Шэрон Стоун призналась, что в 40 лет была вынуждена уйти из кино из-за того, что выглядела «слишком старой»

Звезда «Основного инстинкта» считалась одной из самых красивых женщин Голливуда 90-х годов. По иронии судьбы этот фильм был выпущен всего за 6 лет до того, как Шэрон Стоун исполнилось 40 лет, и, как она недавно рассказала, некоторые руководители кинокомпаний уже списали ее со счетов.

Путь к славе был медленным, но верным

Путь Стоун к звезде начался с модельного бизнеса и небольших ролей на телевидении. Любопытно, что все началось в 1976 году, когда 18-летняя Стоун приняла участие в конкурсе «Мисс Пенсильвания». Один из жюри заметил ее и посоветовал переехать в Нью-Йорк, чтобы подписать контракт с модельным агентством. Затем последовали годы работы в Милане и Париже, что в итоге вдохновило ее вернуться в Нью-Йорк и заняться актерской деятельностью.

В 80-е годы Стоун играла небольшие роли в кино и телепередачах, но до большого успеха ей еще было далеко. Только в 90-е годы на Стоун обратили внимание. Сначала это была главная роль в фильме «Вспомнить все» (1990) вместе с Арнольдом Шварценеггером. Через два года Стоун блистала в фильме «Основной инстинкт» (1992).

После того, как актрисе исполнилось 30, Голливуд постепенно начал терять к ней интерес

После выхода «Основного инстинкта» Стоун была на вершине популярности. В 1992 году она попала в список «50 самых красивых людей мира» по версии журнала PEOPLE. Затем журнал Empire подчеркнул ее очарование, включив ее в список «100 самых горячих звезд в истории кино» в 1995 и 1997 годах, когда ей было 39 лет. Учитывая все эти похвалы, Стоун не могла даже предположить, что на нее вскоре обрушится критика.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

В 1998 году Стоун исполнилось 40 лет, что, по ее недавним воспоминаниям, приблизило ее к «истекшему сроку годности» в Голливуде. Стоун, которой сейчас 65 лет, рассказала, что когда ей исполнилось сорок, она стала слышать от своих коллег, что она «слишком стара» для многих ролей, и это ее шокировало. Сейчас актриса оглядывается на фотографии, на которых она запечатлена в сорокалетнем возрасте, и не может поверить, что кто-то мог осуждать ее возраст.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Стоун сказала: «В 40 лет ты уже достаточно взрослая, чтобы знать, чего хочешь, и достаточно молодая, чтобы этого добиться». И ты выглядишь потрясающе! Я выглядела потрясающе! Я выглядела как скандинавская принцесса! Я смотрю на свои фотографии и думаю: «Это было так давно?». Боже мой!"

В 40 лет ее жизнь началась по-новому

Личная жизнь Стоун по-настоящему началась только в 1998 году. Именно в этот год она вышла замуж за Фила Бронштейна, редактора одного из крупнейших изданий Сан-Франциско. Он стал ее вторым мужем после Майкла Гринбурга, который был женат на Шэрон с 1984 по 1990 год. В течение нескольких лет Бронштейн и Стоун не могли завести ребенка, в основном из-за проблем с ее здоровьем.

Наконец, в 2000 году Стоун и Бронштейн усыновили сына Роана Джозефа. Он был единственным сыном пары и первым сыном Стоун. В 2003 году супруги расстались, но она не была готова отказаться от создания семьи. Актриса усыновила еще двух детей— Лэрда Вонна и Куинна Келли — в 2005 и 2006 годах соответственно. С тех пор о романтических отношениях Стоун ничего конкретного не известно, но повторно замуж она так и не вышла.

В 65 лет актриса выглядит сногсшибательно

Невозможно даже представить, что кто-то называл Стоун «слишком старой», когда ей было около сорока. Сейчас, когда ей 65 лет, мы не перестаем удивляться тому, как молодо она выглядит. Конечно, над такой красотой нужно работать, и мы узнали некоторые секреты Стоун.

Вы удивитесь, но голливудская звезда умывает лицо только водой, следит за тем, чтобы кожа была достаточно увлажнена — и все. Однако настоящий секрет Стоун, в который трудно поверить, — это живопись. Она объяснила, что живопись избавила ее от тревоги.

Фото на превью Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News