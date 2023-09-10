Пользователи сети рассказали о малоизвестных сериалах, которые они считают крутыми

Если сериалы с громкими названиями и знакомыми лицами вам надоели, то самое время выбрать для себя что-то менее популярное, но не менее стоящее. Мы прошерстили ответы пользователей сети и собрали самые интересные варианты в одном месте. Главная проблема, которая вас ждет после просмотра, — невозможность обсудить увиденное с кем-то из знакомых. С высокой долей вероятности вы станете первым человеком в своей компании, кто посмотрит эти шоу и после начнет советовать их всем подряд.

Бюро (2015 — 2020)

Французский сериал «Бюро», или «Бюро легенд», погружает зрителя в увлекательный мир французской разведки. Каждый день героев полон секретных операций, загадок и опасностей. Сериал — психологический шедевр, в котором правда и обман тесно переплетаются на фоне невидимой борьбы за безопасность Франции. Рейтинг IMDb — 8,7 «Бюро» заслуживает 11 звезд из 10 и еще 5 дополнительных сезонов. Я крайне разборчив в вопросе кино, но, по моему мнению, «Бюро» — это нечто совершенно особенное. После начала просмотра меня мучил только один вопрос: «Почему никто не рассказал мне об этом шедевре раньше?» Это лучший сериал из когда-либо написанных.

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Захваченный рейс (2023 — настоящее время)

Сериал рассказывает о судьбе рейса KA29, следующего из Дубая в Лондон. Когда обычный полет превращается в кошмар, пассажиры оказываются в плену своих страхов и секретов. Среди облаков и неизвестности каждое решение может быть последним, а каждый пассажир — оказаться преступником. Под рев турбин Сэм Нельсон, опытный переговорщик, пытается выяснить правду и спасти всех на борту. Рейтинг IMDb — 7,5 Забейте на очевидные недостатки этого шоу, и оно вам понравится. Я пилот, и могу уверено заявить, что события этого сериала никогда не могли бы произойти в реальной жизни. Однако если вы сможете закрыть глаза на некоторую фантастичность сюжета, то однозначно получите удовольствие. Постоянное напряжение и попытки выяснить, что будет дальше, делают просмотр еще более приятным. © mark-49466 / IMDb

Я не мог оторваться от этого сериала ни на секунду. Каждая серия вызывала желание посмотреть следующую. Идрис Эльба в главной роли, как всегда, великолепен. Его игра заставила меня поверить в каждое испытание, в которое попадал его герой. Неожиданные повороты приятно удивили. Это шоу стало одним из лучших за последнее время, и я однозначно рекомендую его другим. © jlhea / IMDb

Земля волков (2010 — 2014)

Сериал «Земля волков» — это захватывающее путешествие в сердце Испании XIX века. Братья Сесар Браво и Роман Браво возвращаются домой, на ранчо, где они родились. Среди пыльных дорог и испанских прерий их поджидают любовь, интриги, предательства и месть. А тайны прошлого норовят изменить ход событий. Добро пожаловать в мир, где волки — не только символ природы, но и метафора о силе духа и готовности бороться за жизнь и любовь. Рейтинг IMDb — 7,1 Неудивительно, что этот сериал покорил столько сердец по всему миру. Он полон драмы, экшена, романтики и юмора и заставит вас кататься по полу от смеха. Сюжет цепляет с первой секунды. Игра каждого из актеров великолепна. То же самое можно сказать и о съемочной группе. Каждому сериалу следует ориентироваться на «Землю волков» — быть вдумчивым и рассматривать проблемы, знакомые тысячам.

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Девушка в маске (2023)

Сериал «Девушка в маске» не так прост, как кажется на первый взгляд. С первых серий может сложиться впечатление, что это классическая история о серой мышке, которая в один момент начинает вести двойную жизнь. Однако очень скоро мелодраматичный сюжет превращается в напряженный детективный триллер, полный неожиданных поворотов. С каждой серией зритель все глубже погружается в мир тайн и загадок, а также задается вопросом о том, на что он лично готов ради защиты себя и тех, кого любит. Рейтинг IMDb — 7,5 Этот сериал — нечто среднее между «Паразитами» и «Черным зеркалом». Очень необычный. Сначала я хотела его бросить, но что-то заставило меня смотреть дальше, и мое мнение полностью изменилось. Каждая серия — это отдельная глава, которая раскрывает одного из героев. Вместе все они переплетаются в одну общую безумную историю. Если вам нравятся жесткие социальные драмы с нотками безумия, то этот сериал для вас. © mari-39988 / IMDb

Карнавал (2003-2005)

Действие сериала разворачивается на задворках бродячего цирка «Карнавал». 18-летний Бен Хокинс находит приют среди разношерстной труппы и вскоре обнаруживает, что каждый член новоиспеченной семьи имеет свои мрачные секреты. Но и сам Хокинс не так прост, как кажется на первый взгляд. «Карнавал» исследует темы судьбы, веры, добра и зла, а также вечной борьбы между тьмой и светом. Эта захватывающая история наполнена красочными образами и глубокими философскими размышлениями, которые заставляют зрителя задуматься над смыслом жизни и судьбы. Рейтинг IMDb — 8,4 «Карнавал» — это не стандартное экшн-шоу и не какая-то претенциозная скучная драма с социальным посылом. «Карнавал» не пытается вас развлечь, не пытается чему-то научить. Кажется, его единственная цель — погрузить зрителя в свой безумный мир. Проще говоря, я бы описал это как коллаж событий, происходящих в псевдоисторический период времени, с акцентом на группу странных, но очаровательных персонажей, с упором на музыку, обстановку и атмосферу. Это, пожалуй, главное достижение «Карнавала». В сериале нет шаблонных тропов и штампов. Для меня это настоящее художественное достижение. © aegandor / IMDb

Грань (2008-2013)

Сериал «Грань» рассказывает о жизни агента ФБР Оливии Данэм и команде ученых. Группа расследует необъяснимые явления, связанные с научными экспериментами. В ходе поисков они вступают в борьбу с загадочным институтом «Мэссив Дайнэмик», где научные эксперименты выходят за рамки реальности. Рейтинг IMDb — 8,4 Это одно из моих самых любимых шоу. В нем есть все — тайны, напряжение, прекрасные диалоги, великолепная режиссура, небанальный сценарий и потрясающий актерский состав. Кроме этого, одна из серий содержит лучшую сцену в истории телевидения. Всем, кто любит качественную драму с научно-фантастическим уклоном, следует посмотреть это шоу. © namob-43673 / IMDb

ОА (2016-2019)

В сериале ОА реальность переплетается с фантазией. Главная героиня, Прейри Джонсон, исчезла в детстве. Однако спустя семь лет внезапно вернулась, но не такой, какой ее запомнили. Теперь Прейри может видеть, хотя до исчезновения была слепой, и называет себя OA. Девушка собирает группу из нескольких человек, чтобы поведать им тайну своего исчезновения. Ее рассказ оказывает воздействие на каждого слушателя и раскрывает их собственные скрытые желания и страхи. Рейтинг IMDb — 7,8 Любой, кто посмотрит сериал, не пожалеет об этом. Это самое умопомрачительное и будоражащее шоу, которое вы когда-либо видели. Оно полностью изменит ваше сознание. Посмотрите, и вы не пожалеете! © jackiemoyler / IMDb

Очень красивый сюжет, музыка и операторская работа. Не перечесть, сколько раз я не спала по ночам, думая о значении каждой серии. Это было очаровательно эмоционально. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Путешествие для чувств и души.

© mirvetemini / IMDb

Быть Эрикой (2009-2011)

Сериал рассказывает нам о жизни Эрики Стрэйндж. Она переживает не самую светлую полосу своей жизни: ее уволили с работы и бросил парень. В какой-то момент она решает отправиться к психотерапевту, который оказывается не таким простым человеком. С его помощью она получает возможность перемещаться в самые сложные жизненные ситуации и переигрывать их на новый лад. Героине предстоит выяснить, дарованная ей возможность — это подарок судьбы или очередное испытание. Рейтинг IMDb — 7,7 Несколько месяцев назад я переживала не лучший период в жизни и буквально тонула в жалости к себе. А потом я случайно наткнулась на это шоу, и оно помогло мне привести жизнь в порядок. До этого я не понимала людей, которые живут без сожалений. Мне это было непонятно, потому что я часто сожалела о любых глупых мелочах из прошлого. Во время просмотра я осознала, что вместо бессмысленных сожалений можно извлекать уроки из каждой «ошибки» и расти над собой. В конце концов это шоу помогло мне вылезти из глубочайшего кризиса и увидеть мир под другим углом. © Midnight_Gypsi / IMDb

Гавайи 5.0 (2010-2020)

Сериал «Гавайи 5.0» — это перезапуск популярного шоу 1968 года. Сериал представляет собой классический детектив и рассказывает о работе элитной команды полицейских. Каждая серия погружает зрителя в мир закрученных криминальных интриг под шум океанских волн на фоне живописных гавайских островов. Рейтинг IMDb — 7,4 Это простое, но очень веселое шоу на фоне красивых пейзажей. Между актерами потрясающая химия, а Алекс О’Лафлин и Скотт Каан действительно сияют. В их дружбу и взаимные подколы веришь. Другие персонажи тоже имеют интересные сюжетные линии и предыстории. Это шоу становится все лучше и лучше с каждой серией и однозначно заслуживает внимания. © kittywriter9 / IMDb