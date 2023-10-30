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13 актеров и актрис, которых в их последних ролях даже родная мать не узнает

Кино
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Карьера большинства актеров — длинный путь, на котором они то и дело меняются, примеряя на себя разные роли. Некоторые из них не боятся экспериментировать с новыми образами, другие — застревают в одних амплуа и меняются лишь изредка, тем и интереснее видеть их преображения.
Мы решили вспомнить, какие образы наши любимые звезды примеряли на себя в начале карьеры и как они изменились к последним ролям.

Деми Мур

«Огни Святого Эльма» (1985) — «Вражда» (2017- настоящее время)

Джастин Тимберлейк

«Они поменялись местами» (2000) — «Кэнди» (2022)

Пенелопа Крус

«Изящная эпоха» (1992) — «Главная роль» (2021)

Адам Драйвер

«Девочки» (2012-2017) — «Феррари» (2023)

Кэтрин Зета-Джонс

«1001 ночь» (1990) — «Вражда» (2017- настоящее время)

Тим Роббинс

«Катушка» (1987) — «Укрытие» (2022 — настоящее время)

Лили Джеймс

Аббатство Даунтон, (2010-2015) — Пэм и Томми (2022)

Джессика Бил

«Седьмое небо» (1996-2007) — «Кэнди» (2022)

Кристиан Бейл

«Мио, мой Мио» (1987) — «Тор: Любовь и гром» (2022)

Маколей Калкин

«Ракета на Гибралтар» (1988) — «Куколка» (2019-2022)

Рене Зеллвегер

«Джерри Магуайр» (1996) — «Джуди» (2019)

Рассел Кроу

«Перекресток» (1990) — «Самый громкий голос» (2019)

Хью Грант

«Четыре свадьбы и одни похороны» (1994) — «Вонка» (2023)

В некоторых случаях актеры оказываются едва узнаваемы в роли. Если вы хотите увидеть еще больше трансформаций любимых звезд, загляните в эту статью.

Фото на превью Girls / Apatow Productions, Ferrari / Forward Pass and co-producers, Les 1001 nuits / Cinémax and co-producers, Feud / Plan B Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/13 актеров и актрис, которых в их последних ролях даже родная мать не узнает
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