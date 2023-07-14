«Теперь я снова красивый». История Микки Рурка, которому неудачная пластика стоила целой карьеры

Многие актеры, начавшие свою карьеру несколько десятилетий назад, продолжают сниматься, в то время как другим наскучила слава и они решили выбрать другой путь. Микки Рурк, один из самых красивых актеров своего времени, повернул не туда, и это многого ему стоило. К счастью, сейчас дела у Микки обстоят гораздо лучше.

Самый красивый мужчина в Голливуде

В начале 80-х годов Рурка называли одним из самых привлекательных актеров Голливуда. Он участвовал в съемках фильмов «Забегаловка» (1982), «Бойцовая рыбка» (1983) и «Папа Гринвич-Виллидж» (1984), где буквально блистал. Благодаря своему неоспоримому очарованию Микки похищал сердца всех женщин. Однако его репутация сердцееда просуществовала недолго.

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Микки в 1987 году.

На протяжении последующего десятилетия Рурк рассказывал о трудностях, связанных с известностью, и о своем презрении к индустрии. В интервью 1992 года он признался: «Ты знаешь, что принадлежишь студии и обществу. Так что за восемь лет ты постепенно теряешь самого себя».

Он хотел пойти другим путем

В 1991 году Рурк принял судьбоносное решение. Он почувствовал необходимость вернуться в бокс, который был одним из его первых увлечений в жизни. Бокс стал для него своего рода защитой, способом сбежать от давления Голливуда.

Через несколько лет после выхода на ринг Микки столкнулся с огромными неудачами, которые стоили ему карьеры. Он получил многочисленные травмы. Мужчину даже предупреждали о том, что его ждет необратимое повреждение мозга, если он продолжит выступать. Поклонники не могли не заметить изменения во внешности актера. В некоторых сценах фильма «Дикая орхидея» опухшие щеки Рурка вызвали у зрителей подозрения, что ему вставили имплантаты. Рурк опроверг эти утверждения, объяснив припухлость неожиданными побочными эффектами операции на зубах, но вопросы у фанатов остались.

Пластические операции привели к плачевному результату

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В 1990-е годы репутация Рурка изменилась. Он превратился из многообещающего молодого таланта в трагическую фигуру. И с трудом находил работу. «Примерно 10 лет назад моя карьера развивалась в правильном направлении», — сказал он. «Но потом перестал нравиться бизнес, я и сам себе уже больше не нравился. Я медленно разрушал себя изнутри. Мне казалось, что я уже не принадлежу себе и чувствовал какую-то вину за то, что преуспел в кино».

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В 2009 году Рурк рассказал, что перенес неудачную операцию на лице. Он признался: «В основном я ее сделал, чтобы исправить последствия выходов на боксерский ринг, но мне попался плохой хирург».

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Микки в 2017 году.

После успеха фильма «Рестлер» и номинации на премию «Оскар» Микки Рурк вновь вернулся в кино. Однако на этом трудности не закончились. Он был разочарован своей ролью в фильме «Железный человек 2» и заявил, что большая часть его работы осталась за кадром. За некоторые другие проекты актер брался только по финансовым причинам.

Научиться снова любить себя

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Предложений работы стало мало. Внешность Рурка затрудняла задачу по поиску подходящей для него роли. В 2017 году он опубликовал фотографию в социальных сетях и оставил подпись «Теперь я снова красив. Осталось еще одна», намекая на свою последнюю хирургическую операцию.

Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News

Актер в 2023 году.

Путь Микки Рурка от голливудского сердцееда до человека, наполненного лишь сожалениями, — это поучительная история об опасностях славы и последствиях выбора, основанного на неудовлетворенности собой. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулся актер, его история напоминает нам о том, что никогда не поздно вернуться на правильный путь.