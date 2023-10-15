Зрители назвали 10 культовых фильмов, чья популярность раздута как эго у бывшего
Любимые всеми народные фильмы принято хвалить, в противном случае вы рискуете быть подвергнутыми анафеме со стороны их поклонников. Тем не менее нет ничего постыдного в том, чтобы высказать свое мнение, весьма отличающееся от общепринятого. Интернет-пользователи оценили некоторые культовые картины с точки зрения современности и поделились своими критическими замечаниями.
- Практически с детства слышал о фильме «Кин-дза-дза». Много людей его хвалили, говорили, что он гениальный и интересный. Наконец посмотрел. Увы, этот фильм один из тех, когда актеры известные, играют замечательно, а сюжета нет, поэтому его заполняют кривляниями. Такое чувство, что оставляющие положительные отзывы также не поняли, о чем фильм, но чтобы не отставать от «умных и понимающих», просто повторяют все их положительные отклики. © QwertyPsi / Kinopoisk
- Сюжет в фильме «Москва слезам не верит» меня настораживает. Нет, ну вы представьте. Входит в чужой дом посторонний человек, ведет себя, как хочет, заявляет «любимой» что-то вроде: «Я не обязан согласовывать с тобой свои решения. Сам что хочу, то и творю. Еще раз поднимешь голос, не увидишь меня!» И знаете все почему? Нет, не потому, что он какой-то особенный, хотя считает себя таковым. Самолюбие так и прет. А потому что он, видите ли, мужчина. А значит, ему можно быть и авантюристом, и нарушать многие правила. Браво! Вот оно — женское счастье! © Nina Syers / Kinopoisk
- Когда «Обыкновенное чудо» было еще киноновинкой, я думала, что многого пока не понимаю. Теперь же, наоборот, уверена, что это бессмыслица, которую понимать не нужно и даже вредно. Это произведение хочется назвать нелепым и плохо сделанным, смотришь только потому, что думаешь, вдруг неожиданно начнется — как его там — чудо. Но нет — король-то голый. © juliama / Kinopoisk
- Ознакомившись с положительными рецензиями, я столкнулся с эпитетами «шедевр», «можно смотреть миллион раз», «персонажи такие настоящие». Читая все это, я не мог понять: мы смотрели один и тот же фильм? И в принципе «Любовь и голуби» мог бы потянуть на среднюю оценку, если бы не один нюанс: актерская игра. Сплошное кривляние, каждый актер играет хуже предыдущего. Ничего не имею против Гурченко, но не нужно быть кинокритиком, чтобы увидеть, что она явно переигрывает и тянет одеяло на себя. К тому же, хоть я никогда и не обращал внимание на киноляпы, уж как-то сильно бросилось в глаза, что Кузякин полфильма ходит в галстуке, который ему на тот момент еще не подарили. © Валера Литко / Kinopoisk
- Чудовищная ляпота! Именно «ля», ибо не вылеплено, а наляпано. Красок в «Женитьбе Бальзаминова» не жалели — сомневаться не приходится. Не лица, а маски какие-то — у иной матрешки симпатичнее будет. Эмоции — это вообще нечто. Вместо смеха — сплошное «гуси, гуси, га-га-га!» с явным акцентом на последнее, вместо слез — звериный рев с завыванием. Вроде бы и отзывы неплохие о картине, а только упаси меня бог ее еще раз посмотреть. © Andron / Kinopoisk
- «Ирония судьбы» — худшая работа Рязанова. Начнем с того, что мне сильно не нравится главный герой. Где-то я видел толковую мысль: не может быть, чтобы вот эта размазня по имени Женя Лукашин работала хирургом! Кроме того, у этого режиссера есть особый талант: в его фильмах герои часто выглядят, как бы это помягче сказать, словно «побитые молью», «затюканные». Я долго не мог понять, как ему это удается, пока не узнал, что Рязанов у себя на съемках запретил актрисам пользоваться косметикой. Правда, это не относится к мужчинам, но мужчины в его фильмах тоже часто выглядят не очень по-мужски. Думаю, если бы Эльдар Рязанов снимал в своем фильме Чака Норриса, то и Чак Норрис каким-то непостижимым образом стал бы там похож на Женю Лукашина. © Игорь Екимов / Kinopoisk
- «Мастер и Маргарита» (сериал, 2005 год). Пилат — при всем моем глубочайшем уважении к Кириллу Лаврову — вообще ни в какие ворота в плане возраста. В сериале он не просто старый, он дряхлый. А ведь это воин — постаревший, погрузневший, но воин и боец! Ну и Бегемот в «котячьем» образе тоже отстойный. На спецэффектах здорово сэкономили. © Евгений Евгений
- Актуальная на 1983 год критика сейчас немного смешна и не особо интересна. В результате красивая человеческая драма «Вокзала для двоих» погребена под слоем социалки. Но Рязанов талантлив, и актеры его талантливы, поэтому драма через ворох шелухи все равно сквозит. И вот этим «Вокзал» ценен. Под ворохом отвратительной бытовухи, написанной с каким-то любованием, проклевывается очень нужная и важная мысль — в каждом уличном и базарном хаме, в каждом идиоте с работы или из родительского чата спрятан человек. © violett13 / Kinopoisk
- К сожалению, собрав крепкий актерский состав, создатели фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» не смогли прописать им возможности для полноценной игры. Роль дядюшки натирает шею Евгению Евстигнееву как колючий воротничок накрахмаленной сорочки. Михаил Светин не может вырваться из образа опереточного приложения к главной героине. А Сергей Шакуров получил всего лишь дежурную двухминутку для хеппи-энда. © Stalk-74 / Kinopoisk
- Я с детства слышал хвалебные оды, посвященные легендарному «Ширли-мырли», но не понял причину успеха картины. Все происходящее на экране раздражает, и мне сложно поверить, что 28 лет назад это не должно было раздражать зрителя. Все метафоры подаются нарочито, шутки плоские и повторяются каждые десять минут. История буквально высосана из пальца. © steamport / Kinopoisk
Вспомним еще один любимый многими фильм «Бриллиантовая рука». Многим зрителям Светлана Светличная полюбилась именно в образе неподражаемой Анны Сергеевны. Однако мало кто знает, через что пришлось пройти актрисе, чтобы удержать свою семью на плаву.
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
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