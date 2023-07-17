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14 актеров и актрис, чья громкая слава по мнению зрителей и выеденного яйца не стоит

Кино
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Мы привыкли полагаться на мнение профессионалов в отношении многих вопросов, и когда речь идет о качестве актерской игры мы зачастую опираемся на отзывы критиков, режиссеров и продюсеров. Однако популярность и головокружительный успех некоторых звезд кинематографа вызывает искреннее недоумение у части аудитории.

Дженнифер Лоуренс

  • До сих пор не могу понять, как Дженнифер Лоуренс умудрилась выиграть «Оскар». © knitsybusiness / Reddit
  • Может я чего-то не понимаю, но мне кажется Дженнифер Лоуренс совсем не такая великолепная актриса, как многие утверждают. Да, она неплохо сыграла в ленте «Мой парень — псих», но все остальные роли не произвели на меня такого впечатления. Она хороша, но ее пока что точно нельзя сравнить с Мерил Стрип. © JungleBoy29 / Reddit
  • Мамочки, она была до смешного деревянной во всех фильмах из франшизы «Люди Икс». Да и в «Пассажирах» играла просто отвратительно. Но там все были ужасны, кроме Майкла Шина. © Cryean / Reddit

Николь Кидман

  • Никогда не мог понять всех этих восторгов по поводу Николь Кидман. © backflipguy
    / Reddit
  • Она неплохо играет, когда ей достаются роли определенного типажа. Но надо признаться, что диапазон у нее невелик, и при этом она слишком часто пытается прыгнуть выше головы. © Kloudy11 / Reddit
  • Прошло уже 20 лет, а Кидман все еще не может выдавить из себя правдоподобный акцент. Да и играет она как-то невнятно. На мой взгляд ей худо-бедно удалcя только один фильм «За что стоит умереть», и только потому что ее персонаж был социопаткой, напрочь лишенной эмоций. Терпеть ее не могу. © Anomie3600 / Reddit

Кевин Костнер

  • Серьезно, у этого актера есть только одно выражение лица на все случаи жизни. © KrankySilverFox / Reddit
  • Пожалуй, его лучшая актерская работа была в «Сильверадо». Во всех остальных фильмах он просто переодевается в новый костюм и пытается изобразить самого себя, даже не особо понимая, кто же такой Кевин Костнер. Забавно, что круче всего он сыграл в таком поганом фильме. © JuliusVrooder / Reddit
  • На самом деле мне нравится большинство его фильмов, но назвать его классным актером просто язык не поворачивается. Понятия не имею, как ему удалось достичь такого успеха. И я это признаю, хотя я и фанат Костнера. © creptik1 / Reddit
  • У меня такое чувство, что в большинстве фильмов Костнера могли заменить на картонную фигуру с его лицом и просто наложить его голос. Эффект был бы примерно таким же. © dubgeek / Reddit

Николас Кейдж

  • Кейдж каким-то образом умудряется постоянно попадать в списки лучших и худших актеров. Иногда даже в течение одного года. © Ok-Fudge8848 / Reddit
  • Он может быть просто ужасным актером. Но я тут посмотрел один из его фильмов и понял, что мужик на самом деле может играть. Это какая-то рулетка. © TommyTuttle / Reddit
  • С Кейджем на самом деле не стоит вопрос, может ли он показать перед камерой серьезный отыгрыш. Скорее тут дело исключительно в его желании это сделать. Я думаю, он просто обожает переигрывать. © TJ_McWeaksauce / Reddit

Скарлетт Йоханссон

  • Не могу сказать, что я знакома со всеми работами Йоханссон, но я видела те фильмы, которые были номинированы на «Оскар» и множество других лент. И она везде просто деревянная. Я всегда понимаю, что наблюдаю за игрой Скарлетт, а не за персонажем, которого она изображает. © super_hero_girl / Reddit

Рене Зеллвегер

  • Рене Зельвегер неплохо сыграла в «Нокдауне», но в остальных фильмах она меня совершенно не впечатлила. А роль Рокси Харт в «Чикаго» она просто запорола. Ужасный выбор. © Winterfell_Ice / Reddit
  • У Рене Зельвегер на экране вечно ходит с кислым лицом, как будто лимонами объелась. © Unknown author / Reddit

Джордж Клуни

  • Клуни настоящий красавчик и у него шикарная ухмылка, но на этом все и заканчивается. Похоже этот товарищ просто гений в маркетинге, учитывая каких высот он смог достичь. © Ozonewanderer / Reddit
  • Клуни отлично играет, когда речь идет о подходящем ему типаже. Но, вот беда, диапазон у него невелик. Хотя он был классным в «От заката до рассвета». © mymumsaysno / Reddit
  • Он обычно изображает или самого умного и клевого парня или веселого дурачка. Хотя надо признать оба этих типажа ему даются неплохо. © Unknown author / Reddit

Харрисон Форд

  • Знаю, сейчас в меня полетят тапки, но Харрисона Форда явно переоценивают. Я не могу сказать, что он ужасный актер. Но, скажем так, он не великолепен. Просто приглядитесь внимательно к нему, когда он находится в кадре. Если у Форда нет никаких реплик или действий, он стоит с таким видом, как будто ему ужасно неловко и неприятно здесь находиться. © Additional_Law_4581 / Reddit
  • Согласен. Он настоящая легенда в мире кино и играл в нескольких потрясающих фильмах. Но Форд всегда немного похож на самого себя. Он никогда полностью не растворяется в персонаже и не играет кого-то, кто бы сильно отличался от Харрисона Форда. Поэтому я не могу назвать его действительно хорошим актером. © DavyCroquet / Reddit

Эмма Уотсон

  • Эмма Уотсон просто не в состоянии изобразить на экране что-то приличное. © TheYoungWan / Reddit
  • По-моему, у Уотсон есть одно единственное выражение лица на все случаи жизни — она просто делает бровки «домиком». © monsterrad89 / Reddit
  • Эмма неплохая актриса, но ей уделяют слишком много внимания. А все потому, что она стала звездой еще в детстве, когда ее взяли на роль Гермионы. С годами она совершенно не изменилась. © Unknown author / Reddit
  • Уотсон настоящая милашка, и, насколько я знаю, она приятный и интеллигентный человек. Но давайте будем честны, если бы не «Гарри Поттере», ей не достались бы даже эпизодические роли. © Shenko-wolf / Reddit

Дженнифер Энистон

  • Энистон всегда играет одну и ту же милашку, ни одну из ее ролей нельзя назвать запоминающейся. Даже в «Друзьях» ее работа не впечатляет. Она просто везде одинаковая. © Ivebeenabadgirldaddy / Reddit
  • Не думаю, что видел хотя бы один фильм с Энистон, после просмотра которого мне бы не хотелось сказать: «Боже, ее игра не выдерживает никакой критики». © iamtheraptor / Reddit
  • Терпеть не могу все ее фильмы. Просто не понимаю, почему все вокруг в таком восторге от нее. © bloodisbleeding / Reddit

Джон Малкович

  • Джон Малкович — совершенно никакой актер. Да он и сам это признает. © morfn0 / Reddit
  • Этот мужик играет одного и того же персонажа в каждом фильме. Догадайтесь кого? Самого себя. Он даже снялся в ленте, где ему пришлось изображать опять же Джона Малковича. С содроганием вспоминаю тот фильм, где он снимался с Ди Каприо. © GoodSirBrett / Reddit

Анджелина Джоли

  • Откровенно говоря, бешеный успех Джоли всегда был для меня загадкой. Я не могу назвать ее ужасной актрисой, но меня совершенно не впечатляет ее игра. © blacknight334 / Reddit
  • Мне кажется, славу ей принесли детали ее личной жизни, а не актерский талант. У нее в копилке есть несколько достойных ролей, но всех всегда больше интересовала ее семья и отношения с мужчинами. Если бы Джоли родилась у ничем не примечательных родителей и вышла бы замуж за простого парня, навряд ли бы о ней столько говорили. © Unknown author / Reddit
  • Джоли совершенно одинаковая во всех фильмах. Просто посредственность. © SwordfishGirl
    / Reddit

Эмилия Кларк

  • Честно говоря, мне нравится Эмилия Кларк, но в «Игре престолов» она была просто ужасна. Нечто плаксивое и деревянное. Да, роль Дейнерис не самая простая, и Кларк ее просто завалила. Долго я привыкал к ее посредственной игре. © seeyouspacecowboyx / Reddit
  • Эмилия Кларк, кажется, имеет представление только об одном стиле игры. Каждый раз, когда она пытается выйти за рамки привычной роли, получается нечто неудобоваримое. © Unknown author / Reddit

Джулия Робертс

  • Джулия Робертс симпатичная, но хоть убейте меня, не понимаю, почему она считается самой прекрасной женщиной нашего поколения. © mayargo7 / Reddit
  • Господи, Джулия Робертс умудрилась провалить даже простейшую роль в фильме «Двенадцать друзей Оушена». А ведь ей надо было всего лишь сыграть саму себя. © Unknown author / Reddit
  • Она вечно играет девушку, в которую влюбляются. Затрудняюсь ее как-то иначе охарактеризовать. © Unknown author / Reddit
  • Как же меня раздражает жеманный смех Робертс, который звучит в каждом ее фильме. © Cidernica / Reddit
  • Да, я просто какой-то левый чувак, а она получила «Оскар». Но Джулия Робертс просто не впечатляет меня как актриса. Ее брат значительно круче. © CertainlyAmbivalent / Reddit

Слава — вещь непредсказуемая. Ведь многие актеры, несмотря на свой исключительный талант и актерское мастерство, год за годом остаются без интересных ролей, заслуженных наград и внушительных гонораров.

Фото на превью The Invasion / Warner Bros. and co-producers, Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/14 актеров и актрис, чья громкая слава по мнению зрителей и выеденного яйца не стоит
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