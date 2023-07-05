В другой нашей статье мы попробовали представить , какие звездные пары могли бы сыграть влюбленных из мультиков Disney. Результат получился неожиданным.

Кейт Уинслет стала гинекологом, Энтони Хопкинс — поваром, а Блейк Лайвли посвятила жизнь детям. Мы заручились помощью искусственного интеллекта и представили любимых актеров людьми обычных профессий.

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Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло