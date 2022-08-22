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Спорим, что вы не сможете угадать фильмы по кадрам с животными, которые в них снимались?

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Распознать фильмы по актерам, которые в них снимались, довольно просто. Причем порой даже если речь идет о персонажах второго плана. Но что насчет актеров-животных? Большинство зрителей невольно акцентирует на них внимание во время просмотра, умиляется и сопереживает им. Однако держим пари, что узнать по их пушистым мордашкам фильм подчас бывает не так-то просто.

Мы в ADME взяли из известных кинокартин кадры с животными, которым достались как второстепенные, так и главные роли, и теперь предлагаем вам проверить себя на внимательность.

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В статье использованы кадры из следующих фильмов:

Сколько кинолент вы смогли угадать и на какой все же споткнулись?

Фото на превью Nine Lives / EuropaCorp and co-producers, Men in Black / Amblin Entertainment and co-producers
2--3
AdMe/Кино/Спорим, что вы не сможете угадать фильмы по кадрам с животными, которые в них снимались?
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