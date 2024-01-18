Посмотрите как сейчас выглядят актеры из комедий, которые мы засматривали до дыр в детстве и юности

«Полицейская академия», «Трудный ребенок», «Безжалостные люди» — эти добрые комедии веселили нас почти 20 лет назад, и, в общем-то, они хороши и сейчас. Но почему-то большинство актеров, сыгравших в них, будто куда-то пропали и лишь изредка радуют поклонников своим появлением на экране. Вот мы и решили узнать, чем они занимаются и как выглядят.

«Безжалостные люди» — Джадж Рейнхолд

© Ruthless People / Touchstone Films and co-producers , Jordan Strauss / Invision / AP / East News Jordan Strauss / Invision / AP / East News

В 80-е Джадж стремительно ворвался на экраны и быстро стал кинозвездой. Первую крупную роль он получил в ленте «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», а благодаря участию в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» его карьера взлетела просто до неприличия. Но все быстро изменилось. После оглушительного успеха в комедии «Безжалостные люди» актер снялся в провальной ленте «Все наоборот». Как однажды признался Джадж, это был конец его карьеры, его телефон просто перестал звонить. Казалось бы, неудачный фильм — это не такая уж и беда, но в сочетании с несносным характером актера это стало настоящей катастрофой. Никто больше не хотел работать с Рейнхолдом, у которого была репутация трудного человека. С тех пор он снимается в основном в ролях второго и третьего плана, но поговаривают, что он скоро вернется в очередной части «Полицейского из Беверли-Хиллз».

«Безжалостные люди» — Хелен Слейтер

Свою звездную роль Хелен получила в 21 год. Она сыграла в «Супердевушке» — спин-оффе серии фильмов о Супермене. Последующие за ним удачные ленты «Легенда о Билли Джин», «Безжалостные люди» и «Секрет моего успеха» только укрепили ее славу. Затем девушка потихоньку начала сниматься и в сериалах: мелькала то в больших, то в маленьких ролях. Актриса еще поет и пишет — она выпустила 2 альбома и издала рассказ о Супердевушке. В интервью в 2023 году Слейтер призналась, что работает над диссертацией по мифологии, и она отнимает у нее все время.

«Полицейская академия» — Стив Гуттенберг

Большинству зрителей Стив запомнился как обаятельный Махоуни из «Полицейской академии». Участие в ней и таких фильмах, как «Короткое замыкание», «Кокон» и «Три мужчины и ребенок» сделало его настоящей звездой. Но, увы, последующие его работы не были такими яркими и начиная с 2000-х он в основном снимается в эпизодических ролях. Он до сих пор продолжает работать — появляется в сериалах и озвучивает персонажей из мультфильмов. Занятный факт — актер является рекордсменом по приготовлению наибольшего количества хот-догов за минуту. А еще он написал и издал свои мемуары.

«Полицейская академия» — Джордж Бэйли

Бэйли снялся во множестве драматических ролей, но запомнился именно комедийной — как капитан Харрис из серии фильмов «Полицейская академия». Символично, что он и на телевидение-то прорвался благодаря небольшой роли полицейского и за свою немаленькую карьеру не раз сыграл крутых полицейских. Актер рано поседел, из-за чего играл персонажей значительно старше своего фактического возраста. Последней работой Джорджа является эпизод в сериале «Старгерл».

«Полицейская академия» — Лесли Истербрук

Лесли также прославилась благодаря участию в серии фильмов «Полицейская академия». Актриса призналась, что на самом деле совершенно не похожа на Дебби Каллахан, и до этого никогда не играла крутых красоток. Но на пробах девушка была настолько убедительна, что даже напугала режиссера и продюсера. Увы, выше этой роли она так и не прыгнула, и впоследствии снималась в основном в небольших ролях на телевидении и в кино.

«Отец невесты» — Стив Мартин

В юности Стив был популярнейшим стендап-комиком, поклонников у него было как у рок-звезды. Мартин и в целом больше известен как комедийный актер. Он снялся во множестве фильмов, ставших классикой: «Розовая пантера», «Самолетом, поездом и автомобилем», «Отпетые мошенники», «Оптом дешевле» и, конечно, «Отец невесты». Но Стив не только актер, но еще и музыкант. В 2000-х он даже решил сосредоточиться на музыке, начал меньше сниматься и больше гастролировать, играя на банджо. Помимо этого, актер еще и пишет. Он издал свой сборник комедийных рассказов, мемуары и даже роман. Сейчас он снимается в популярном сериале «Убийства в одном здании», и, скорее всего, эта работа будет последней в его фильмографии.

«Тупой и еще тупее» — Лорен Холли

Сниматься Холли начала в 20 лет. Как и многие начинающие актеры, она сперва попробовала себя в сериалах. По-настоящему большой прорыв у нее случился в 1992 году — актрису утвердили на роль заместителя шерифа в сериале «Застава фехтовальщиков», в котором она появлялась почти в каждой серии на протяжении 4 сезонов. А уже через пару лет она блистала в комедии «Тупой и еще тупее». Кстати, во время работы у нее сложились отношения с Джимом Керри, который был ее партнером по фильму. Они даже поженились, но брак продлился меньше года.

Холли продолжает активно сниматься, правда, в основном в сериалах.

«Мой кузен Винни» — Мариса Томей

Мариса не только стала известна именно благодаря своей роли в комедии «Мой кузен Винни», но еще и получила за нее Оскар. Актриса приняла участие во множестве известных фильмов, но почти везде лишь во второстепенных ролях. «Чего хотят женщины», «Игра на понижение», «Чаплин», «Мартовские иды», серия фильмов о Человеке-пауке — вот лишь некоторые работы в ее фильмографии. За свои пусть и небольшие роли Мариса получила несколько номинаций и наград. Последней ее работой является фильм 2023 года «Иди ко мне, детка», где она снялась вместе с Энн Хэтэуэй и Питером Динклэйджем.

«Чего хотят женщины» — Джуди Грир

Карьеру Джуди называют странной. Благодаря ей даже появилось такое выражение, как «Эффект Джуди Грир». А все потому, что эту по-настоящему талантливую и яркую актрису берут только на крошечные роли бывших жен, матерей или подружек. Актриса прекрасно это осознает и даже призналась, что не согласна с фразой «Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры», ведь она сделала себе карьеру именно на маленьких ролях. Фильмография Джуди действительно впечатляющая, в ней множество довольно громких картин: «Чего хотят женщины», «Из 13 в 30», «Мир Юрского периода», «Человек-муравей». Также она появлялась в таких сериалах, как «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва», «Доктор Хаус».

«Чего хотят женщины» — Эшли Джонсон

Многие помнят Эшли как дочь главного героя фильма «Чего хотят женщины». Карьера девушки началась в 6 лет с роли Крисси в ситкоме «Проблемы роста». А к 12 годам актриса играла уже в 8 сериалах. Наиболее яркие фильмы, в которых она впоследствии снималась это, например, «Прислуга», «Мстители». Также Эшли много занимается озвучиванием, в том числе и видеоигр. Джонсон любит петь и умеет играть на гитаре, фортепиано, скрипке и виолончели.

«Чего хотят женщины» — Хелен Хант

Карьера Хелен зародилась аж в 70-х — актриса начала сниматься еще будучи ребенком. В 80-е она играла в фильмах, ориентированных на подростков, например, в «Девочки хотят повеселиться» и «Пегги Сью вышла замуж». А спустя еще одно десятилетие уже казалось, что в какой фильм ни ткни — она там снимается. Но к середине 2000-х девушка почти исчезла с экранов. Оскароносная актриса призналась, что ее начала пугать такая громкая слава, а люди с камерами начали раздражать. В 2004 году она стала мамой, начала больше времени проводить с семьей, и меньше — на работе. А через 3 года и вообще занялась режиссурой, окончательно убедившись, что совершенно не скучает по голливудской суете. К счастью, она не порвала с актерством полностью и периодически радует своих поклонников работами в кино и сериалах.

«Американский пирог» — Крис Клейн

Комедия «Американский пирог» стремительно ворвалась на экраны и стала хитом. Актеры, которые приняли в ней участие, мгновенно стали звездами. Вот и у Криса все складывалось замечательно: он много снимался, причем и в комедиях, и в драмах, позже засветился в паре сериалов. В то время актер встречался с Кэти Холмс, но в 2005 году они разорвали помолвку. Как поговаривают, из-за вредной привычки Криса. И с той поры карьера его застопорилась. Впоследствии Клейн смог побороть зависимость, женился, завел 2 детей. После 40 лет он заново открыл себя как характерного актера и перешел к более зрелым ролям. Сейчас он снимается в сериале «Сладкие магнолии».

«Американский пирог» — Шеннон Элизабет

В 90-е и 2000-е Шеннон была настоящим кумиром подростков. И хотя до своей звездной роли Нади в «Американском пироге» она уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, именно после нее актрису начали буквально заваливать предложениями. Она блистала в таких фильмах, как «Очень страшное кино», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», озвучила героиню в видеоигре о Джеймсе Бонде, снималась в нескольких музыкальных клипах. Но постепенно ее карьера пошла на спад, большинство фильмов, в которых она появлялась, имели невысокий рейтинг. Сейчас актриса сосредоточена на благотворительной деятельности и занимается спасением животных.

«Трудный ребенок» — Эми Ясбек

© Problem Child / Universal Pictures and co-producers , Faye Sadou / Associated Press / East News Faye Sadou / Associated Press / East News

Ну кто же не помнит яркую миссис Хили из любимой нами в детстве серии фильмов «Трудный ребенок»! Кстати, Джон Риттер, который сыграл в этой комедии роль ее мужа, впоследствии действительно сделал ей предложение. В 1999 году они поженились. К сожалению, через 4 года из-за проблем с сердцем актера не стало. В начале своего творческого пути Эми появлялась во множестве сериалов и засветилась в таких киношедеврах как «Красотка» и «Маска». Но в 2000-х актриса снималась все меньше и меньше, в основном она появлялась в эпизодических ролях в сериалах. Последней работой актрисы является роль в сериале «Милые обманщицы».