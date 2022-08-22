Спорим, что вы не сможете угадать фильмы по кадрам с животными, которые в них снимались?
Распознать фильмы по актерам, которые в них снимались, довольно просто. Причем порой даже если речь идет о персонажах второго плана. Но что насчет актеров-животных? Большинство зрителей невольно акцентирует на них внимание во время просмотра, умиляется и сопереживает им. Однако держим пари, что узнать по их пушистым мордашкам фильм подчас бывает не так-то просто.
Мы в ADME взяли из известных кинокартин кадры с животными, которым достались как второстепенные, так и главные роли, и теперь предлагаем вам проверить себя на внимательность.
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В статье использованы кадры из следующих фильмов:
- Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros. and co-producers
- Legally Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers
- I Am Legend / Warner Bros. and co-producers
- Nine Lives / EuropaCorp and co-producers
- Turner & Hooch / Touchstone Pictures and co-producers
- The Mask / New Line Cinema and co-producers
- Penguin Bloom / Roadshow Films and co-producers
- Marley & Me / New Regency Productions and co-producers
- Togo / Walt Disney Pictures and co-producers
- Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers
- Kommissar Rex / Sat.1 and co-producers
- Men in Black / Amblin Entertainment and co-producers
- The Green Mile / Warner Bros. and co-producers
- Beethoven’s 4th / Universal Pictures and co-producers
- John Wick / Summit Entertainment and co-producers
Сколько кинолент вы смогли угадать и на какой все же споткнулись?
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