Люди назвали 10 мощных фильмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Недавно решили посмотреть с мужем какой-нибудь фильм вечером. За первые полчаса сменили около 5 картин, потому что уже по первым 5 минутам было понятно, что будет какая-то пресная нудятина. Но когда дело дошло до «Отступников» с ДиКаприо в главной роли — вот тут уж мы зависли вплоть до финальных титров. Его 100% стоит увидеть. Как и еще 9 других фильмов, которые пользователи призывают посмотреть хотя бы однажды всех и каждого.