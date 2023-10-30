13 актеров и актрис, которых в их последних ролях даже родная мать не узнает
Карьера большинства актеров — длинный путь, на котором они то и дело меняются, примеряя на себя разные роли. Некоторые из них не боятся экспериментировать с новыми образами, другие — застревают в одних амплуа и меняются лишь изредка, тем и интереснее видеть их преображения.
Мы решили вспомнить, какие образы наши любимые звезды примеряли на себя в начале карьеры и как они изменились к последним ролям.
Деми Мур
«Огни Святого Эльма» (1985) — «Вражда» (2017- настоящее время)
Джастин Тимберлейк
«Они поменялись местами» (2000) — «Кэнди» (2022)
Пенелопа Крус
«Изящная эпоха» (1992) — «Главная роль» (2021)
Адам Драйвер
«Девочки» (2012-2017) — «Феррари» (2023)
Кэтрин Зета-Джонс
«1001 ночь» (1990) — «Вражда» (2017- настоящее время)
Тим Роббинс
«Катушка» (1987) — «Укрытие» (2022 — настоящее время)
Лили Джеймс
Аббатство Даунтон, (2010-2015) — Пэм и Томми (2022)
Джессика Бил
«Седьмое небо» (1996-2007) — «Кэнди» (2022)
Кристиан Бейл
«Мио, мой Мио» (1987) — «Тор: Любовь и гром» (2022)
Маколей Калкин
«Ракета на Гибралтар» (1988) — «Куколка» (2019-2022)
Рене Зеллвегер
«Джерри Магуайр» (1996) — «Джуди» (2019)
Рассел Кроу
«Перекресток» (1990) — «Самый громкий голос» (2019)
Хью Грант
«Четыре свадьбы и одни похороны» (1994) — «Вонка» (2023)
В некоторых случаях актеры оказываются едва узнаваемы в роли. Если вы хотите увидеть еще больше трансформаций любимых звезд, загляните в эту статью.