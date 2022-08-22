Спорим, что вы не сможете угадать фильмы по кадрам с животными, которые в них снимались?

Распознать фильмы по актерам, которые в них снимались, довольно просто. Причем порой даже если речь идет о персонажах второго плана. Но что насчет актеров-животных? Большинство зрителей невольно акцентирует на них внимание во время просмотра, умиляется и сопереживает им. Однако держим пари, что узнать по их пушистым мордашкам фильм подчас бывает не так-то просто.