Зрители назвали 16 слабеньких фильмов, популярность которых не могут понять и простить
Известные актеры, красочные спецэффекты или крутой литературный первоисточник еще не гарантируют, что фильм понравится абсолютно всем. Даже если картина окупилась в прокате и получила хороший рейтинг, всегда найдутся зрители, которым ее недостатки просто глаза мозолят. Вот и герои нашей подборки, усевшись перед экраном с надеждой хорошо провести время, в итоге остались дико разочарованными.
- Еще ни одна романтическая комедия не бесила меня так сильно, как «Любовь и другие лекарства». Сюжет — просто мусор. От Джейка Джилленхола подгорало ниже спины, а Энн Хэтэуэй вообще весь фильм только то и делала, что улыбалась от уха до уха. Они так старались показать «химию», но выглядело все очень натужно. © Elijah Williamson / Quora
- В «Красавице и чудовище» Белль по итогу выбирает легкий путь и наслаждается жизнью в роскоши. Судя по нарочитому чувству собственного превосходства на фоне своих провинциальных соседей, она изначально считает себя достойной несметного богатства. Мораль истории: вступайте в брак из-за денег и не обращайте внимания на страдания бедняков. У фильма ужасный посыл для детей. © schlomo-jones / IMDb
- Один мой друг — большой поклонник книг «Эрагон». Он даже меня убедил их прочитать. Единственное, что создатели фильма сделали верно, так это выбрали Рэйчел Вайс для озвучки Сапфиры. Мой друг всегда очень спокойный и уравновешенный, но даже он вышел из себя и бурно ругался всю дорогу домой из кинотеатра. © RAWainwright / Reddit
- Мне понравилась первая часть «Голодных игр». Вторая была вполне увлекательной. Третья оставляла желать лучшего, но я рассчитывал, что в четвертой все косяки исправят. Так нет же, это полный отстой! Я чувствовал себя так, будто меня кинули. Мне было совершенно плевать на судьбы персонажей и их цели. © Fred Spender / Quora
- «Шестое чувство» — весьма средненький и сильно переоцененный фильм. Концовка вообще предсказуемая. Не понимаю ажиотажа. Скукота! © vengeance20 / IMDb
- Я искренне не понимаю, как кто-то на серьезных щах снимал фильм «Явление». Эти люди просто обязаны были в какой-то момент остановиться, сгорая от стыда. © dolphin37 / Reddit
- Удивительно, как фильму «007: Координаты „Скайфолл“» удается исправить косяки предыдущей части («Квант милосердия»), но при этом настрогать новых. Казалось бы, великолепная операторская работа, крепкие диалоги, но сюжет абсолютно бессмысленный. Такие шикарные визуальные эффекты и гениальные задумки испортили бездарным сценарием. © Caesarboy5 / IMDb
- Когда я в детстве смотрела «Короля Льва» вместе с родителями, мы плакали всей семьей. В мультике столько эмоций, волшебства и юмора. Недавно решила посмотреть с дочкой новый ремейк. Думала, что чудесно проведем время, но в итоге она вообще не поняла прикола. Да и я осталась разочарована. Что они сделали с шедевром нашего детства? Вся магия ушла.
- Допустим, «Сумерки» — просто очередной слабенький фильм для девочек. Но вот от чего у меня прямо подгорает, так это от уровня его популярности! Я решительно не понимаю, как у такой ерунды может быть столько фанатов. © Caesarboy5 / IMDb
- В ремейке «Мулан» главная героиня талантлива с самого рождения, а вот в оригинале ей пришлось много и самоотверженно работать, чтобы стать сильной. Очень сложно соотносить себя с супергероиней, которую ущемляют только по половому признаку. © Unknown author / Reddit
- Возможно, я бессердечная, но история в фильме «Привидение» мне показалась невыносимо сопливой. Не знаю, в чем именно проблема — деревянных актерах, чрезмерно сентиментальном сценарии или плохой режиссуре — но мне совсем не понравилось. © spooncleaner / IMDb
- Мы с мужем фанатеем от цикла романов «Темная башня». У него даже есть татуировка символа из книги. Но в фильме так вольно обошлись с сюжетом, что у него почти ничего общего с оригиналом не осталось. Его сложно смотреть, он дико скучный, мы остались крайне разочарованы. © mintibranch / Reddit
- «Чудо-женщина 1984» ну просто до невозможности плоха. Зато Педро Паскаль и Крис Пайн вроде бы получали удовольствие от съемок. © SergeantChic / Reddit
- Вторую часть «Железного человека» просто больно смотреть. Особенно обидно, что первый фильм был одной из лучших картин о супергероях. Это был трогательный рассказ об искуплении грехов, приправленный захватывающими боевыми сценами. А вторая часть получилась какой-то рекламой «Мстителей». Это один из самых бессвязных сюжетов, которые я когда-либо видел. © Caesarboy5 / IMDb
- «Темный рыцарь: Возрождение легенды» оставляет горькое послевкусие. Талантливые актеры, режиссура, операторская работа, идеи, декорации, реквизит и бюджет оказались смыты в унитаз из-за тупого сценария. Сюжетные повороты, концовка и темп повествования ужасны. © Caesarboy5 / IMDb
- Мы с женой не выдержали и 30 минут «Космополиса». Какое-то унылое нечто. Если говорить без спойлеров, то этот фильм, видимо, для тех, кто считает, что миллиардеры только то и делают, что разъезжают целыми днями в роскошных лимузинах и обмениваются псевдофилософскими мыслями со случайными прохожими. © Alexey Piskarev / Quora
Если вы рассчитывали увидеть здесь фильм из своего личного антитопа, например, распиаренную «Круэллу» или мозговыносящее «Солнцестояние», то о них мы рассказывали в другом материале.
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