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Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

Кино
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Кейт Уинслет стала гинекологом, Энтони Хопкинс — поваром, а Блейк Лайвли посвятила жизнь детям. Мы заручились помощью искусственного интеллекта и представили любимых актеров людьми обычных профессий.

1. Киану Ривз — полицейский

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

2. Эмилия Кларк — стюардесса

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

3. Дуэйн Скала Джонсон — ветеринар

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

4. Эмма Уотсон — официантка

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

5. Энтони Хопкинс — повар

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

6. Дженна Ортега — консультант в магазине

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

7. Тимоти Шаламе — бариста

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

8. Дженнифер Энистон — сотрудница call-центра

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

9. Брэд Питт — строитель

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

10. Кейт Уинслет — гинеколог

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

11. Джонни Депп — механик

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

12. Блейк Лайвли — учительница в начальной школе

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

13. Арнольд Шварценеггер — пожарный

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

14. Энн Хэтэуэй — медсестра

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

15. Дон Джонсон — таксист

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

16. Хелена Бонем Картер — парикмахер

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

17. Крис Хэмсворт — сантехник

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

18. Мелисса Маккартни — флорист

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

19. Роберт Дауни — младший — адвокат

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

20. Анджелина Джоли — клинер

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

21. Скарлетт Йоханссон — фармацевт

Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло

В другой нашей статье мы попробовали представить, какие звездные пары могли бы сыграть влюбленных из мультиков Disney. Результат получился неожиданным.

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433213
AdMe/Кино/Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло
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