Посмотрите, как менялись 14 актеров, которые когда-то кружили головы миллионам женщин
Многие из нас любят пересматривать фильмы с участием Семена Фарады, Николая Караченцова, Николая Рыбникова и с другими любимыми актеров. Ведь эти артисты одинаково прекрасны как в своих ранних, так и в поздних ролях. Мы решили посмотреть, как менялись с годами наши кумиры.
Александр Абдулов
Олег Янковский
Олег Табаков
Вячеслав Тихонов
Василий Лановой
Николай Караченцов
Семен Фарада
Андрей Мягков
Николай Рыбников
Александр Збруев
Олег Даль
Николай Еременко
Владимир Коренев
Алексей Баталов
Не менее прекрасны в любом возрасте и зарубежные актеры. Стоит только посмотреть на горячего молодого Мадса Миккельсена в фильме «Цветы заключенного» и на то, как он выглядит сейчас.
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