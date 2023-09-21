Зрители назвали 10 крутых актеров, которым роль оказалась не по зубам

Зрители часто бывают не согласны с выбором актеров на роль, даже если это звезды, зарекомендовавшие себя в предыдущих работах. Вот случаи, когда пользователи сети высказали свое «фи» и объяснили, почему.

Райан Гослинг — Кен («Барби»)

Выбор Райана Гослинга на роль Кена оказался неожиданностью для многих: зрители посчитали, что он для нее «слишком старый». Буря поднялась такая, что Гослингу приходилось реагировать на нападки. Сначала он ответил сдержанно: «Если люди не хотят играть с моим Кеном, есть много других Кенов, с которыми можно поиграть». Но потом отбрил критиков так: «Да вам плевать на Кена! Он жил на пляже, Барби его не любила, и это никого не волновало. Если бы вас действительно заботил Кен, вы бы знали, что никто не заботиться о Кене. Так вот. Теперь о нем забочусь я. И его история должна быть рассказана».

Эль Фаннинг — Аврора («Малифисента»)

Эль Фаннинг — явно не актриса одной роли, она талантлива и способна перевоплотиться в совершенно разных по духу персонажей. Но роль Авроры, по мнению некоторых зрителей, ей не удалась: она не сумела воплотить в жизнь яркий образ, сыграв невнятно и блекло. Во втором фильме, «Малефисента: Владычица тьмы», прямо любовалась королевой! Ух, какая женщина! А вот Аврора такая мямля, как тесто подкрашенное. Говорят, что Эль Фаннинг умеет играть лучше. Но от этого фильма мне постоянно грустно. © dalekenebo / Pikabu

Кэри Маллиган — Эдит Притти («Раскопки»)

В этом случае дело не в плохой игре актрисы, а в ее возрасте. Героине романа, по которому был снят фильм — 56 лет, а Маллиган — 35. Зрители считают, что она отобрала роль у Николь Кидман, которая должна была сыграть в «Раскопках» изначально и больше подходила по возрасту. Предпочтение молодых актрис возрастным, по мнению, зрителей, оставляет последних без работы.

Аня Тейлор-Джой — Джина Грей («Острые козырьки»)

Пользователи сети считают, что Аня фальшивила в своей роли в «Острых козырьках». Ее речь и интонация не звучали плавно и естественно, и даже походка в кадре выглядела странно. «Я видела с ней не так много фильмов, но в тех, что посмотрела, Аня переигрывала, и это сильно раздражало. В „Острых козырьках“ она переигрывала даже во время ходьбы — впечатляющее умение». © 4500x / Reddit

«Она всегда выглядит очень напряженной. Ее речь и интонация фальшивые». © moonray89 / Reddit

Галь Гадот — Диана Принс («Чудо-женщина»)

Зрители говорят, что Галь Гадот хоть и хорошая актриса, но не подходит на роль полубогини. Чудо-женщина должна выглядеть как воин с подкачанным и сильным телом, а Гадот слишком красивая, и у нее женственная фигура. «Я считаю, что женщины-супергерои должны быть такими же мускулистыми и подтянутыми, как и их коллеги-мужчины, вроде телосложения женщины-бойца UFC». © Aureliusmind / Reddit

Дженнифер Лопес — Мариса Вентура («Госпожа горничная»)

Бытует мнение, что любой фильм с Дженнифер Лопес изначально обречен на провал, ведь звезда везде играет однотипные роли и показывает одни и те же эмоции. Мариса из «Госпожи горничной» показалась фанатам слишком блеклой и бесхарактерной. В ней просто не было никакой изюминки.

Лиам Хемсворт — Гейл Хоторн («Голодные игры»)

Актера критикуют за его роль Гейла в «Голодных играх», утверждая, что Хемсворт просто не смог передать всю глубину и харизму этого персонажа. «В нем просто нет того огня, что должен быть у Гейла» © MelodicPiranha / Reddit

Натали Портман — Джейн Фостер («Тор»)

Комментаторы думают, что Портман просто не вписывается во вселенную Marvel. Несмотря на то что Натали — прекрасная актриса, ее героиня вышла слишком нудной, и взаимодействие девушки с другими персонажами казались слишком скучными. «Единственный фильм, в котором не появилась ее героиня, — „Тор: Рагнарек“. И он был беззаботным, забавным, и все персонажи хорошо сочетались друг с другом. Затем вышел новый фильм с Натали, и ее героиня буквально разрушила химию между актерским составом, точно так же, как и в первой части». © Franklyn_Gage / Reddit

Тимоти Шаламе — Вилли Вонка («Вонка»)

После первого трейлера к новому фильму «Вонка» большинству фанатов не пришелся по вкусу выбор актера на главную роль. Пользователи твиттера посчитали, что Шаламе не подходит эта роль. Им также показалось, что звезда чувствует себя некомфортно в данном образе, пытаясь быть смешным. И конечно же, не обошлось без сравнений с другими актерами, что играли Вонку раньше. «Шаламе отличный актер, но он чувствует себя не в своей тарелке в этой роли. Пытается быть смешным, но слишком скован» © PaulDeMiere / Twitter

«Просто Джин задал очень высокую планку для этой роли» © M4C_4T4K79 / Twitter

«Считаю, что Джонни переплюнул успех Джина» © DemonessAstarte / Twitter

Джаред Лето — Джокер («Отряд самоубийц»)

Джаред Лето так и не смог завоевать любовь публики в роли безумца Джокера. Многие киноманы сравнивают его с Хитом Леджером, который тоже исполнял роль этого злодея в одной из кинолент, считая, что Джаред просто меркнет на его фоне. «Лично для меня Хит Леджер всегда будет моим любимым Джокером, хотя Хоакин Феникс тоже был великолепен в своей роли». © JustAnArtist01 / Reddit

JustAnArtist01 / Reddit «Джаред хороший актер, но я бы предпочел увидеть его в любой роли, кроме этой». © oni-mask1137 / Reddit

Кэтрин Хайгл — Саманта Уилер («Форс-мажоры»)

Зрителям не понравилась чересчур эмоциональная игра Кэтрин в образе Саманты Уилер. И то, что актриса вела себя слишком высокомерно и эксцентрично в образе этой героини. «Я не думаю, что она хорошая актриса. Мне буквально пришлось перестать смотреть „Форс-мажоры“, потому что ее игра ужасна». © deannepickett / Reddit

«В глубине души она считает, что всегда главная героиня и что все должно вращаться вокруг нее. Это пронизывает все ее роли». © sheldon_sa / Reddit

Кэмерон Диас — Дженни Эвердин («Банды Нью-Йорка»)

Кэмерон Диас не смогла убедительно для всех сыграть героиню другой национальности. Многие зрители даже не поняли, что ее героиня Дженни была ирландкой. «Ощущение, что создатели фильма решили, что будет достаточно покрасить ей волосы в рыжий цвет, чтобы она стала ирландкой». © would-be_bog_bod_ / Reddit

Джулия Робертс — Вивиан («Красотка»)

Некоторых киноманов совершенно не впечатлила игра Джулии в «Красотке». Зрители считают, что она нелепо выглядела в кадре, терялась в серьезных сценах и была слишком драматичной, когда этого не требовал сюжет.