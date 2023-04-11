В 2023 году вышли сразу 2 версии «Трех мушкетеров». Мы проследили, как менялись герои с каждой новой экранизацией

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» был опубликован более 170 лет назад, однако и сегодня не теряет своей популярности. Его первая экранизация датируется 1903 годом, впоследствии было выпущено несколько десятков киноадаптаций этого произведения, в том числе две из них в 2023 году. Мы посмотрели некоторые из этих фильмов и решили сравнить их героев.