14 актеров и актрис, чья громкая слава по мнению зрителей и выеденного яйца не стоит

Мы привыкли полагаться на мнение профессионалов в отношении многих вопросов, и когда речь идет о качестве актерской игры мы зачастую опираемся на отзывы критиков, режиссеров и продюсеров. Однако популярность и головокружительный успех некоторых звезд кинематографа вызывает искреннее недоумение у части аудитории.