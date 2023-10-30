13 актеров и актрис, которых в их последних ролях даже родная мать не узнает

Карьера большинства актеров — длинный путь, на котором они то и дело меняются, примеряя на себя разные роли. Некоторые из них не боятся экспериментировать с новыми образами, другие — застревают в одних амплуа и меняются лишь изредка, тем и интереснее видеть их преображения.

Мы решили вспомнить, какие образы наши любимые звезды примеряли на себя в начале карьеры и как они изменились к последним ролям.