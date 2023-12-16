6 причин, почему пресловутые продолжения и ремейки дышат в спину крутым новинкам

В последние годы прокат заполонили бесчисленные сиквелы и ремейки когда-то вышедших фильмов и сериалов. Кажется, что у киношников просто лопнула фантазия. Но на поверку дело вовсе не в кризисе идей. Мы попытались разобраться, почему продолжения и переделки старых историй не теряют актуальность и продолжают выпускаться.

А в конце статьи рассказываем, как появилась традиция штамповать кучи сиквелов и ремейков. Спойлер: в деле замешаны древние греки.

Людям комфортнее смотреть уже знакомые истории

Специалисты киноиндустрии делятся наблюдениями: «Большинство из нас происходит из культур с традициями, в которых принято передавать истории из уст в уста. Нам хочется чего-то знакомого». Другими словами, нам проще воспринимать сюжеты, которые мы уже хорошо знаем. Это отчасти объясняет успех ромкомов. Мы знаем ход повествования каждой киноленты еще задолго до просмотра: влюбленные пройдут через испытания, а в финале все равно будут вместе. Но зрители продолжают с удовольствием смотреть все новые фильмы этого жанра. Некоторые ромкомы даже повторяют основные сюжетные события своих предшественников. Так, в 1987 году вышла комедия «За бортом», главная героиня которой упала с палубы яхты и потеряла память. Ее подобрал незнакомец, с которым позже у нее закрутились отношения. А в 2022-м свет увидела комедия «Незабываемое Рождество», где сюжет точно такой же. Разница лишь в том, что теперь героиня теряет память после травмы на горнолыжном курорте.

Тренд на реанимацию историй для сериалов вообще существует уже лет 40. А теперь, когда в мире куча фильмов и ТВ-шоу, возрождать истории стало проще. Киношники просто достают из архивов некогда популярные работы и снимают не только их прямые продолжения, но и приквелы и ответвления от главной сюжетной линии. Так, прогремевший в 2022 году сериал «Уэнсдей» основан на истории персонажа другого известного проекта — «Семейка Аддамс».

Есть возможность снова затронуть вечные темы

Как правило, продолжение или новую адаптацию получают фильмы и сериалы, освещающие простые житейские вещи, которые волнуют каждого человека: вечный конфликт отцов и детей, отношения со вторыми половинками, дружба и так далее. Так случилось, например, с «Папиными дочками». Когда-то зрители полюбили эту историю за то, что здесь незатейливо рассказывалось о сестринстве, о родительстве, в целом о взаимоотношениях внутри семьи и даже о проблемах подростков. В 2023 году создатели сериала вернулись к излюбленному сюжету и сделали акцент на тех же темах.

Благодаря хитрому ходу подобные истории привлекают к экрану сразу несколько поколений. Ведь о том, как родители и дети решают конфликты и находят общий язык, любопытно узнать обеим сторонам. Вот и получается: тогда в «Папиных дочках» мы понимали подростков, а теперь повзрослели и смотрим на все с позиции родителей. Поэтому интерес не угасает. Да настолько, что сериал почти не уступает по популярности нашумевшей новинке «Слово пацана» — тоже, кстати, говорящей о проблемах подростков.

Можно посмотреть на сюжет с другого ракурса

С течением времени в обществе возникли новые проблемы и стали острее ощущаться те, которые еще лет 10-20 назад не обращали на себя такое внимание. Старые, но популярные истории — способ посмотреть на знакомые сюжеты с точки зрения новых социальных запросов. К примеру, «Сплетница» 2020-х годов стала менее токсичной. Здесь те же самые проблемы решаются с учетом того, что подростки нового поколения другие. Они более терпимы к окружающим, лучше умеют договариваться. А еще не используют в подлых целях привилегии богатства, вместо этого ведя борьбу с ними. В сериале «Сабрина — маленькая ведьма», выходившем в 1996 — 2003 годах, главной идеей было принятие подростком себя со всеми особенностями и недостатками. В перезапуске «Леденящие душу приключения Сабрины» фокус сместился на положение женщины.

А порой перезапуск проекта дает возможность рассказать о персонажах то, что ранее зрителям не показывали. Например, очередная картина о Вилли Вонке впервые посвящена юности и становлению знаменитого шоколадного мастера. Хотя новые идеи, не освещавшиеся в более ранних экранизациях, здесь тоже звучат. Так, главный посыл «Вонки» заключается в том, как важно иметь мечту и упорно стремиться ее исполнить. В итоге фильм, вышедший на экраны в декабре 2023 года, сразу получил от зрителей оценку выше, чем культовая лента 2005 года с Джонни Деппом: рейтинг 7,4 против 6,7.

Старые проекты прошли проверку любовью зрителей

В 2018 году журналисты провели исследование абсолютно новых и реанимированных проектов, вышедших на разных платформах. И выяснили: знакомые зрителю истории оказались популярнее свежих и неизведанных. Получается, перезапуская старые сериалы, продюсеры существенно снижают риск провала проекта. Ведь никогда не знаешь, что ждет сериал с новым сюжетом. Даже если у него превосходные идея, сценарий и каст, никто не гарантирует хорошие рейтинги и прибыль. Вместо этого можно взять проект, который когда-то был культовым, и снять его сиквел или новую версию. Тогда как минимум его придут посмотреть те зрители, которые обожали старый сериал, или те, кто просто хочет поностальгировать. А это уже немало людей. К тому же на создание такого проекта нужно меньше ресурсов, так как готовая идея уже есть. Играя на нашей ностальгии по историям, которые мы когда-то дико любили, киношники и дальше продолжают анонсировать перезапуски старых сериалов. Так, в 2023 году выходят «Букины», сиквел «Счастливы вместе».

Ремейки старых мультиков позволяют вспомнить детство

Компания Disney давно уже призналась, что считает анимацию устаревшей. Рисованные персонажи, по мнению студии, не привлекают современных юных зрителей так же сильно, как детей предыдущих поколений. Да и с реальными героями, которые предстают в полнометражных лентах, ребятам легче себя ассоциировать. Поэтому в Disney взялись за производство детских фильмов. Но вместо создания новых сюжетов компания массово выпускает киноадаптации мультиков, которые когда-то приносили успех. Только за последние несколько лет вышли фильмы «Красавица и Чудовище», «Аладдин», «Король Лев», «Русалочка» и прочие версии проверенных временем сюжетов. Логика такая: раз эти истории уже один раз стали популярными, то привлекут и новое поколение детей. Но еще важнее, что в кинотеатры хлынет поток взрослых, которых накроет волна ностальгии. Причем не столько по сюжетам, хотя и любимым с малых лет, сколько по беззаботному детству. К тому же любимые истории подают нам под соусом современной, модной графики. Это интригует даже взрослых и самых скептически настроенных зрителей.

Не только в Голливуде поняли, что ностальгия — это золотая жила. Легенды «Союзмультфильма» тоже обретают новое звучание, превращаясь в полнометражные картины. Например, в 2024 году выходит лента «Бременские музыканты». А в 2025-м анонсируют премьеру второй части «Чебурашки» — фильма, который в 2023-м сорвал кассу и лишь доказал, что киноадаптации старых мультиков действительно работают.

Зрители не готовы отпускать любимых персонажей

Эксперты говорят о том, что нежелание зрителей прощаться с полюбившейся историей носит экзистенциальный характер. Мы не хотим принять, что любое событие имеет конец. Нам гораздо комфортнее воспринимать, будто все длится вечно.

Особенно это ощущается в тех случаях, когда зрители осознают: дальше точно есть логичное продолжение. Например, герои поженились, вроде все хорошо закончилось. Но в понимании зрителей не может быть хэппи-энда. Ведь в реальной жизни свадьбой все не заканчивается. Поэтому мы жаждем узнать, что же будет с героями дальше. Возможно, именно поэтому создатели «Не родись красивой» решили снимать второй сезон сериала спустя почти 20 лет.

Бонус: идея придумывать продолжения и новые версии известных историй принадлежит древним грекам

Склонность к созданию бесконечных сюжетных циклов прослеживается еще у людей античных времен, а именно у древних греков. Так, Гомер в своих текстах постоянно обращался к одним и тем же мифическим персонажам. Его «Одиссея» — самый что ни на есть настоящий спин-офф «Илиады». Одиссей был одним из персонажей «Илиады», но не находился в центре сюжета. В «Одиссее» он стал главным героем. Сами мифы Древней Греции, кстати, называют франшизой тех времен. Так что, идея нагромождать вокруг одного фильма продолжения и ремейки — вполне естественный ход вещей.