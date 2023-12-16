В сети составили рейтинг самых раздражающих сериальных персонажей. И с ним сложно поспорить

Пользователи интернета решили обсудить самых противных персонажей фильмов и сериалов и составили из них длинный список. Как сказано в описании к самому рейтингу, эти персонажи не всегда плохие и злые, но каждый раз, когда они появляются на экране, хочется, чтобы они просто исчезли. Мы пробежались по списку, чтобы показать вам самые яркие его позиции.

92. Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»)

Кэрри эгоистична, инфантильна, поверхностна, она не умеет думать наперед и живет одним днем. А еще она плохая подруга. Этого вполне достаточно, чтобы недолюбливать героиню Сары Джессики Паркер.

86. Иззи Стивенс («Анатомия страсти»)

У этого персонажа собралась целая армия хейтеров, и на Reddit пользователи любят перемывать Иззи Стивенс косточки. Кто-то обвиняет ее в лицемерии, лжи, осуждающем и высокомерном поведении, а кто-то, наоборот, встает на сторону ординатора.

72. Мистер Биг («Секс в большом городе»)

Мистер Биг умело манипулирует Кэрри, то приближая ее к себе, то отталкивая, то вновь появляясь в ее жизни. Немудрено, что фанатов у этого сердцееда не так много.

61. Айрис Уэст («Флэш»)

Фанаты сериала «Флэш» обвиняют подругу главного героя в лицемерии, эгоизме, излишней плаксивости. А некоторые даже говорят о том, что Айрис — худший персонаж всего сериала.

54. Энди Бернард («Офис»)

Энди очень шумный, его слишком много, и порой это здорово подбешивает. Желание подмазаться к начальству, неуместные шутки и то, что он считает себя смешнее и умнее других, — основные пороки Энди Бернарда. Один пользователь на Reddit написал: «Он, пожалуй, самый мерзкий и раздражающий персонаж, которого я когда-либо видел. Его пение раздражает еще больше. Он просто испытывает мое терпение!»

46. Елена Гилберт («Дневники вампира»)

Среди фанатов сериала есть те, кто симпатизируют Деймону, и те, кому больше по душе Стефан. Но среди и тех и других есть люди, которые недолюбливают Елену. По их мнению, на протяжении всего сериала она просто изображает из себя мученицу, чем сильно раздражает.

25. Эмили Уолтэм («Друзья»)

Новую подружку Росса, а впоследствии и его жену, не зря ненавидят многие поклонники сериала. Эмили эгоистична (вспомните только эпизод, когда она предложила Россу бросить все и переехать в Лондон), требовательна и абсолютно неразумна. Даже когда перед алтарем Росс случайно назвал ее другим именем, она продолжила свадьбу. Хотя тогда уже всем стало понятно, что их союз обречен.

22. Скайлер Уайт («Во все тяжкие»)

Несмотря на то что абсолютно положительных героев в сериале практически нет, большинство из них вызывают скорее интерес и любопытство, нежели какие-то негативные чувства. Но вот жену главного героя фанаты невзлюбили. То ли из-за того, что она абсолютно не сочувствует мужу во время его болезни, то ли за то, что постоянно суется в его пусть и незаконные дела, то ли из-за того, что совсем не ценит Уолтера как мужчину. Факт остается фактом: многих она раздражает.

18. Лори Граймс («Ходячие мертвецы»)

Вопреки тому, что Лори была любящей матерью и довольно сильной женщиной, фанаты «Ходячих мертвецов» так и не смогли простить ей измену мужу. Вероятно, также из-за того, что эта измена стала камнем преткновения между ним и его лучшим другом. Сложно сказать, было ли ее поведение манипулятивным или она попросту запуталась в чувствах, но на ее репутации это определенно сказалось негативно.

13. Бенджамин Лайнус («Остаться в живых»)

Лайнус — сложный и очень неоднозначный персонаж. Являясь очень тонким психологом и манипулятором, он добивается своих целей любыми путями, используя все возможные средства. А еще он очень умный и хитрый.

7. Ливия Сопрано («Клан Сопрано»)

Ливия — пример по-настоящему токсичного родителя, жестокой и деспотичной матери, которая относится к своим детям не лучше, чем к нелюбимым питомцам. И зрители ей это не простили. Не зря среди всех отрицательных персонажей сериала лишь она одна вошла в десятку самых ненавистных.

3. Серсея Ланнистер («Игра престолов»)

Серсея — один из самых ярких отрицательных персонажей «Игры престолов». Властная, холодная, эгоистичная и безжалостная. Наблюдая за преступлениями этой женщины, зрители понимают, что на пути к своей цели она не остановится ни перед чем и, если будет нужно, сметет все на своем пути. Не зря она вошла в тройку самых отталкивающих персонажей.

1. Джоффри Баратеон («Игра престолов»)

Сыночек Серсеи Джоффри во многом оказался под стать своей матери, а в чем-то даже обошел ее. Например, забрался выше нее в этом рейтинге, оказавшись на первой позиции. (На 2-м месте, кстати, уютно расположился Рамзи Болтон.) Избалованный и трусливый, одержимый садизмом, с постоянной ухмылкой на лице — Джоффри просто не способен вызывать положительные чувства. У его поступков нет никаких оправданий. Ему просто нравится измываться над людьми. Абсолютное большинство зрителей «Игры престолов» наверняка испытало облегчение, когда этот персонаж попробовал отравленного вина и наконец-то пропал из сериала.