Посмотрите, как лихо изменились 15+ наших любимых актеров и актрис с момента их дебюта на экранах
Наверняка мало кто помнит в каких фильмах или сериалах впервые появились звезда «Кухни» Марк Богатырев или же один из главных героев сериала «Контейнер» Филипп Янковский. Так вот, мы решили собрать обожаемых актеров и показать их дебюты на экранах.
Юлия Пересильд в сериале «Участок» в 2003 году и на пресс-конференции детского фестиваля современного искусства в 2023
Марк Богатырев в фильме «Ненасытные» в 2006 и в первый день 2023-го года
Оксана Акиньшина в «Сестрах» в 2001 году и в фильме «Беспринципные в деревне» в 2023
Иван Янковский в фильме «Приходи на меня посмотреть» в 2000 году и на церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2023
Аглая Тарасова в короткометражке «Конфетки» в 2010 году и в фильме «Холоп 2», премьера которого состоится в 2024 году
Агния Дитковските в «Жаре» в 2006 году и в «Единице Монтевидео» в 2023
Никита Ефремов в ситкоме «Моя прекрасная няня» в 2004 году и на церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2023
Олеся Судзиловская в мини-сериале «Посредник» в 1990 году и в ноябре 2023
Риналь Мухаметов в фильме «Искупление» в 2011 году и в сериале «Пищеблок 2» в 2023
Елена Лядова в «Двое на качелях» в 2003 году и на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2023
Мирослава Карпович в комедии «Святое дело» в 2007 году и на премьере сериала «Папины дочки. Новые» в 2023
Елена Корикова в фильме «Ха-би-ассы» в 1990 году и в марте 2021
Станислав Бондаренко в сериале «Талисман любви» в 2005 году и в ноябре 2023
Максим Матвеев в фильме «Тиски» в 2007 году и на фотосессии в ноябре 2023
Павел Табаков в «Звезде» в 2014 году и в фильме «Беспринципные в деревне» в 2023
Филипп Янковский в «Зеркале» в 1974 году и в сериале «Контейнер 3» в 2023
Филипп Бледный в ситкоме «Моя прекрасная няня» в 2004 году и в сериале «Папины дочки. Новые» в 2023
Дарья Мороз в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный...» в 1984 году и на премьере сериала «Жить жизнь» в 2023
Поклонники фильмов Марка Захарова будут удивлены сколько неожиданных моментов таят в себе его картины. Например, в начальных титрах «Обыкновенного чуда» можно услышать переделанную композицию из фильмов о Джеймсе Бонде, а в «Том самом Мюнхгаузене» в главной роли мог сняться вовсе не Олег Янковский, а Андрей Миронов.
Фото на превью Участок / Про-Синема продакшн, Kashaev Pavel / East News, Моя прекрасная няня / А-Медиа, Комсомольская правда / East News
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