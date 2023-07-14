Зрители назвали комедии, которые оказались настолько хороши, что их хочется пересматривать снова и снова

Качественную комедию сейчас и днем с огнем не сыскать. Создать остроумное и увлекательное кино намного тяжелее, чем снять драматическую историю или зрелищный блокбастер. Пользователи сети вспомнили и поделились действительно стоящими кинокартинами, от которых они смеялись до упаду.

«Офисное пространство»

Рейтинг IMDb — 7.6 Питер и его друзья работают в офисе и не понаслышке знают, что такое «тяжелый понедельник». Из-за серых будней и раздражающих коллег у Питера пропала мотивация к работе. По совету своей назойливой подружки он решает пойти на терапию, где его пытаются лечить с помощью гипноза. Но как только он достигает состояния глубокого транса, гипнотизер падает замертво, и главный герой остается в состоянии блаженного отсутствия запретов. Только что закончила смотреть его уже в 10-й раз. Фильм актуален до сих пор, и юмор просто потрясающий. © skyandsunshine123 / Reddit

Это идеальный фильм для просмотра в воскресный вечер. © pacmain1 / Reddit

Это одна из моих любимых комедий и своего рода терапия для тех, кто устал от офисных будней. Каждый, кто когда-либо работал в офисе, может в какой-то мере соотнести себя с главным героем. И даже узнать пару своих коллег в персонажах этого фильма. © Manthorpe / IMDb

«Робин Гуд: Мужчины в трико»

Рейтинг IMDb — 6.7 Фильм «Робин Гуд: Мужчины в трико» своего рода пародия на наследие Робин Гуда и на несколько фильмов, посвященных мифическому благородному вору из английского фольклора. Робин ищет несколько хороших людей, которые присоединятся к нему в его стремлении свергнуть злого шерифа Ноттингема и завоевать руку девы Мэриан. Фильм очень смешной, и на протяжении всего двухчасового сеанса едва ли найдется несколько минут, когда вы не будете хохотать. © TBJCSKCNRRQTreviews / IMDb

Отличная комедия для вечера. © grahamsj3 / IMDb

«В поисках Галактики»

Рейтинг IMDb — 7.4 Группа актеров, снимавшихся в популярном научно-фантастическом сериале, принимает участие в съезде поклонников. И тут оказывается, что среди фанатов затесались настоящие инопланетяне. Пришельцы верят, что все что происходило в сериале — правда. И просят актеров помочь в борьбе со злом. Мне нравится, что вначале это комедия, но в конце фильм заставляет вас прослезиться. © Imaginary-Fun-80085 / Reddit

Отличная комедия, которая понравится всей семье. Несмотря на то, что концепция фильма неоригинальна, сюжет интересный. В основном благодаря актерскому составу, который, похоже, получал удовольствие от съемок. Например, Сигурни Уивер прекрасно удается высмеять свою героиню Рипли из фильма «Чужой». © Boba_Fett1138 / IMDb

«Зомби по имени Шон»

Рейтинг IMDb — 7.9 Шону скоро тридцать, а он застрял на обычной работе продавца. Его девушка Лиз недовольна тем, что он проводит много времени со своим другом. Когда она бросает его, Шон находится в раздрае и даже не замечает, что Лондон заполонили зомби. Но эти события приводят к тому, что в нем постепенно рождается герой. Раньше я думал, что если убрать из фильма комедию, то это будет, наверное, самое точное изображение зомби-апокалипсиса. Но теперь я понимаю, что комедийная составляющая делает кино еще более точным, и тем самым еще более пугающим. © LynchMaleIdeal / Reddit

Данное кино — прекрасная смесь ужасов и комедии с британским колоритом. Это один из тех фильмов, которые не надоедают, неважно, сколько раз вы его уже посмотрели. © Sleepin_Dragon / IMDb

«Убойные каникулы»

Рейтинг IMDb — 7.5 Это новый взгляд на клише фильмов ужасов о сумасшедших деревенских жителях, терроризирующих невинных жертв в лесу. Такер и Дейл вместе поехали ремонтировать загородный домик в лесу. В то же время горстка студентов решила отправиться в поход в те же места. И когда все герои встречаются, молодежь ошибочно принимает парней за психов. Моя невеста не понимает, что смешного в комедиях. Но этот фильм мне пришлось дважды ставить на паузу, чтобы она могла перевести дух. © VespineWings / Reddit

Этот фильм просто феноменальный. Я думал, что меня ждет просто смешное кино, но оно оказалось больше, чем обычная комедия. Фильм определенно имеет потенциал стать культовой классикой. © paul_haakonsen / IMDb

«Монти Пайтон и Священный Грааль»

Рейтинг IMDb — 8.2 Этот фильм — вольная интерпретация истории о короле Артуре. Монарх собирает своих рыцарей в поход за Святым Граалем. Не стоит и говорить, что путешествие будет не только опасным, но и уморительным: наши герои будут делать все возможное, чтобы все испортить. Я думаю, что это, возможно, самый смешной фильм из когда-либо снятых, и он не теряет своей актуальности спустя 40 с лишним лет. © MysteriousStaff3388 / Reddit

Это, безусловно, один из самых смешных фильмов, когда-либо созданных. Когда я смотрел его в первый раз, я смеялся до слез. Я очень завидую тем, кто еще его не видел. © vladymirror / IMDb

«Поездка в Америку»

Рейтинг IMDb — 7.1 Мерфи играет роль Акима — африканского принца, которого родители принуждают к браку. Женщина, которую они выбрали для него, видит в нем только статус «принц» и поэтому не любит его по-настоящему. Аким замечает это и вместе со своим верным слугой Семи отправляется в Америку. Там он надеется найти прекрасную женщину, которая полюбит и примет его таким, какой он есть. Выдавая себя за «простых людей», Аким и Семи устраиваются на работу в общепит, и вскоре Аким влюбляется в дочь владельца заведения. Мой любимый фильм всех времен и народов! Смотрел его сотни раз и цитирую до сих пор. © ViciousSoDelicious / Reddit

Весь фильм наполнен меткими шутками и восхитительной пародией. Это романтическая комедия, которую вам не надоест пересматривать снова и снова. © mjw2305 / IMDb

«Улика»

Рейтинг IMDb — 7.2



Шестеро гостей прибыли по приглашению доброжелательного мистера Бодди. Внимательный дворецкий позаботится, чтобы друзьям хозяина было комфортно. Вот только мистеру Бодди не удастся узнать, чем закончится этот вечер, — его устранят несколько раньше. А деятельный дворецкий начнет активные поиски преступника. Каждая найденная улика расширяет круг подозреваемых. И злодей не собирается останавливаться на одной жертве, в его списке может оказаться каждый. До недавнего времени я не видел это кино. Это любимый фильм моей жены, и теперь я тоже стал его фанатом. © BILLYRAYVIRUS4U / Reddit

«Улика» — смешной до колик от начала и до конца. Актерский состав великолепен, а главной звездой является Тим Карри. Сюжет хорошо продуман и довольно оригинален. Это идеальная смесь комедии и загадок. © Op_Prime / IMDb

«Все без ума от Мэри»

Рейтинг IMDb — 7.1



Тед назначил свидание на выпускном вечере самой популярной и красивой девушке школы — Мэри. К сожалению, свиданию не суждено было состояться. А тринадцать лет спустя Тед решает разыскать Мэри. Он нанимает захудалого частного детектива Пэта, чтобы тот нашел девушку. Детектив находит ее, и решает, что сам хочет встречаться с такой красоткой. Теду же внушили, что Мэри превратилась в полную и некрасивую женщину. Пэт и Мэри начинают встречаться и тут-то все и начинается. На премьере фильма в переполненном зале я смеялся сильнее всех. Иногда у меня даже слезы выступали от смеха. © brush_between_meals / Reddit

Потрясающая игра всех актеров в сочетании с фантастическим сценарием делают его просто уморительно смешным. У вас будет болеть живот от смеха. © phignett@hotmail.com / IMDb

«Ночные игры»

Рейтинг IMDb — 6.9



Макс и Энни — семейная пара, которая любит играть с друзьями в интеллектуальные игры. Однажды Брукс, успешный и заносчивый брат Макса, предлагает им вместе с друзьями сыграть в увлекательный детективный квест, где победителю достанется роскошный автомобиль. В этот раз игра становится напряженной — дух соперничества очень силен. И самой главной загадкой для зрителей становится то, что до конца фильма не понятно, что является игрой, а что — реальностью. Фильм очень крутой, я много смеялся. А одновременно несколько развязок в конце были просто потрясающими. © Isaac_Chade / Reddit

Хорошие комедии найти крайне сложно, поэтому если вы тщетно искали такую, попробуйте посмотреть этот фильм. © evanston_dad / IMDb