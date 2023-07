В сети расползлись слухи о том, кто сыграет в новом сериале о Гарри Поттере. Это даже круче, чем мы ожидали

Гарри — Тоби Вулф

Рон — Джошуа Пикеринг

Гермиона — Бронте Кармайкл

Северус Снейп — Адам Драйвер

Люциус Малфой — Том Фелтон

Профессор Макгонагалл — Хелен Миррен

,

Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 / Warner Bros. and co-producers Kristin Callahan / Everett Collection / East News