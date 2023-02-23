Зрители вспомнили 10 актеров и актрис, которые испортили классные фильмы. Кое с чем мы бы поспорили
Зрители могут разнести в пух и прах даже объективно хорошие фильмы. Порой причина лишь в не самом удачном кастинге: кто-то недотягивает, слабо играет или просто не очень подходит на эту роль.
Киану Ривз в фильме «Дракула»
- По большому счету это превосходный фильм, но Киану Ривз в роли Джонатана Харкера ужасен. Ему не хватило глубины и естественности. Думаю, режиссер взял его, только чтобы завлечь зрительниц. © Daniel Carroll / Quora
- До сих пор помню побег Джонатана Харкера из замка Дракулы, этот нечленораздельный крик при падении с обрыва... Киану еще словно не вышел из роли Теда в «Невероятных приключениях Билла и Теда». Но играть с тех пор он, кстати, стал лучше. © Paul Adam / Quora
- Киану оказал всем медвежью услугу, испортив романтические и загадочные сцены своей фальшивой игрой. Вся магия фильма пропала. © Joaquín Olvera Almazán / Quora
Скарлетт Йоханссон в триллере «Престиж»
- Я не спорю, что Йоханссон — талантливая актриса. Но в «Престиже» она ужасно играет, это сразу бросается в глаза на фоне двух сильных актеров. А когда она пытается говорить с британским акцентом, на нее даже смотреть больно. © Anurag Vatsa / Quora
- Кристофер Нолан не обращает особого внимания на женских персонажей. Он вроде пытается, выводит их на передний план, делает главными героинями, но потом женщины все равно оказываются где-то на обочине. Пока смотришь «Престиж», успеваешь забыть, что тут есть Йоханссон. © TheOnlyWarman / Twitter
- Я наслаждалась фильмом ровно до того момента, пока ужасный британский акцент Скарлетт Йоханссон не испортил все. © RedSoledGoo*** / Twitter
Ричард Гир в мюзикле «Чикаго»
- Не умеет петь, не умеет танцевать. Действительно, кто подошел бы на роль в мюзикле лучше? Еще в титрах вставили благодарность за самостоятельную игру на корнете. Вообще-то, это его работа. © Diane Rosenfeldt / Quora
- Пение сносное, чечетка ужасная. Только актерские способности как-то компенсируют отсутствие музыкального таланта. Но все равно Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зеллвеггер его затмили. © David Postle / Quora
- Мне очень понравился «Чикаго», один из лучших мюзиклов на моей памяти. Зета-Джонс и Зеллвегер просто шикарные. Но Гир совершенно не подходит на эту роль, лучше бы выбрали кого-то другого. Без него фильм тянул бы на 10/10. © ghaliasaheb / Twitter
Джулия Робертс в фильме «Майкл Коллинз»
- Джулия аж глаза резала. Ее ирландский акцент был просто ужасен, к тому же она выглядела неуместно. © Horrible_Harry / Reddit
- Я ирландка. С уверенностью заявляю, что в те времена, которые нам показали в фильме, никто не выглядел как Джулия Робертс. © Siogin_Eire / Reddit
- Она — единственное слабое звено в этом замечательном фильме. © Random-Cpl / Reddit
Дениз Ричардс в бондиане «И целого мира мало»
- Интересно, какой была бы эта часть бондианы, если бы Софи Марсо и Дениз Ричардс поменялись ролями. Не уверен, конечно, что Ричардс хорошо бы сыграла злодейку, но хоть не физика. Марсо тоже идеально на него не тянет, но она хотя бы старше и играет лучше. © Bruinsdman / Reddit
- Это совершенно ненужный персонаж. Уберите ее — и ничего не изменится. © Cascadiana88 / Reddit
- Да какой из нее физик-ядерщик? Все равно что из моей собаки, жующей мяч-атом. © darth_hotdog / Reddit
Джордж Клуни в супергеройском фильме «Бэтмен и Робин»
- Клуни — отличный актер, у него в целом хорошая фильмография. Но эта роль была ошибкой. Если не брать в расчет плохой костюм, Клуни не хватило мужества, крутизны и мрачности — всех тех качеств, которые присущи Бэтмену. © Timothy Christian Liu / Quora
- Клуни не был суров, как того требует его персонаж. Бесило, что он все время улыбался, даже когда Альфред был при смерти. © Lee Daley / Quora
- Это все, конечно, странно. Теоретически из Клуни мог получиться отличный Брюс Уэйн, но его Бэтмен был просто провальным. © Muhjigger11998823 / Reddit
Марк Руффало в роли Брюса Бэннера / Халка в фильмах про Мстителей
- Марк Руффало — хороший актер, но лучше бы Эдвард Нортон остался в роли Брюса. Руффало кажется неуместным, хотя вот в первых «Мстителях» он хорош. Нортон гораздо лучше показал травмированную и невротическую сторону Бэннера. © Unknown author / Reddit
- Халк Нортона был жестоким монстром, у которого вместе с силой зашкаливало и безумие. Халк Руффало — чья-то шутка, он будто просто прислуга Железного человека и Таноса. © Mohammed Baybars Mehdi / Reddit
- Для меня Халк Эдварда более устрашающий и харизматичный. Нортон в одном фильме показал нам все грани персонажа. Про Руффало такого сказать не могу. © David Ojeifo / Quora
Хьюго Уивинг в кинотрилогии «Властелин колец»
- Ему не удалось показать благородную эльфийскую сущность персонажа. Элронд в книге был очень красив и мудр. Уивинг же выглядел просто недовольным. © Sharon Talbot / Quora
- В этом Элронде слишком много агента Смита. © jakeypooh79 / Twitter
- Элронд в книге «добр, как лето». Несмотря на все таланты Хьюго, ему не удалось раскрыть личность своего персонажа. © nicknylen / Twitter
София Коппола в заключительной части культовой саги «Крестный отец — 3»
- Если зрители ржут во время самой проникновенной сцены, значит, с фильмом что-то не так. И «химии» с Винсентом, персонажем Энди Гарсии, не произошло. Поэтому трудный выбор Винсента между Мэри и его амбициями в семье Корлеоне кажется притянутым за уши. © Jason McDonald / Quora
- Здесь несколько проблем. Во-первых, она играет вместе с гениальными актерами, поэтому нехватка актерских навыков сразу бросается в глаза. Во-вторых, помимо внешнего сходства с итальянкой, она никак не раскрывает своего персонажа. И наконец, она же дочь режиссера! Что за фигня? © Luke Sanzone / Quora
- Им нужно заново смонтировать сцены с помощью технологии deepfake — подставить лицо Вайноны вместо Софии и переделать диалоги с Мэри. Это могло бы хоть как-то спасти фильм. © blakemorris02 / Reddit
Вивьен Ли в классике «Унесенные ветром»
- Возможно, меня заклюют, но я считаю, что Вивьен Ли плохо сыграла в отличном фильме. Она переигрывала, была слишком истеричной и гадкой. Никогда не верила в ее хитроумие и изворотливость. Ее персонаж казался однобоким. Я не читала книгу и не исключаю, что, возможно, Скарлетт была такой и в оригинале. Короче, фильм мне нравится, но игра Вивьен только бесила. © Matthew Knapp / Quora
- Я обожаю этот фильм, но Вивьен Ли с ее надменной и громкой речью только раздражает. Возможно, актриса хотела показать, что Скарлетт постоянно «играет». Посмотрите финальную сцену: снова играет, манипулирует, вспоминает своего отца, только в конце появляется хоть какая-то искренность. © Gillian Spence / Quora
- В «Унесенных ветром» почти все было убедительным и исторически правильным, кроме Скарлетт О’Хары. Худшее, что может сделать актриса, — это имитировать южный акцент. Это не так работает вообще-то. © Vivian Turnage Leese / Quora
Фото на превью The Prestige / Touchstone Pictures and co-producers, Danjaq / Collection Christophel / East News
AdMe/Кино/Зрители вспомнили 10 актеров и актрис, которые испортили классные фильмы. Кое с чем мы бы поспорили
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