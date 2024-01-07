Зрители назвали 15 фильмов, в которых актерам не удалось сыграть любовь, как они ни пыжились
Далеко не всем актерам удается воплотить на экране страстные отношения и чувственное влечение. И ценителям романтических сюжетных линий, конечно же, зачастую сложно простить артистам такую недоработку. В соцсетях и отзывах пользователи не стесняются во всех красках выплескивать свое негодование, а мы изучили их мнение и вспомнили самые неубедительные пары из мира кино.
- Видно, что Кэтрин Хайгл и Джерард Батлер (фильм «Голая правда») очень старались вдохнуть жизнь в своих персонажей, но любовь им сыграть не удалось. Возможно, потому что их персонажи изначально слишком поверхностны и клишированы, из-за чего им сложно сопереживать. © TheLittleSongbird / IMDb
- У Лопес с Оуэном Уилсоном в фильме «Первый встречный» ничегошеньки не вышло. Я понимаю, что по задумке он скучный учитель математики, но получилось слишком уж нелепо, а вдвоем они — нелепость в квадрате. Никогда не наблюдал настолько слабой химии между актерами. © bastabasta / Reddit
- Я просто не могу спокойно смотреть на потуги Стива Роджерса и Шэрон Картер в «Первый мститель: Противостояние». Они меня просто вымораживают. © merlotbarbie / Reddit
- Химии между Мортишей и Гомесом в «Уэнздей» нет вообще. Персонажи могут быть отталкивающими, но с видимой химией, и это явно не тот случай. У этих старших Аддамсов химии даже с детьми нет. Когда Зета-Джонс начала сыпать угрозами и чуть ли не шипеть в сторону Уэнздэй перед тем, как сдать дочь в школу, я окончательно записала Зету-Джонс в косплееры Мортиши (и то она внешне больше на Эльвиру — повелительницу тьмы смахивает). Досмотрела до появления Кристины Риччи и вырубила эту подделку. © Tagetes / AdMe
- При съемках «Незабываемого рождества» никто будто даже не старался. Между Линдси и Кордом была просто нулевая химия! Да и в целом, я не смогла проникнуться ни одним персонажем, настолько они все поверхностные. © ashleycofer / IMDb
- Когда я только узнала про фильм «Маленькая Италия», мне показалось, что это многообещающая и милая романтическая комедия, особенно учитывая, что в нем играет Эмма Робертс. Но между ней и ее партнером оказалась просто нулевая химия. © Unknown author / Reddit
- Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в «Свадебном переполохе». Я не понимаю, как два самых горячих человека на планете не смогли изобразить хоть капельку чувств на экране. © Inside_Wave8823 / Reddit
- Не поймите меня неправильно, Эмма Уотсон и Дэн Стивенс — прекрасные актеры. Но между ними, очевидно, не пробежало ни искринки, даже несмотря на то, что в этой версии Чудовище было намного приятнее и Белль не была такой заносчивой. Возможно, виной всему компьютерная графика. В любом случае, мне не удалось увидеть в них влюбленную парочку. © ironhorse_iv / IMDb
- Считаю, что Шьямалана в «Явлении» подвел в первую очередь Марк Уолберг — ну, самый неубедительный учитель естественных наук в средней школе. Хотя Зоуи Дешанель была не лучше. Понятно, что по сюжету у них проблемы в браке, но это не означает, что они должны быть бесчувственными деревяшками. © Prismark10 / IMDb
- В «Убийстве на яхте» Энистон и Сэндлер больше походят на друзей, чем на пару. Ноль химии. Но фильм неплох — типичная комедия с Сэндлером. © bluecapella / Reddit
- Хью Грант и Энди Макдауэлл в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». В целом отличный фильм, и отсутствие химии не сводит с ума, даже несмотря на то, что это романтическая комедия. Однако влечение между Грантом и Кристин Скотт Томас настолько заметно, что волей-неволей задаешься вопросом, зачем ему героиня Макдауэлл. © Crafty_Letter_1719 / Reddit
- Я люблю «Контакт», но в любовь между Элли и Палмером не верится совсем. Даже с Кентом у героини было больше химии, поэтому, мне кажется, лучше бы они вообще не брались за романтическую линию. © oldsluggy / Reddit
- Элис и Фрэнк в «Туристе». У меня есть теория, что они не сочетаются, потому что у них разный темперамент. Он больше нравится людям поэтичным и причудливым, которые увлекаются мрачной, готической любовью. А она — это картинка, которую бы сгенерировал ИИ, если ввести запрос «самая красивая женщина в истории». Они просто из разных миров, вот и все. © throwaway17197 / Reddit
- Сюжетная линия про цирк в фильме «Воды слонам!» завораживает. И все же очень недостает химии между Уизерспун и Паттинсоном. Любовный треугольник — основа мелодрамы. А между ними чуть ли не холодок. © SnoopyStyle / IMDb
- Отсутствие притяжения между Буллок и Рейнольдсом — ключевая проблема в «Предложении». Тут бы лучше смотрелась Кэтрин Хепберн, которая может сыграть властную и одновременно очень женственную натуру. Но в целом проблема не столько в актерах, сколько в отстойном сценарии. © Chris Knipp / IMDb
- Забавно, что в промо-интервью к «Пассажирам» между Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс чувствовалась некоторая связь, они были на одной волне, но на экране это не передалось от слова совсем. Романтическая линия вообще казалась какой-то навязанной, будто ее решили доснять и прилепить уже постфактум. © jamesfluker / Reddit
Недавно среди пользователей интернета также разгорелась другая жаркая дискуссия — они решили обсудить самых противных персонажей фильмов и сериалов и составили из них длинный список. Мы пробежались по списку, чтобы показать вам самые яркие его позиции.
AdMe/Кино/Зрители назвали 15 фильмов, в которых актерам не удалось сыграть любовь, как они ни пыжились
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