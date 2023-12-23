Взгляните, как выглядели актеры из «Гарри Поттера» в начале своей карьеры. Некоторых и самый преданный фанат не узнает

С выхода первого фильма о «Гарри Поттере» прошло уже более 20 лет, но нам не надоедает снова и снова пересматривать историю о юном волшебнике. Нам стало интересно, как выглядели актеры до съемок в киносаге, в своих ранних ролях. И мы отправились на поиски снимков, на которых наши любимые герои предстают в неожиданных амплуа.

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс в роли самого опасного и могущественного волшебника поттерианы и в одном из своих первых фильмов «Опасный человек: Лоуренс после Аравии» (1992).

Робби Колтрейн

Робби Колтрейн в роли добродушного Хагрида и в одной из первых своих кинолент — «Крулл» (1983).

Мэгги Смит

Замдиректора школы «Хогвартс» Минерва Макгонагалл и Сара Уоткинс в киноленте «Горшок меда» (1967). Все это Мэгги Смит.

Джим Бродбент

Джим Бродбент в роли профессора Слизнорта в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и в начале своей карьеры в фильме «Сладости жизни» (1990). Кстати, он снялся там вместе с коллегами по поттериане — Дэвидом Тьюлисом и Тимоти Споллом.

Дэвид Тьюлис

Многие запомнили профессора Люпина в «Гарри Поттере и узнике Азкабана». Но мало кто видел Дэвида Тьюлиса в начале его карьеры, в фильме «Короткая стрижка и кудри» (1987).

Тимоти Сполл

Тимоти Сполл в роли приспешника Темного Лорда Питера Петтигрю и в сериале «Красный карлик» (1988).

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон, которая в поттериане сыграла профессора Трелони, и она же на заре своей карьеры в сериале «Альфреско» (1983-1984).

Иэн Харт

Роль Иэна Харта в «Философском камне» была небольшой, но оттого не менее весомой. Тем интереснее его увидеть в роли Джона Леннона в фильме 1994 года «Битлз: Четыре плюс один (Пятый в квартете)».

Кеннет Брана

Кеннет Брана в роли Златопуста Локонса во второй части поттерианы. И в одной из своих ранних ролей в картине «Месяц в деревне» (1987).

Брендан Глисон

Впервые Брендан Глисон появился в роли Аластора Грюма в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». А намного раньше он снялся в драме Мэла Гибсона «Храброе сердце» (1995).

Имельда Стонтон

Имельда Стонтон в роли зловредной Долорес Амбридж и в самом начале своей карьеры в фильме «Много шума из ничего» (1993).

Джейсон Айзекс

Взгляните на Джейсона Айзекса в его раннем фильме «Сердце дракона» (1996) и в роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере. Кажется, он почти не изменился.

Джон Херт (Оливандер)

Джона Херта, который в серии фильмов о Гарри Поттере сыграл мастера волшебных палочек Олливандера, в фильме «Человек на все времена» (1966) очень сложно узнать.

Джули Уолтерс

Джули Уолтерс в роли миссис Уизли и в начале своей карьеры в фильме 1983 года «Воспитание Риты».

Алан Рикман

Одной из первых ролей Алана Рикмана была роль Тибальда в шекспировской постановке «Ромео и Джульетты» 1978 года.