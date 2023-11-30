Посмотрите, как выглядели в молодости актеры и актрисы, сыгравшие «пожилые» версии любимых персонажей

Если сюжет фильма охватывает разные стадии жизни персонажа, киношникам требуется либо по-разному гримировать актера, либо найти для этой же роли еще одного исполнителя, но постарше или помладше. И порой кастинг-менеджеры так умело подбирают артистов, что зрители остаются в шоке от сходства вторых. Мы решили выяснить, как выглядели в молодости кинозвезды, что сыграли повзрослевшие версии героев в наших любимых лентах.

Элли — «Дневник памяти»

© The Notebook / New Line Cinema and co-producers , East News East News

Молодую версию персонажа Элли сыграла Рэйчел Макадамс, а более взрослую — Джина Роулендс. Сейчас Джине 93 года, и она является одной из немногих ныне живущих артисток, кто прославился еще в Золотой век Голливуда. Ее дебют состоялся на Бродвее в спектакле «Зуд седьмого года» (а чуть позднее по этой же пьесе был снят одноименный фильм с Мэрилин Монро в главной роли). Также Роулендс была музой культового режиссера Джона Кассаветиса. Она снялась в 10 его фильмах, за 2 из которых («Глория» и «Женщина под влиянием») была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса.

Ной — «Дневник памяти»

© The Notebook / New Line Cinema and co-producers , EAST NEWS EAST NEWS

Роль Ноя взяли на себя 2 актера: Райан Гослинг и Джеймс Гарнер. Второй, как и Роулендс, начинал карьеру с бродвейских постановок. Также он снимался в телевизионной рекламе, что открыло ему дорогу в различные тв-проекты. На большом экране Гарнер дебютировал в ленте «Девушка, которую он бросил», где также играла Натали Вуд. Артист не единожды был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус», не единожды их и получал. Ушел он от нас в 2014 году в возрасте 86 лет.

Брайони — «Искупление»

© Atonement / Universal Pictures and co-producers , Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News

Главную героиню в детстве сыграла Сирша Ронан, ее же в старости — Ванесса Редгрейв. Эта британская актриса не нуждается в особом представлении. Будучи дочерью знаменитых артистов Майкла Редгрейва и Рэйчел Кемпсон, она была на виду с самого детства. Культовый актер Лоренс Оливье даже сообщил публике о ее рождении со сцены театра. Сейчас Ванессе 86 лет, за ее плечами — десятки крутых ролей. Она многократно получала престижные награды, включая «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и другие.

Данстан — «Звездная пыль»

© Stardust / Paramount Pictures and co-producers , Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Юного Данстана изобразил Бен Барнс, а взрослого — Натаниель Паркер. Этот британский актер долгое время снимался преимущественно на телевидении, особенно часто он появлялся в различных костюмированных проектах. Широкую известность Паркер получил лишь в 2001 году, когда взял на себя главную роль в сериале «Инспектор Линли расследует». В настоящее время 61-летнего актера можно увидеть на театральных подмостках Лондона. В большом кино он также периодически появляется. Например, одной из последних заметных его работ можно назвать роль в ленте «Последняя дуэль».

Джейкоб — «Воды слонам!»

© Water for Elephants / Fox 2000 Pictures and co-producers , EAST NEWS EAST NEWS

Главного мужского персонажа ленты сыграли Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук. Второй прославился в середине прошлого века благодаря постановке «Марк Твен сегодня вечером!», в которой он изображал легендарного писателя. Эту роль он продолжал исполнять на протяжении 60 лет. Конечно, в кино актер также снимался. Например, за работу в ленте «В диких условиях» он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Холбрука не стало в 2021 году.

Мерф — «Интерстеллар»

© Interstellar / Paramount Pictures and co-producers , Album Online / East News Album Online / East News

Взрослую дочь главного героя изобразила Джессика Честейн, эту же героиню в пожилом возрасте сыграла Эллен Берстин. Дебютировала Эллен на Бродвее в 1957 году, затем начала сниматься в телевизионных проектах, после чего последовали роли в большом кино. Например, актриса сыграла главного персонажа в легендарном фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», за что получила «Оскар». (К слову, о других позабытых, но очень крутых фильмах этого режиссера вы можете почитать здесь). В зрелом возрасте Берстин также могла похвастаться успешными работами, например, ролью первого плана в легендарной картине «Реквием по мечте». Сейчас актрисе 90 лет.

Чарльз Ксавьер — франшиза «Люди Икс» и другие фильмы по комиксам Marvel

Молодого Чарльза играл Джеймс Макэвой, пожилого — Патрик Стюарт. Второй прославился на весь мир еще в 1980-х годах благодаря сериалу в жанре фэнтези «Звездный путь», в котором он изобразил капитана Жана-Люка Пикара. Франшиза «Люди Икс» принесла ему еще большую известность. Сейчас этому артисту 83 года. В его кармане — премии Лоренса Оливье, «Грэмми» и «Сатурн». Также Стюарт был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как актер, который дольше всего играл роль супергероя Marvel, но в 2021 году его рекорд был побит Тоби Магуайром и Уиллемом Дефо.

Сэнди — «Прошлой ночью в Сохо»

© Last Night in Soho / Focus Features International (FFI) and co-producers , Album Online / East News Album Online / East News

Персонажа Сэнди Коллинз в разных возрастах сыграли Аня Тейлор-Джой и Дайана Ригг. В карьере этой британской актрисы было немало ярчайших работ. Из них — роль возлюбленной Джеймса Бонда в картине «На секретной службе Ее Величества», которую Ригг исполнила в молодости, и роль Оленны Тирелл в культовом сериале «Игра престолов», которую артистка взяла на себя уже в пожилом возрасте и просто влюбила в себя всех зрителей. Да и критиков тоже, о чем говорит номинация на «Эмми». Дайаны Ригг не стало в 2020 году (к сожалению, она так и не дождалась премьеры «Прошлой ночью в Сохо»). Актрисе было 82 года. Кстати, а вы согласны с тем, что Сэнди хоть и является второстепенной героиней, но затмила главную? О таких персонажах, что перетянули все одеяло на себя, мы писали здесь.

Елизавета II — «Корона»

Молодую и пожилую версии королевы показали Клэр Фой и Имельда Стонтон соответственно. Фанаты поттерианы вторую актрису давно знают, ведь она сыграла во франшизе отменную злодейку, обожающую розовый цвет, — Долорес Амбридж. Эта роль как раз и стала прорывом артистки в большом кино. В начале же карьеры Стонтон играла на театральной сцене и была удостоена различных наград, включая премию Лоренса Оливье. Сейчас актрисе 67 лет.

Уильям — «Век Адалин»

© The Age of Adaline / Lions Gate Films and co-producers , Courtesy Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / East News

Возлюбленного нестареющей красотки Адалин в разные годы его жизни изобразили Энтони Инграбер и Харрисон Форд. В это сложно поверить, но Харрисону, нашему любимому Индиане Джонсу, нынче 81 год. Карьера этого актера начиналась с эпизодических ролей, причем его имя не всегда указывали в титрах. Например, он сыграл посыльного в ленте «Смертельный жар на карусели». Зато сейчас уж точно ни один киношник не обойдет имя артиста стороной. Кстати, в 2024 году мы увидим Форда в фильмах по вселенной Marvel.

Донна — «Mamma Mia! 2»

© Mamma Mia! Here We Go Again / Universal Pictures and co-producers , JT Vintage / UIG Art and History / East News JT Vintage / UIG Art and History / East News

Молодую версию персонажа сыграла Лили Джеймс, более взрослую — неподражаемая Мерил Стрип. Уж эта актриса точно известна всем и каждому, ведь за ее плечами ряд культовых кинокартин, которые мы все любим пересматривать время от времени. Как и многие другие герои этой статьи, Мерил начинала карьеру с театральных постановок, а первая ее попытка пробраться на большой экран была неудачной: создатели фильма «Кинг-Конг» сочли актрису недостаточно привлекательной для кино. К счастью, Мерил не опустила руки и доказала всем, насколько она крута. Сейчас актрисе 74 года. Свежайшей ее работой является роль в сериале «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес.

Бильбо — франшизы «Властелин колец» и «Хоббит»

Сыграть Бильбо Бэггинса на разных этапах его истории взялись Мартин Фримен и Иэн Холм. Холм — британский артист театра, который долгое время специализировался на шекспировских постановках. Также он озвучивал радиоспектакли. Забавно, что в одном из таковых он играл Фродо Бэггинса — в 1981 году. В то же время он появился на большом экране в фильме «Огненные колесницы», за работу в котором был номинирован на «Оскар». В 1997 году Холм появился в легендарном фильме «Пятый элемент», а в 2001 получил роль Бильбо Бэггинса. Актера не стало в 2020 году — он ушел в 88-летнем возрасте.

Если вы задаетесь вопросом, где же Глория Стюарт, что сыграла пожилую Роуз в «Титанике», мы ответим — здесь. Этой неподражаемой актрисе мы посвящали отдельный материал. Оказывается, она внесла в киноискусство гораздо больший вклад, чем многим может показаться.