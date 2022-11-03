Весь интернет обсуждает, почему красавчик Генри Кавилл уходит из «Ведьмака» и сыграет он ли в «Доме Дракона»

Несколько дней назад Netflix, не называя причин, заявил, что Генри Кавилл больше не будет сниматься в сериале «Ведьмак». И с 4-го сезона главного персонажа будет играть Лиам Хемсворт. Фанаты восприняли эту новость с явным недовольством и тут же стали гадать, почему же Кавилл уходит и не связано ли это с его возможным появлением в сериале «Дом Дракона». В общем, вот что по этому поводу стало известно на момент публикации этого материала.

Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года и состоял из 8 серий. Он был снят на основе одноименной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В центре сюжета — ведьмак по имени Геральт, мутант и охотник на монстров, который изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются злее зверей.

«Ведьмак» в целом положительно был оценен критиками, некоторые сравнивали его с «Игрой престолов» и в то же время ругали его сюжет и фэнтезийные образы. А вот зрители приняли проект на ура. Некоторое время он был самым просматриваемым оригинальным сериалом Netflix (до выхода «Бриджертонов» и «Игры в кальмара»). Нельзя не упомянуть, что из-за «Ведьмака» многократно выросли продажи компьютерной видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt, выпущенной еще в 2015 году. Такую бешеную популярность «Ведьмак» обрел в том числе благодаря Генри Кавиллу — исполнителю главной роли. К тому моменту актер и так уже был довольно известным: фанаты полюбили его после выхода фильма о Супермене «Человек из стали» (2013). Мужественные черты лица, телосложение, голос и харизма Кавилла делали его идеальным претендентом на роль ведьмака.

Сам актер тоже получил удовольствие от этого перевоплощения. Вот что Кавилл сказал в 2019 году, когда рассуждал о своей любви ко всему, что связано с «Ведьмаком»: «Мне очень нравится играть в свободное время в такие игры и читать такие книги. Я не считаю это [съемки в сериале] работой. Для меня это больше похоже на необыкновенную возможность воплотить в жизнь фантазии своего детства и более зрелого возраста». Учитывая огромную популярность сериала, Netflix не мог не снять его продолжение. Так, премьера 2-го сезона состоялась в декабре 2021 года. Критики и публика приняли его еще более благосклонно. 3-й сезон выйдет только летом 2023-го. И в нем зрители увидят Генри Кавилла в роли ведьмака последний раз. Хотя уже планируется работа над 4-м и 5-м сезонами, им уже дан зеленый свет. 29 октября 2022 года Netflix сообщил, что Генри Кавилл уходит из проекта. Сам актер не назвал причину принятия этого решения. Интересно, что несколькими днями ранее он упомянул о своем возвращении к роли Супермена в киновселенной DC. Справедливости ради стоит отметить, что этого давно ждали не только фанаты, но и сам Кавилл. Потому что с точки зрения многих Генри идеально подходит для образа Супермена. «Этот персонаж очень много значит для меня. Прошло уже 5 лет [с момента выхода последнего фильма о Супермене]. Я никогда не терял надежды. Не верится, что я наконец снова это обсуждаю. У Супермена светлое будущее», — заявил актер в одном из интервью.

В то же время новость об уходе Кавилла из «Ведьмака» стала неприятной неожиданностью для многих фанатов сериала. Они даже стали призывать Netflix и вовсе закрыть проект. К тому же сам актер как-то заявлял, что ему очень нравится его персонаж и он готов играть его хоть 7 сезонов. Недовольство публики вызвало и то, что на главную роль утвержден Лиам Хемсворт: теперь именно он наденет мантию Белого Волка. Генри написал, что с радостью передает эстафету Лиаму и с энтузиазмом будет наблюдать за его работой над воплощением на экране этого героя. В свою очередь младший брат Криса Хемсворта поблагодарил Кавилла за работу, добавив, что он как фанат «Ведьмака» находится на седьмом небе от счастья из-за того, что у него есть возможность сыграть Геральта из Ривии.

Еще одной из причин ухода Кавилла из проекта Netflix, помимо желания снова играть Супермена, называется стойкое требование актера оставаться верным книгам. Во время продвижения 2-го сезона Генри сказал, что добивался того, чтобы сценаристы более точно представляли Геральта на экране таким, каким он показан в книгах Сапковского. Этот факт не только говорит о почтенном отношении Генри к материалу, но и показывает, что его видение сериала не совсем соответствовало тому, что в итоге оказалось на экране.

Сразу после новости об уходе Кавилла из «Ведьмака» поползли слухи о том, что актер появится во 2-м сезоне нашумевшего сериала HBO «Дом Дракона», выход которого запланирован в 2024 году. О сюжетной линии 2-й части проекта мало что известно, но некоторые фанаты уже стали размышлять, кого во вселенной «Игры престолов» мог бы сыграть Генри Кавилл. Так, большинство сошлось на том, что актер прекрасно смотрелся бы в роли Эйгона I Таргариена, также известного как Эйгон Завоеватель. Но звезда «Человека из стали» заявил, что вряд ли присоединится к проекту: «Справедливости ради надо сказать, что, когда я смотрел „Дом Дракона“, я подумал: „Мне кажется, многие из этих парней могли бы стать действительно хорошими ведьмаками...“ Думаю, было бы здорово оказаться в Вестеросе. Хотя я не думаю, что там для меня есть место».