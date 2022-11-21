Сегодня знаменитой Голди Хоун 77. Она рассказала, в чем секрет ее настоящего семейного счастья

Голди Хоун — выдающаяся женщина, которая занимается сразу съемками в кино, продюсированием, танцами и вокалом. Среди ее наград — и премия «Оскар», и «Золотой глобус». Но не менее важное достижение Голди — крепкие и счастливые отношения с Куртом Расселом, которые длятся вот уже почти 40 лет. Сегодня мы решили побольше узнать о жизни актрисы, которой 21 ноября исполняется 77 лет.

Блистательная карьера

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Культовая актриса работает в киноиндустрии уже около 50 лет. За это время она успела освоить множество жанров — от драмы до комедии и сатиры. Несколько раз она была заслуженно номинирована на «Оскар», и однажды — так же заслуженно — его выиграла. Ее первой заметной ролью была игра в комедийном сериале «Хохмы Роуэна и Мартина». Ее талант невозможно было не заметить, и эти съемки стали своеобразным катализатором ее карьеры в кино. Однако актриса не держалась за карьеру и даже брала себе длительные творческие «отпуска» — в 70-х и 90-х, однако каждый раз возвращалась на экраны с еще большим энтузиазмом и энергией. Сейчас Голди время от времени радует фанатов появлениями в фильмах, а также занимается делами основанного ею же фонда, который занимается обучением детей из малообеспеченных семей.

Отношения с Куртом Расселом

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Рассел и Хоун познакомились еще в далеком 1966 году на съемках детского мюзикла, однако встречаться начали в 1983 году, после своей следующей совместной работы — фильма «Дополнительная смена», в котором они сыграли влюбленную пару. «Он был очарователен, но слишком молод для меня», — признавалась актриса. Им было 16 лет и 21 год соответственно. В промежутке между 1966 и 1983 годами Курт и Голди жили своими жизнями и даже успели обзавестись потомством. Так, Голди дважды побывала замужем и родила дочку и сына, а Курт был женат и тоже наслаждался радостью отцовства — жена родила ему дочь. Однако их жизни резко поменялись после встречи в 1983 году — актер и актриса начали встречаться, и уже через 3 года у пары появился их первый и единственный ребенок — Уайатт Рассел, который, к слову, пошел по стопам родителей и тоже выбрал актерскую карьеру.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Вот уже почти 40 лет Голди и Курт подают пример всему миру своими отношениями, которые они сумели пронести через эти десятилетия. Разумеется, у них есть свое представление о том, что помогает укрепить фундамент семьи и не забывать, с чего все начиналось. Нужно отметить, что официально в брак пара так и не вступила, и этому есть свое объяснение. «Если бы я была замужем, то уже давно бы развелась, — говорит актриса. — Брак — интересная психологическая вещь. Он необходим, если вам нужно чувствовать себя связанным с кем-то. Но если вы независимы и вам нравится эта независимость, есть что-то особенное в том, чтобы не быть женатыми. Это дает тебе свободу в принятии решений».

Evan Agostini / Invision / AP / East News

«Я решила остаться здесь, и Курт решил остаться. И нам нравится этот выбор», — сказала Голди. Актриса уверена, что брак — необязательное условие для крепких отношений. обязательно лишь желание, чтобы все сработало, и желание это должно быть обоюдным, иначе ничего не получится. «Отношения — это также о том, чтобы не потерять себя друг в друге. Быть вместе, быть двумя столпами, поддерживающими дом и крышу, и быть разными. Не соглашаться во всем подряд, но учиться справляться с несогласием».

А как вы считаете, важно ли вступать в брак в современном мире? Согласны ли вы с мнением Голди?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News