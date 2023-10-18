«Не делаешь мою жизнь лучше — проваливай из нее». Риз Уизерспун рассказала о том, как изменилась ее жизнь после развода

Насколько тяжело быть женщиной 40+ лет, которая переживает второй развод? Когда за спиной осталось 2 брака, 3 детей и понимание, что, прожив неполные 12 лет с любимым мужчиной, вы стали друг другу совершенно чужими людьми? Риз Уизерспун, которой исполнилось 47, пришлось в этом году испытать это на собственном опыте.

Наверняка кто-то сейчас иронично хмыкнет, подумав, что тяготы одной из самых красивых и высокооплачиваемых актрис мира — это лишь очередная высосанная из пальца история. Так в свое время, читая сценарий «Блондинки в законе», вероятно, хмыкнула и Риз Уизерспун: история богатой девицы Эль Вудс из Беверли-Хиллз нисколько не тронула ее. «Она богата, состоит в женском сообществе. У нее отличный парень. О да, парень бросает ее. Ну и что? Я все еще ненавижу ее», — так подумала вначале актриса. Но после этого Риз решила доказать себе и всему миру, что ее персонажа невозможно ненавидеть, и справилась с этим так успешно, что фильм стал кассовым хитом, а блондинку Эль Вудс полюбили женщины во всем мире. Поэтому мы решили избавиться от предубеждения и просто разобраться, что чувствует и как принимает свое новое положение актриса, продюсер и разведенная мама 3-х детей, над чьим письменным столом красуется вышивка с надписью «Что, если бы женщины правили миром?».

RW / Associated Press / East News

Риз в сентябре 2023 года.

Риз Уизерспун познакомилась с Джимом Тотом в 2010 году в доме подруги. Там один парень начал к ней приставать и орать на нее. В этот момент к ней подошел Джим и стал извиняться за этого парня, своего друга, объяснив, что тот ведет себя не вполне адекватно, так как только что расстался с девушкой. «Джим был хорошим другом, — говорит Риз, — он такой и есть, хороший человек». В следующем месяце Риз и Джим уже пошли на свидание, а там все закрутилось быстро: Джим познакомился с друзьями Риз, в конце 2010 года они объявили о помолвке, а в марте 2011 уже поженились.

Риз с Джимом Тотом.

На момент, когда Риз и Джим поженились, у нее уже было двое детей от предыдущего брака. И близкие твердили: «Ни одному мужчине не нужны твои отпрыски». Риз пыталась справиться с шоком, а Джим тем временем постепенно входил в новую для себя роль папы. И в итоге стал любящим отцом не только для их общего сына, но и для старших детей Риз. Джим Тот стал и тем, кто подтолкнул Риз на новые карьерные свершения. Однажды он, успешный агент по подбору актеров, сказал Риз: «Тебе следует снимать фильмы. Ты читаешь больше книг, чем кто-либо из моих знакомых». Так в 2016 году Риз основала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, которую в 2021 году продала за 900 миллионов долларов. Но со временем любовь угасла, и в апреле 2023 года Риз и Джим объявили о разводе. Среди причин развода пара назвала то, что они «очень разные люди». Актриса и агент остались хорошими друзьями и продолжают вместе воспитывать детей, однако вместе им уже не по пути.

С детьми и бывшим мужем.

Теперь Риз снова одна и пытается с этим справляться, как умеет. Она по-прежнему активна во всевозможных проектах, а чтобы избавиться от стресса, раскрашивает картины по номерам. Она признается, что в нынешнем состоянии она не так активна, ее мозг работает хуже и ей не хватает вдохновения. Но это лишь один из периодов жизни, который нужно пережить. И иногда именно такой период вынужденного бездействия толкает на новые свершения. «Часы, в которые мы предаемся простым домашним радостям, — будь то ужин с семьей, болтовня о прочитанной книге или приготовление шашлыка во дворе — может дать нам силы выйти в мир и совершить невероятное», — уверена Риз.

При этом она не чувствует себя одинокой: у нее много хороших друзей, с которыми она поддерживает отношения спустя долгие годы после совместных съемок. Однако актриса очень придирчива к людям и связям: изжившие себя отношения она рекомендует безжалостно выбрасывать из своей жизни: «Моя бабушка говорила, что есть люди, которые согревают, как печь, а есть люди — выгребные ямы. Старайтесь удержать первых», — говорит она.

С Дженнифер Энистон.

Судя по всему, брак Риз с бывшим мужем не был таким неприятным, как отношения с людьми из второй группы, но своим разводом она четко дает понять, что не следует мириться с чем-то, что уже не приносит морального удовлетворения, из привычки или страха. В противном случае новое и хорошее может никогда не войти в вашу жизнь. В устах Риз это буквально звучит так: «Все, кому уже перевалило за 40, знают: если ты не делаешь мою жизнь лучше, проваливай из нее!»

С Николь Кидман.

Такому отношению к жизни Риз Уизерспун в чем-то обязана своему возрасту. «Я думаю, вы начинаете понимать, что у вас остается не так уж много времени, чтобы достичь того, чего вы хотите в этом мире. А поэтому беспокоиться о том, что могут подумать о вас другие люди, — это пустая трата драгоценного времени. Когда в 40 лет перестаешь оглядываться на мнение других людей, это дает такую свободу». А Риз, несмотря на то, что она успешна и знаменита, еще есть, к чему стремиться. В свое время она столкнулась с тем, насколько незавидно положение женщины в киноиндустрии, и поняла, что большая часть фильмов снимается с мужской точки зрения. Теперь она постепенно меняет это, продюсируя фильмы и сериалы, которые показывают сильных женщин, такие как «Исчезнувшая» (2014), «Дикая» (2014), «Большая маленькая ложь» (2017 — 2019). А еще она старается брать больше легких и комичных ролей, чтобы сделать повседневную жизнь своего зрителя более светлой и приятной. Так что в 40 «с хвостиком» лет жизнь только начинается, и можно наконец-то подумать о том, чего хотите именно вы. «Встречайтесь с тем, с кем хотите, тусуйтесь с друзьями, которые никому, кроме вас, не нравятся. Стоит только вам понять, что чужое мнение ничего не значит, и вы почувствуете свободу. Полную свободу», — делится Риз своим опытом.

С Лорой Дерн.

Иногда одна такая фраза может поддержать в сложную минуту и помочь справиться с трудностями в жизни. А с проблемами время от времени сталкиваются не только простые люди, но и знаменитости: стоит только прочитать истории о провальных кастингах.

Фото на превью RW / Associated Press / East News