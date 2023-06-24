Приглядитесь, на смену кумирам нашей юности приходят новые актеры и актрисы того же типажа

Ежегодно выходят сотни фильмов и сериалов, а в них порой задействованы начинающие актеры и актрисы. Значит, обитателям звездного олимпа скоро придется потесниться. А некоторым — еще и проследить, чтобы никто не наступил на пятки. Ведь типажи артистов первой величины и их младших коллег по цеху иногда чуть ли не совпадают.

Шарлотта Генсбур — Дейзи Эдгар-Джонс

East News , Joss Baratt / Capital Pictures / East News

25-летняя Дэйзи Эдгар-Джонс известна зрителям проектов «Нормальные люди» и «Там, где раки поют». Несмотря на то, что в фильмографии молодой актрисы пока не так уж и много пунктов, она не единожды была номинирована на ряд престижных премий, включая «Золотой глобус». А еще девушка ну очень напоминает одну британско-французскую актрису, которой нынче 51 год. Кто-нибудь еще думает, что Дейзи Эдгар-Джонс является клоном молодой Шарлотты Генсбур? © PranavKyadar / Twitter

Сиенна Миллер — Люси Бойнтон

BEN STANSALL / AFP / East News , Allison Dinner / Associated Press / East News

На экране Люси Бойнтон дебютировала в 12 лет. Она сыграла главную героиню в детстве в фильме «Мисс Поттер». А к своим 29 годам актриса снялась в нескольких экранизациях произведений классиков, например, Джейн Остин и Агаты Кристи. Некоторые зрители замечают в ней черты другой актрисы, которой исполнился 41 год. Люси Бойнтон похожа на Сиенну Миллер в молодости. © uglyelina / Twitter

Адам Дивайн — Гейтен Матараццо

Brian To / WENN.com / agefotostock / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

У 20-летнего бродвейского артиста Гейтена Матараццо за плечами не так уж и много киноработ. В сериальном резюме актера значатся преимущественно эпизодические роли и пока только одна главная. Зато какая. Гейтен сыграл в уже успевшем стать культовым сериале «Очень странные дела» и получил за свою работу премию. Зрители заметили, что Гейтен очень похож на одного 39-летнего актера. Фанаты «Очень странных дел», вы не заметили, что Гейтен Матараццо выглядит как сын или брат Адама Дивайна? Они обязаны сняться вместе где-нибудь.© tuiterdasasa / Twitter

Аманда Сейфрид — Сидни Суини

James Atoa / Everett Collection / EAST NEWS , Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Сидни Суини, которой в прошлом году исполнилось 25 лет, стала известна благодаря таким сериалам, как «Рассказ служанки», «Острые предметы», «Эйфория», «Белый лотос». За роли в двух последних она была номинирована на премию «Эмми». Пользователи сети отмечают сходство актрисы с ее 37-летней коллегой по цеху. Сидни Суини напоминает мне Аманду Сейфрид. © MimiCakesx / Twitter

Я постоянно их путаю. © nushrika / Twitter

Дэйн Дехаан — Джейден Мартелл

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Grosby Group / East News

Джейдену Мартеллу всего 20 лет, а он уже успел прославиться на весь мир, ведь фильм с его участием «Оно» стал хитом. Также актер исполнил одну из главных ролей в мини-сериале «Защищая Джейкоба», что получил преимущественно высокие оценки зрителей. Пользователи сети не могут отделаться от мысли, что артист кого-то им напоминает. Джейден Мартелл — это микс Дэйна Дехаана и Тимоти Шаламе. На этом у меня все. © 500DaysOfErika / Twitter

Ванесса Хадженс — Дженна Ортега

EAST NEWS , Apega / WENN.com / agefotostock / East News

Дженна Ортега, которой сейчас 20 лет, влюбила в себя всех от мала до велика, когда сыграла главную героиню в сериале «Уэнздей». Также на счету актрисы есть несколько ролей в популярных хоррорах, а в скором будущем мы увидим ее в фильме «Битлджус 2». На звездном олимпе есть как минимум еще одна актриса со схожим типажом внешности, только нынче ей 34. Я смотрю «Крик 6» и каждый раз, когда показывают Дженну Ортегу, я думаю о Ванессе Хадженс. Они так похожи! © serotannies / Twitter

Элисон Пилл — Элайза Сканлен

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , RCF / Everett Collection / East News

Одной из первых работ Элайзы Сканлен в кино была роль юной злодейки в сериале «Острые предметы». Затем последовал фильм «Маленькие женщины», в котором девушка сыграла Элизабет Марч. 24-летняя Элайза многим напоминает канадскую актрису Элисон Пилл, которой сейчас 37 лет. Я только сейчас поняла, что Элисон Пилл и Элайза Сканлен — это два разных человека. © emerjeemer / Twitter

Эван Питерс — Росс Линч

VALERIE MACON / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Росса Линча, которому сейчас 27 лет, многие могли видеть в сериалах «Остин и Элли» и «Леденящие душу приключения Сабрины». Типаж парня до боли напоминает внешность Эвана Питерса — 36-летней звезды «Американской истории ужасов». К слову, Росс и Эван даже сыграли одного и того же исторического персонажа в разных проектах. Стыдно признаваться, но я не различаю Эвана Питерса и Росса Линча. © GenderMyFluid / Twitter

Элизабет Перкинс — Милли Бобби Браун

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , ImagePressAgency / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

К своим 19 годам Милли Бобби Браун стала суперзвездой, благодаря блестящим выступлениям в фильме «Энола Холмс» и сериале «Очень странные дела». Многие зрители старшего возраста испытывают дежавю, когда смотрят на молодую актрису. Потому что в ней они видят кумира своей юности, ныне разменявшего 7-ой десяток. В фильме «Большой» 1988 года Элизабет Перкинс как две капли воды похожа на Милли Бобби Браун. Они часом не родственницы? © realbarrybright / Twitter

Рэйчел Вайс — Джоуи Кинг

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Джоуи Кинг, которой сейчас 23 года, покорила аудиторию, когда сыграла сложную драматическую роль в сериале «Притворство». За эту работу актриса была номинирована на ряд значимых премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус». У девушки есть все шансы прославиться так же, как прославилась другая актриса со схожими чертами лица — ныне 53-летняя Рэйчел Вайс. Джоуи Кинг просто обязана сыграть дочь героини Рэйчел Вайс. © maxthegirl / Twitter

Николас Холт — Иэн Армитидж

John Rasimus, PacificCoastNews / EAST NEWS , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Иэну Армитиджу всего 14 лет, а он уже успел себя зарекомендовать как выдающийся актер. Паренек сыграл заметные роли в сериалах «Теория Большого Взрыва», «Детство Шелдона» и «Большая маленькая ложь». В молодом артисте многие зрители видят юную версию 33-летнего Николаса Холта. Если Иэн Армитидж нигде не сыграет героя Николаса Холта в детстве, я буду ругаться. © snakesummerheat / Twitter

Шеннен Доэрти — Малина Вайсман

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Andy Kropa / Invision / AP / East News

Малину Вайсман мы наблюдали в сериалах «Супергерл», «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Зло». Сейчас актрисе 20 лет. Мы надеемся, что если киношники решат сделать ремейк сериала «Зачарованные», они позовут в проект Малину. Потому что уж очень она напоминает одну из исполнительниц главных ролей, которой уже исполнилось 52 года. Малина Вайсман выглядит как молодая Шеннен Доэрти. © KhazGabales / Twitter

Некоторые молодые актрисы еще и стиль старших коллег по цеху воспроизводят. Мы заметили, что юные дарования не единожды выходили в свет в таких же моделях платьев или костюмов, в которых некогда блистали признанные красотки с мировым именем. Мы считаем, ничего зазорного в этом нет. Хорошему примеру грех не последовать.