Люди назвали 10 мощных фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Недавно решили посмотреть с мужем какой-нибудь фильм вечером. За первые полчаса сменили около 5 картин, потому что уже по первым 5 минутам было понятно, что будет какая-то пресная нудятина. Но когда дело дошло до «Отступников» с ДиКаприо в главной роли — вот тут уж мы зависли вплоть до финальных титров. Его 100% стоит увидеть. Как и еще 9 других фильмов, которые пользователи призывают посмотреть хотя бы однажды всех и каждого.
Умница Уилл Хантинг (1997)
- Лучше любой книги по самопомощи помогает понять, что значит бояться, переживать потерю и бороться со старыми привычками. Не знаю, ходили ли когда-то Мэтт Дэймон и Бен Аффлек на психотерапию, но они точно многое понимают в человеческой психике. Как она избегает ответственности, перекладывает вину на других и отвергает дары, которые дает ей жизнь. Этот фильм не имеет себе равных. © Stephen-12 / IMDb
- Будучи ребенком, выросшим без отца, я каждый гребаный раз плачу на фразе «это не твоя вина». И плевать, насколько это сопливый момент. © inactivemaniac32 / Reddit
- Этот фильм никого не оставляет равнодушным — его либо любят, либо ненавидят. Я его полюбила. Актерская игра, режиссура и сценарий прекрасны. Фильм с душой. © rondine / IMDb
Аннигиляция (2018)
- После просмотра я прочитала популярные отзывы и, к моему удивлению, все они представляли собой длинные списки сюжетных дыр и логических несостыковок. И они аргументированы, спору нет. Вот только во время просмотра я совершенно их не замечала. Фильм жуткий, атмосферный, психологичный, визуально завораживающий настолько, что ему можно простить любые погрешности. © cherold / IMDb
- Концовка — настоящее откровение, которое сводит концы с концами и при этом оставляет вам еще больше пищи для размышлений. © Preeti Sharma / Quora
- «Аннигиляция» — фильм, который невозможно забыть. Его образы необратимо взрезались в мой мозг. Даже сейчас я могу вспомнить всю кульминационную сцену на маяке. Амбициозный и утонченный. © Alex Robinson / Quora
Залечь на дно в Брюгге (2008)
- Я считаю, что не существует идеальных фильмов. Но есть те, которые кажутся практически идеальными при первом просмотре и влюбляют в себя все больше и больше при каждом новом просмотре. С уверенностью могу сказать, что «Залечь на дно в Брюгге» стал для меня одним из таких фильмов. © SubtleFury / IMDb
- Этот фильм буквально застал меня врасплох. Я пришел, когда мой сосед по комнате только начал его смотреть, и меня затянуло за пару минут. Одна из лучших ролей Колина Фаррелла. © rastapasta808 / Reddit
- Очень немногие сценаристы умеют писать такие шедевральные диалоги. И еще меньше тех, кто умеет жонглировать таким количеством тем, при этом не делая фильм перегруженным и тяжелым для восприятия. © ferguson-6 / IMDb
Власть луны (1987)
- Такой чудесный, такой причудливый, такой романтичный, такой итальянский. Фильм легкий, как перышко. Он мягко подхватывает и уносит в преломленную реальность, из которой больше никогда не хочется возвращаться к будничной рутине. © Varlaam / IMDb
- Это не только замечательная романтическая комедия, но и прекрасное исследование любви и страстей человеческих. © nycritic / IMDb
- Безумно обаятельная и романтичная история, услада для женской души. Совсем недавно пересмотрела в третий раз, и сюжет все еще свеж, как только что сорванный цветок. © reginafar / ADME
Отступники (2006)
- Шикарные актеры, сюжет, как американские горки, и одни из самых напряженных сцен, которые я имел удовольствие наблюдать. © weirdalec222 / Reddit
- Концовка — одна из самых эффектных, шокирующих и непредсказуемых из тех, которые я когда-либо видел. Некоторые люди критикуют ее и говорят, что она слишком поспешная и жестокая. А я считаю, что она просто реалистичная. Пример того, как легко может рухнуть карточный домик. Идеальный финал идеального фильма. © Leofwine_draca / IMDb
- «Отступников» невозможно переоценить. Невероятно острые ощущения. © James_Denton / IMDb
Аполлон-13 (1995)
- Я однозначно, без толики сомнения, самый преданный поклонник «Аполлона-13». На мой взгляд, это настолько безупречный фильм, насколько это вообще возможно. Его особенность в том, что даже зная концовку, ты все равно вжимаешься в кресло на протяжении всего фильма. © Unknown author / Reddit
- Забудьте про «Армагеддон» и даже про культовых «Людей в черном». «Аполлон-13» — вот это поистине космический фильм, который обязательно нужно увидеть раз в жизни. © Anonymous_Maxine / IMDb
- Я не могла оторвать взгляд от экрана и просто была вынуждена досмотреть фильм до конца. Я уже знала, чем все закончится, и тем удивительнее, что я была так увлечена и заинтригована. © mjw2305 / IMDb
Звезда родилась (2018)
- Я не хотела бы полюбить фильм, который переснимали уже 4 раза. Но он не оставил мне шанса. Я так сильно плакала в конце, что мне пришлось надеть солнцезащитные очки и уйти из кинотеатра последней. Он заставил меня переосмыслить свою жизнь. © sisilovesu / IMDb
- Я очень рекомендую этот фильм всем, кто ищет двухчасовые эмоциональные американские горки и хочет наблюдать настоящую химию между персонажами. © traehodges / IMDb
- Смотрела его со своим любимым человеком. И, честно признаться, еще никогда мы так много не смеялись и не плакали над фильмом. Это совершенство. © poppetmay-28352 / IMDb
Шоу Трумана (1998)
- Джим Керри здесь восхитителен. Фильм заставляет поставить под сомнение окружающую действительность. © MyInformedLife / Reddit
- Я слышал отсылки к фильму то тут, то там, но так и не удосужился его посмотреть за целых... двадцать лет?! Но я даже рад, потому что в современных реалиях 20 лет спустя он выглядит пророческим. Подумайте обо всех детях, родившихся после появления Интернета. Многие из их жизней мало чем отличаются от жизни Трумана. © skepticskeptical / IMDb
- Я считаю «Шоу Трумана» одним из лучших фильмов всех времен. В нем есть все, что нужно: интригующий сюжет, динамика, солидная игра актеров, убедительные персонажи и добродушный юмор. © zkonedog / IMDb
Реальная любовь (2003)
- Я уже сбилась со счета, сколько раз пересматривала этот фильм. Наверное, не меньше десяти. Он отлично подходит для случаев, когда безумно устала от всего и хочешь сбежать. © reginafar / ADME
- Это редкое удовольствие — фильм, который заставляет испытывать настоящие чувства. Во время просмотра мне было грустно, потом я была счастлива, а потом я испытала чувство облегчения. Меня будто включили, выключили, закружилась голова, и я заземлилась. © bzb2001 / IMDb
- Я ненавижу романтические комедии. Из-за этого я избегаю актеров по типу Хью Гранта, Сандры Буллок, Ричарда Гира, Джулии Робертс и так далее. Романтические комедии заставляют меня съеживаться, и я избегаю их, как чумы. Так что вы можете себе представить, в каком скверном настроении я был, когда меня заставили смотреть этот фильм. К концу я окончательно и бесповоротно полюбил его. © milareppa / IMDb
Мамочка (2014)
- Я слышал много хорошего об этом фильме. И могу уверенно заявить после просмотра, что похвала оправдана. Он определенно оставит неизгладимый след в душе родителей. © evanston_dad / IMDb
- Могу с уверенностью сказать, что фильм произвел на меня неизгладимое впечатление. Честность, красота, жизнеутверждающий тон — все это делает его захватывающим шедевром. Точно не оставит равнодушным ни одного зрителя. © Vladdus / IMDb
- Никогда не была так тронута фильмом. Во время просмотра меня постоянно бросало то в жар, то в холод. Глубоко затронет любую мать. © reginafar / ADME
Некоторые фильмы запоминаются на всю жизнь, однако возвращаться к ним тянет не всегда. Но существует и такая неустаревающая классика, которую можно пересматривать бесконечно. Она не только не надоедает, но и каждый раз наполняется новыми смыслами.
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