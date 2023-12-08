Посмотрите, как лихо изменились 15+ наших любимых актеров и актрис с момента их дебюта на экранах

Наверняка мало кто помнит в каких фильмах или сериалах впервые появились звезда «Кухни» Марк Богатырев или же один из главных героев сериала «Контейнер» Филипп Янковский. Так вот, мы решили собрать обожаемых актеров и показать их дебюты на экранах.

Юлия Пересильд в сериале «Участок» в 2003 году и на пресс-конференции детского фестиваля современного искусства в 2023

© Участок / Про-Синема продакшн , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Марк Богатырев в фильме «Ненасытные» в 2006 и в первый день 2023-го года

Оксана Акиньшина в «Сестрах» в 2001 году и в фильме «Беспринципные в деревне» в 2023

Иван Янковский в фильме «Приходи на меня посмотреть» в 2000 году и на церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2023

© Приходи на меня посмотреть / Киностудия им. М. Горького , Комсомольская правда / East News Комсомольская правда / East News

Аглая Тарасова в короткометражке «Конфетки» в 2010 году и в фильме «Холоп 2», премьера которого состоится в 2024 году

Агния Дитковските в «Жаре» в 2006 году и в «Единице Монтевидео» в 2023

Никита Ефремов в ситкоме «Моя прекрасная няня» в 2004 году и на церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2023

© Моя прекрасная няня / А-Медиа , Комсомольская правда / East News Комсомольская правда / East News

Олеся Судзиловская в мини-сериале «Посредник» в 1990 году и в ноябре 2023

Риналь Мухаметов в фильме «Искупление» в 2011 году и в сериале «Пищеблок 2» в 2023

Елена Лядова в «Двое на качелях» в 2003 году и на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2023

© Двое на качелях / Студия "Сериал" , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Мирослава Карпович в комедии «Святое дело» в 2007 году и на премьере сериала «Папины дочки. Новые» в 2023

© Святое дело / Lusyen Film , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Елена Корикова в фильме «Ха-би-ассы» в 1990 году и в марте 2021

Станислав Бондаренко в сериале «Талисман любви» в 2005 году и в ноябре 2023

Борис Дергачев в фильме «По горячим следам» в 2010 году и в «Тайном Санте» в 2022

Максим Матвеев в фильме «Тиски» в 2007 году и на фотосессии в ноябре 2023

Павел Табаков в «Звезде» в 2014 году и в фильме «Беспринципные в деревне» в 2023

Филипп Янковский в «Зеркале» в 1974 году и в сериале «Контейнер 3» в 2023

Филипп Бледный в ситкоме «Моя прекрасная няня» в 2004 году и в сериале «Папины дочки. Новые» в 2023

Дарья Мороз в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный...» в 1984 году и на премьере сериала «Жить жизнь» в 2023

© Милый, дорогой, любимый, единственный... / Ленфильм , Lomohov Anatoly / East News Lomohov Anatoly / East News