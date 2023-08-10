Судьба Оли из фильма «Любовь и голуби», которая ради детей плюнула на карьеру и на себя, а в 50 начала все с чистого листа

«Ух ты, а ей уж восемьдесят?!», «„Людк, а Людк!“ Тьфу! Деревня!» Эти цитаты мы до сих пор помним наизусть, хотя фильм «Любовь и голуби» вышел почти 40 лет назад. За это время уже стали совсем взрослыми актеры, сыгравшие детей. Например, Лада Сизоненко, представшая в проникновенном образе Оли Кузякиной. Рассказываем, как она попала в легендарную картину и как потом сложилась ее судьба.

Лада выросла в семье с творческой атмосферой и просто не могла не стать артисткой

Актриса в полюбившемся образе.

Родители будущей звезды работали в цирке. Папа был клоуном. А мама, хоть и занимала административную должность инспектора манежа, тоже впитала в себя дух творчества. Неудивительно, что оба родителя мечтали увидеть свою дочь артисткой. Лада и сама желала этого. Правда, она хотела стать воздушной гимнасткой, но папа с мамой были против такой опасной профессии для своей дочери. Сизоненко признавалась, что ее регулярно брали на роли в новогодних цирковых представлениях. А еще родители с самого детства водили Ладу на кастинги в кино. Будучи совсем малюткой, она даже чуть не сыграла в фильмах «Дача» и «Мой ласковый и нежный зверь». Но из-за плотных графиков родители не могли возить Ладу на съемки. Девочке, кстати, нравилось чувствовать себя актрисой. Со временем она уже и сама стала охотно искать возможность попасть в кино. Так в 13 лет Лада наткнулась на объявление об отборе девочек и оказалась в итоге на кастинге в фильм «Любовь и голуби».

На пробах Лада мгновенно покорила режиссера, но потом едва не проворонила роль

Хотя Сизоненко не совсем подходила по возрасту — требовались дети от 10 до 12 лет, — режиссеру картины Владимиру Меньшову она очень понравилась. Он сразу увидел в девочке дочь главных героев. Представ перед Меньшовым в обычной футболке, юбке и гольфах, с небрежно заплетенной косой, Лада восхитила режиссера своей трогательностью и непосредственностью. И Сизоненко утвердили на роль Оли Кузякиной. Пробы были утомительно долгими. А потом еще несколько месяцев шла подготовка к съемкам. Поэтому к моменту, когда прозвучал заветный звонок и Ладу пригласили на роль, она уже почти передумала сниматься. Но бабушка девочки все-таки уговорила ее и даже поехала вместе с ней на съемки в маленький северный городок.

Сизоненко слишком сильно вживалась в роль

На съемках юному дарованию было всего 14 лет.

Актриса подошла к работе в картине очень ответственно. Поэтому на все замечания режиссера она реагировала чутко и часто расстраивалась из-за критики. А когда дело дошло до озвучки, тут уж Лада выложилась по полной. Так, когда девочке по сценарию нужно было плакать, она зарыдала по-настоящему. И после работы еще долго не могла успокоиться и всхлипывала — так сильно Лада прочувствовала роль. Несмотря на старания, Сизоненко не понравилось, как она выглядела на экране. Она сказала про себя так: «Увидела такую смесь цыпленка с лягушонком... Заплакала даже». Но, когда после премьеры к ней подошли зрители и попросили автограф, девочка успокоилась.

В фильме «Любовь и голуби» Сизоненко немного выступила в роли сценариста

Сцена, в которой Раиса Захаровна вырывает шапку из рук Нади, стала легендарной. Как признается сама Лада, задумка с оторванным помпоном пришла в голову именно ей. Так что, девочка не только чудесно сыграла свою роль, но еще и подарила фильму коронный эпизод.

После дебюта предложения от режиссеров сыпались, как из рога изобилия, но не привлекали Ладу

После выхода картины Сизоненко стала звездой. Ее узнавали на улицах, просили автографы, появилась толпа поклонников. Режиссеры не раз приглашали Ладу к себе на съемки. Но ей казалось, что все предложения не то, что нужно именно ей. Например, Сизоненко позвали на главную роль в фильме «„Авария“ — дочь мента». Но ее испугали откровенные сцены. Девушка посчитала, что роль не вяжется с ее образом доброй и наивной девочки. Поэтому Лада отказалась сниматься. А потом грянул кризис в киноиндустрии. С предложениями стало совсем туго: если и звали играть, то только в фильмах-однодневках низкого качества. Сизоненко окончательно осознала, что строить карьеру актрисы слишком тяжело, и кардинально сменила профессию.

Бросив работу актрисы, Сизоненко стала моделью

Знаменитость в 38 лет.

Новую работу Лада вновь нашла по объявлению. В 1991 году она пришла на кастинг манекенщиц и снова успешно прошла отбор: помогли ее статная фигура и рост 180 см. Сизоненко сотрудничала с такими знаменитыми модельерами, как Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Девушка блистала на подиуме. А позже она также стала сниматься в рекламе разных товаров: от еды и напитков до одежды и автомобилей.

Первый муж не поддержал амбиции Лады

Девушка вышла замуж в 18 лет и вскоре родила ребенка. Однако бросать карьеру Лада не хотела. Как раз после декретного отпуска ее и взяли на работу манекенщицей. Карьера быстро шла в гору, девушке стали предлагать сотрудничество западные модельеры. Супруг же не одобрял профессию Лады, постоянно ревновал ее к поклонникам и к тому же был против ее поездок за границу. Сизоненко долго не уступала мужу. Но в итоге все же отказалась от зарубежных контрактов. Семейная жизнь тем не менее так и не наладилась: брак распался.

Ради детей Лада отказалась от статуса знаменитости и хорошей должности

В 30 лет Лада ушла с подиума. Однако совсем покидать модную индустрию она не хотела и какое-то время работала заместителем руководителя модельного агентства. Вскоре девушка стала задумываться о том, что из-за работы почти не проводит время с семьей. Однажды Лада даже призналась, что чувствует вину за недостаточное внимание к своему старшему сыну. После пожара, произошедшего у нее дома, Сизоненко сказала: «Хотелось каких-то эмоций для себя, самореализоваться... Когда все сгорело у меня в квартире, ты думаешь, ну и что? Лучше бы я с сыном возилась, побольше гуляла, водила на какие-то секции... Мне кажется, что он у меня какой-то брошенный». Выйдя замуж во второй раз и родив в 2010 году еще одного ребенка, Лада в корне изменила свое отношение к жизни. Она захотела посвятить себя семье и детям. И стала все свободное время уделять младшему сыну: ходить с ним в театры и кино, заниматься спортом. Но и работу Лада не бросила. Правда, новую профессию тоже связала с малышами: стала воспитательницей в детской развивающей студии.

К 50 годам бывшая актриса и модель плюнула на свою внешность, но в итоге изменила отношение к себе

Сизоненко сейчас.

За годы, что Лада почти не работала и занималась домом, она забыла свою любовь к красивым нарядам. Женщина призналась, что потеряла уверенность в себе и даже стала считать себя дурнушкой. В 2020 году, когда Ладе было 50 лет, подруга привела ее на передачу «Модный приговор», где бывшую актрису и модель преобразили.

Лекарство помогло. У Лады вернулся вкус к жизни, и в новом имидже она даже стала чаще появляться в телепрограммах и давать интервью. Например, в 2023 году пришла в гости в шоу «Звезды сошлись», где вспоминала о своей работе моделью. Лада предстала перед зрителями в цветущем виде и доказала, что после 50-и все только начинается.