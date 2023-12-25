Попробуйте отгадать 11 всеми любимых новогодних фильмов по популярным цитатам
Если мы попросим вас перечислить всем известные новогодние фильмы, вы, конечно, не оплошаете и назовете «Иронию судьбы», «Карнавальную ночь» или «Чародеев». Но названия и сюжет фильмов мы все помним, а вот так ли хорошо вы помните цитаты оттуда? Давайте немного поиграем: мы вам покажем цитату, а вы попробуете вспомнить, из какого она новогоднего фильма.
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Вот со старыми фильмами у нас проблем не возникло, а с более новыми пришлось поднапрячься.
А чтобы включить новогоднее настроение на максимум, пересмотрите какой-нибудь из этих фильмов и полистайте нашу статью про старые елочные игрушки, которые были у всех.
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