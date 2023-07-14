«Теперь я снова красивый». История Микки Рурка, которому неудачная пластика стоила целой карьеры
Многие актеры, начавшие свою карьеру несколько десятилетий назад, продолжают сниматься, в то время как другим наскучила слава и они решили выбрать другой путь. Микки Рурк, один из самых красивых актеров своего времени, повернул не туда, и это многого ему стоило. К счастью, сейчас дела у Микки обстоят гораздо лучше.
Самый красивый мужчина в Голливуде
В начале 80-х годов Рурка называли одним из самых привлекательных актеров Голливуда. Он участвовал в съемках фильмов «Забегаловка» (1982), «Бойцовая рыбка» (1983) и «Папа Гринвич-Виллидж» (1984), где буквально блистал. Благодаря своему неоспоримому очарованию Микки похищал сердца всех женщин. Однако его репутация сердцееда просуществовала недолго.
Микки в 1987 году.
На протяжении последующего десятилетия Рурк рассказывал о трудностях, связанных с известностью, и о своем презрении к индустрии. В интервью 1992 года он признался: «Ты знаешь, что принадлежишь студии и обществу. Так что за восемь лет ты постепенно теряешь самого себя».
Он хотел пойти другим путем
В 1991 году Рурк принял судьбоносное решение. Он почувствовал необходимость вернуться в бокс, который был одним из его первых увлечений в жизни. Бокс стал для него своего рода защитой, способом сбежать от давления Голливуда.
Через несколько лет после выхода на ринг Микки столкнулся с огромными неудачами, которые стоили ему карьеры. Он получил многочисленные травмы. Мужчину даже предупреждали о том, что его ждет необратимое повреждение мозга, если он продолжит выступать.
Поклонники не могли не заметить изменения во внешности актера. В некоторых сценах фильма «Дикая орхидея» опухшие щеки Рурка вызвали у зрителей подозрения, что ему вставили имплантаты. Рурк опроверг эти утверждения, объяснив припухлость неожиданными побочными эффектами операции на зубах, но вопросы у фанатов остались.
Пластические операции привели к плачевному результату
В 1990-е годы репутация Рурка изменилась. Он превратился из многообещающего молодого таланта в трагическую фигуру. И с трудом находил работу.
«Примерно 10 лет назад моя карьера развивалась в правильном направлении», — сказал он. «Но потом перестал нравиться бизнес, я и сам себе уже больше не нравился. Я медленно разрушал себя изнутри. Мне казалось, что я уже не принадлежу себе и чувствовал какую-то вину за то, что преуспел в кино».
В 2009 году Рурк рассказал, что перенес неудачную операцию на лице. Он признался: «В основном я ее сделал, чтобы исправить последствия выходов на боксерский ринг, но мне попался плохой хирург».
Микки в 2017 году.
После успеха фильма «Рестлер» и номинации на премию «Оскар» Микки Рурк вновь вернулся в кино. Однако на этом трудности не закончились. Он был разочарован своей ролью в фильме «Железный человек 2» и заявил, что большая часть его работы осталась за кадром. За некоторые другие проекты актер брался только по финансовым причинам.
Научиться снова любить себя
Предложений работы стало мало. Внешность Рурка затрудняла задачу по поиску подходящей для него роли. В 2017 году он опубликовал фотографию в социальных сетях и оставил подпись «Теперь я снова красив. Осталось еще одна», намекая на свою последнюю хирургическую операцию.
Актер в 2023 году.
Путь Микки Рурка от голливудского сердцееда до человека, наполненного лишь сожалениями, — это поучительная история об опасностях славы и последствиях выбора, основанного на неудовлетворенности собой. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулся актер, его история напоминает нам о том, что никогда не поздно вернуться на правильный путь.