermike375 / Reddit
Эмма Томпсон и Алан Рикман
Album Online/East News
- Их дружба разбивает мне сердце. Я так скучаю по Алану Рикману и очарован их дружбой. ©henrietta-the-spy / Reddit
Харрисон Форд и Райан Гослинг
East News
- Никогда не видел Харрисона таким счастливым в интервью, как вместе с Райаном, даже в сериале «Терапия», который Форд явно любит. ©littleliongirless / Reddit
- Интервью с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом, которое они дали Элисон Хаммонд, — абсолютная классика. Честно говоря, это самое веселое, что я когда-либо видел с Фордом. ©caramellattekiss / Reddit
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Chris Pizzello/Invision/East News
- Дружба Клуни и Робертс — как настоящий драгоценный камень. Первые, кого я представляю, когда слышу фразу «добрые друзья». Умиляет их интервью, в котором они рассказывают о своих отношениях. ©pumpkinbabe / Reddit
Фото на превью JEP Celebrity Photos / Alamy Stock Photo, Album Online/East News
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