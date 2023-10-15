Зрители назвали 10 культовых фильмов, чья популярность раздута как эго у бывшего

Любимые всеми народные фильмы принято хвалить, в противном случае вы рискуете быть подвергнутыми анафеме со стороны их поклонников. Тем не менее нет ничего постыдного в том, чтобы высказать свое мнение, весьма отличающееся от общепринятого. Интернет-пользователи оценили некоторые культовые картины с точки зрения современности и поделились своими критическими замечаниями.