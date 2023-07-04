В сети расползлись слухи о том, кто сыграет в новом сериале о Гарри Поттере. Это даже круче, чем мы ожидали

Не так давно поклонников обрадовала новость, что по вселенной Гарри Поттера снимут сериал. Официальных новостей пока немного: ожидается, что проект мы увидим в 2025 или 2026 году, а пока что шоураннеры находятся в поисках актеров для съемок. Но одна девушка в своем блоге утверждает, что у нее уже есть информация о том, кто получит основные роли. Слухи это, домыслы или настоящий инсайд, мы не знаем, но предполагаемый состав выглядит интересно.

Гарри — Тоби Вулф

Тоби, несмотря на юный возраст, уже успел сняться в нескольких сериалах и короткометражках. Знаменитая троица — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, — тоже начали сниматься совсем еще детьми и взрослели вместе со зрителями, так что и у Тоби есть все шансы стать настоящей звездой нового «Гарри Поттера».

Рон — Джошуа Пикеринг

Пожалуй, больше всего этот молодой актер известен по роли в фильме «Питер Пэн и Венди». Высоких оценок картина, к сожалению, не получила, но вот у грядущего ремейка «Гарри Поттера» они точно будут выше. Любопытно, а покрасят ли волосы актера в рыжий, чтобы он стал настоящим Уизли?

Гермиона — Бронте Кармайкл

© Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Warner Bros. and co-producers , Willy Sanjuan / Invision / AP / East News Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Актриса тоже снялась в экранизации детской сказки — только не про Питера Пэна, а про Винни Пуха. Нам кажется, она прекрасно будет смотреться в роли умницы и отличницы Гермионы. А еще Бронте, как и Эмма Уотсон, британского происхождения.

Северус Снейп — Адам Драйвер

© Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 / Warner Bros. and co-producers , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кое-кто из поклонников фильма считал, что Алан Рикман слишком зрелый для роли профессора зельеварения: Снейпу должно было быть за 30, в то время как актер во время съемок был значительно старше. Так что, возможно, более молодой актер в роли Снейпа поклонников порадует.

Люциус Малфой — Том Фелтон

© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Согласитесь, будет здорово, если любимый актер вернется в мир Гарри Поттера, да еще и снова сыграет Малфоя — только, конечно, уже не Драко, а его отца. Интересно, а кого тогда возьмут на роль Драко?

Профессор Макгонагалл — Хелен Миррен

© Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Warner Bros. and co-producers , AA / ABACA / Abaca / East News AA / ABACA / Abaca / East News

Будет невероятно интересно увидеть Хелен в роли преподавателя трансфигурации, ведь она и Мэгги Смит примерно похожего типажа — обе они сухопарые дамы с царственной осанкой, добрым прищуром и хитрой улыбкой. Правда, сейчас Хелен старше, чем была на момент начала съемок Мэгги Смит — актрисе 77 лет, а Мэгги в 2001 году было примерно 66, — но какая разница, если она великолепно играет? Кстати, и у одной, и у другой актрисы есть почетные титулы, благодаря которым перед их именами нужно использовать приставку «дама».