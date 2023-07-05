Мы отправили любимчиков зрителей на «обычную» работу, и вот что из этого вышло
Кейт Уинслет стала гинекологом, Энтони Хопкинс — поваром, а Блейк Лайвли посвятила жизнь детям. Мы заручились помощью искусственного интеллекта и представили любимых актеров людьми обычных профессий.
1. Киану Ривз — полицейский
2. Эмилия Кларк — стюардесса
3. Дуэйн Скала Джонсон — ветеринар
4. Эмма Уотсон — официантка
5. Энтони Хопкинс — повар
6. Дженна Ортега — консультант в магазине
7. Тимоти Шаламе — бариста
8. Дженнифер Энистон — сотрудница call-центра
9. Брэд Питт — строитель
10. Кейт Уинслет — гинеколог
11. Джонни Депп — механик
12. Блейк Лайвли — учительница в начальной школе
13. Арнольд Шварценеггер — пожарный
14. Энн Хэтэуэй — медсестра
15. Дон Джонсон — таксист
16. Хелена Бонем Картер — парикмахер
17. Крис Хэмсворт — сантехник
18. Мелисса Маккартни — флорист
19. Роберт Дауни — младший — адвокат
20. Анджелина Джоли — клинер
21. Скарлетт Йоханссон — фармацевт
В другой нашей статье мы попробовали представить, какие звездные пары могли бы сыграть влюбленных из мультиков Disney. Результат получился неожиданным.
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