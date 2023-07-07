Зрители назвали 16 слабеньких фильмов, популярность которых не могут понять и простить

Известные актеры, красочные спецэффекты или крутой литературный первоисточник еще не гарантируют, что фильм понравится абсолютно всем. Даже если картина окупилась в прокате и получила хороший рейтинг, всегда найдутся зрители, которым ее недостатки просто глаза мозолят. Вот и герои нашей подборки, усевшись перед экраном с надеждой хорошо провести время, в итоге остались дико разочарованными.