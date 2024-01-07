Зрители назвали 15 фильмов, в которых актерам не удалось сыграть любовь, как они ни пыжились

Далеко не всем актерам удается воплотить на экране страстные отношения и чувственное влечение. И ценителям романтических сюжетных линий, конечно же, зачастую сложно простить артистам такую недоработку. В соцсетях и отзывах пользователи не стесняются во всех красках выплескивать свое негодование, а мы изучили их мнение и вспомнили самые неубедительные пары из мира кино.