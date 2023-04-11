В 2023 году вышли сразу 2 версии «Трех мушкетеров». Мы проследили, как менялись герои с каждой новой экранизацией
Роман Александра Дюма «Три мушкетера» был опубликован более 170 лет назад, однако и сегодня не теряет своей популярности. Его первая экранизация датируется 1903 годом, впоследствии было выпущено несколько десятков киноадаптаций этого произведения, в том числе две из них в 2023 году. Мы посмотрели некоторые из этих фильмов и решили сравнить их героев.
1. Миледи: Лана Тернер, Милен Демонжо, Маргарита Терехова, Ева Грин
2. Констанция: Перретт Прадье, Ирина Алферова, Габриэлла Уайлд, Лина Кудри
3. Д’Артаньян: Михаил Боярский, Крис О’Доннелл, Логан Лерман, Франсуа Сивиль
4. Арамис: Игорь Старыгин, Чарли Шин, Ник Моран, Ромен Дюрис
5. Портос: Валентин Смирнитский, Оливер Платт, Рэй Стивенсон, Пио Мармай
6. Атос: Вениамин Смехов, Кифер Сазерленд, Мэтью Макфейден, Венсан Кассель
7. Людовик XIII: Жан-Пьер Кассель, Олег Табаков, Фредди Фокс, Луи Гаррель
8. Герцог Бекингем: Джон Саттон, Алексей Кузнецов, Орландо Блум, Джейкоб Форчун-Ллойд
9. Королева Анна Австрийская: Алиса Фрейндлих, Катрин Денев, Джуно Темпл, Вики Крипс
10. Кардинал Ришелье: Даниель Сорано, Александр Трофимов, Кристоф Вальц, Эрик Руф
AdMe/Кино/В 2023 году вышли сразу 2 версии «Трех мушкетеров». Мы проследили, как менялись герои с каждой новой экранизацией
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