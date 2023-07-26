Сара Джессика Паркер рассказала историю одной фразы, которая перевернула всю ее жизнь

Роль в сериале «Секс в большом городе» сделала Сару Джессику Паркер иконой стиля и актрисой, известной на весь мир. До участия в этом проекте актриса работала в театре, снималась в фильмах и телевизионных шоу, и все вокруг наседали на нее, намекая, что пора бы подкорректировать свою внешность под голливудские стандарты красоты. Ее убеждали в том, что стоит выпрямить волосы, сделать пластику носа и выщипать брови. И давили на то, что иначе ей успеха не добиться.

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

На самом деле актриса не думала о том, что ее внешность позволит ей сделать такую головокружительную карьеру. Она попросту не хотела что-либо в себе менять, поэтому решила положиться на волю случая. И Паркер не прогадала: шанс предстать в новом амплуа ей дал Стив Мартин, который в качестве продюсера и сценариста искал актеров для своего фильма «Лос-анджелесская история» (1991). Он позвал ее на прослушивание на роль простоватой, но очень красивой девушки Сэнди, с которой вступает в любовную связь его персонаж. Сара даже не могла представить себе, что пройдет кастинг. А мысль, что кто-то может счесть ее красивой, и вовсе казалась ей дикой.

На прослушивании собралось так много красавиц-блондинок, что у Сары Джессики Паркер был очередной повод усомниться в том, что она подходит на роль Сэнди. Вот только Стив Мартин сразу отметил, что она выделялась на их фоне — и в лучшую сторону. В отличие от остальных девушек, она действовала не в рамках клишированных представлений о лос-анджелесской красотке, а привносила в образ персонажа энергию и юмор. Актрису взяли на эту роль, и не зря: она стала настоящим украшением фильма. Спустя 30 лет Сара Джессика Паркер по-прежнему благодарна Стиву Мартину за то, что он придумал такую роль и пригласил ее тогда на прослушивание. До этого актрисе доверяли только роли умных подружек, которые служили лишь фоном для других красавиц-героинь. В одном из интервью актриса призналась, что очень нервничала, когда шла на прослушивание на роль красотки Сэнди. Тем более что она просто обожала Стива Мартина. А он взглянул на нее глазами продюсера и сказал: «Ты красивая и, думаю, можешь играть такие роли». И эта фраза изменила ее карьеру. Более того, Паркер убеждена, что если бы не роль Сэнди, то в ее жизни не было бы ни съемок в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе», ни уж тем более роли Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе».

Но даже эта сильная женщина порой тоже страдает от комплексов. В недавнем интервью актрису напрямую спросили, видит ли она в себе красивого человека, когда смотрит в зеркало. На этой фразе лицо актрисы искривилось, хотя она пыталась скрыть это за улыбкой, после чего Паркер призналась: «Мне не нравится смотреть на свое отражение. Никогда не любила это делать».

На вопрос, делала ли она подтяжку лица или прибегала к уколам ботокса, Сара Джессика Паркер сказала, что нет и что она слышала не очень хорошие истории о подобных процедурах. Но вместе с тем актриса призналась, что прекрасно понимает женщин, которые идут на эти процедуры под давлением общества. И считает, что в них нет ничего плохого, если они помогают женщине чувствовать себя увереннее.

И в заключение актриса рассказала об ироничной ситуации, которая лучше всего иллюстрирует то, как непоследовательна и несправедлива бывает критика в отношении внешности женщин. После одного из интервью актрисы многие отметили, что у нее седые волосы (хотя это было не так), и СМИ стали рассуждать о ее старении. При этом рядом с актрисой находился ведущий, чья голова была бела, как снег, но об этом даже не упомянули.

Хорошо, что у Сары Джессики Паркер некогда состоялась встреча со Стивом Мартином, который приободрил ее и заставил почувствовать себя красивой. Всем нам порой нужен такой теплый и искренний комплимент, который даст силы продолжать начатое. А связанную с ним историю многие люди помнят спустя долгие годы.

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News