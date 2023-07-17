14 актеров и актрис, чья громкая слава по мнению зрителей и выеденного яйца не стоит
Мы привыкли полагаться на мнение профессионалов в отношении многих вопросов, и когда речь идет о качестве актерской игры мы зачастую опираемся на отзывы критиков, режиссеров и продюсеров. Однако популярность и головокружительный успех некоторых звезд кинематографа вызывает искреннее недоумение у части аудитории.
Дженнифер Лоуренс
- До сих пор не могу понять, как Дженнифер Лоуренс умудрилась выиграть «Оскар». © knitsybusiness / Reddit
- Может я чего-то не понимаю, но мне кажется Дженнифер Лоуренс совсем не такая великолепная актриса, как многие утверждают. Да, она неплохо сыграла в ленте «Мой парень — псих», но все остальные роли не произвели на меня такого впечатления. Она хороша, но ее пока что точно нельзя сравнить с Мерил Стрип. © JungleBoy29 / Reddit
- Мамочки, она была до смешного деревянной во всех фильмах из франшизы «Люди Икс». Да и в «Пассажирах» играла просто отвратительно. Но там все были ужасны, кроме Майкла Шина. © Cryean / Reddit
Николь Кидман
- Никогда не мог понять всех этих восторгов по поводу Николь Кидман. © backflipguy
/ Reddit
- Она неплохо играет, когда ей достаются роли определенного типажа. Но надо признаться, что диапазон у нее невелик, и при этом она слишком часто пытается прыгнуть выше головы. © Kloudy11 / Reddit
- Прошло уже 20 лет, а Кидман все еще не может выдавить из себя правдоподобный акцент. Да и играет она как-то невнятно. На мой взгляд ей худо-бедно удалcя только один фильм «За что стоит умереть», и только потому что ее персонаж был социопаткой, напрочь лишенной эмоций. Терпеть ее не могу. © Anomie3600 / Reddit
Кевин Костнер
- Серьезно, у этого актера есть только одно выражение лица на все случаи жизни. © KrankySilverFox / Reddit
- Пожалуй, его лучшая актерская работа была в «Сильверадо». Во всех остальных фильмах он просто переодевается в новый костюм и пытается изобразить самого себя, даже не особо понимая, кто же такой Кевин Костнер. Забавно, что круче всего он сыграл в таком поганом фильме. © JuliusVrooder / Reddit
- На самом деле мне нравится большинство его фильмов, но назвать его классным актером просто язык не поворачивается. Понятия не имею, как ему удалось достичь такого успеха. И я это признаю, хотя я и фанат Костнера. © creptik1 / Reddit
- У меня такое чувство, что в большинстве фильмов Костнера могли заменить на картонную фигуру с его лицом и просто наложить его голос. Эффект был бы примерно таким же. © dubgeek / Reddit
Николас Кейдж
- Кейдж каким-то образом умудряется постоянно попадать в списки лучших и худших актеров. Иногда даже в течение одного года. © Ok-Fudge8848 / Reddit
- Он может быть просто ужасным актером. Но я тут посмотрел один из его фильмов и понял, что мужик на самом деле может играть. Это какая-то рулетка. © TommyTuttle / Reddit
- С Кейджем на самом деле не стоит вопрос, может ли он показать перед камерой серьезный отыгрыш. Скорее тут дело исключительно в его желании это сделать. Я думаю, он просто обожает переигрывать. © TJ_McWeaksauce / Reddit
Скарлетт Йоханссон
- Не могу сказать, что я знакома со всеми работами Йоханссон, но я видела те фильмы, которые были номинированы на «Оскар» и множество других лент. И она везде просто деревянная. Я всегда понимаю, что наблюдаю за игрой Скарлетт, а не за персонажем, которого она изображает. © super_hero_girl / Reddit
Рене Зеллвегер
- Рене Зельвегер неплохо сыграла в «Нокдауне», но в остальных фильмах она меня совершенно не впечатлила. А роль Рокси Харт в «Чикаго» она просто запорола. Ужасный выбор. © Winterfell_Ice / Reddit
- У Рене Зельвегер на экране вечно ходит с кислым лицом, как будто лимонами объелась. © Unknown author / Reddit
Джордж Клуни
- Клуни настоящий красавчик и у него шикарная ухмылка, но на этом все и заканчивается. Похоже этот товарищ просто гений в маркетинге, учитывая каких высот он смог достичь. © Ozonewanderer / Reddit
- Клуни отлично играет, когда речь идет о подходящем ему типаже. Но, вот беда, диапазон у него невелик. Хотя он был классным в «От заката до рассвета». © mymumsaysno / Reddit
- Он обычно изображает или самого умного и клевого парня или веселого дурачка. Хотя надо признать оба этих типажа ему даются неплохо. © Unknown author / Reddit
Харрисон Форд
- Знаю, сейчас в меня полетят тапки, но Харрисона Форда явно переоценивают. Я не могу сказать, что он ужасный актер. Но, скажем так, он не великолепен. Просто приглядитесь внимательно к нему, когда он находится в кадре. Если у Форда нет никаких реплик или действий, он стоит с таким видом, как будто ему ужасно неловко и неприятно здесь находиться. © Additional_Law_4581 / Reddit
- Согласен. Он настоящая легенда в мире кино и играл в нескольких потрясающих фильмах. Но Форд всегда немного похож на самого себя. Он никогда полностью не растворяется в персонаже и не играет кого-то, кто бы сильно отличался от Харрисона Форда. Поэтому я не могу назвать его действительно хорошим актером. © DavyCroquet / Reddit
Эмма Уотсон
- Эмма Уотсон просто не в состоянии изобразить на экране что-то приличное. © TheYoungWan / Reddit
- По-моему, у Уотсон есть одно единственное выражение лица на все случаи жизни — она просто делает бровки «домиком». © monsterrad89 / Reddit
- Эмма неплохая актриса, но ей уделяют слишком много внимания. А все потому, что она стала звездой еще в детстве, когда ее взяли на роль Гермионы. С годами она совершенно не изменилась. © Unknown author / Reddit
- Уотсон настоящая милашка, и, насколько я знаю, она приятный и интеллигентный человек. Но давайте будем честны, если бы не «Гарри Поттере», ей не достались бы даже эпизодические роли. © Shenko-wolf / Reddit
Дженнифер Энистон
- Энистон всегда играет одну и ту же милашку, ни одну из ее ролей нельзя назвать запоминающейся. Даже в «Друзьях» ее работа не впечатляет. Она просто везде одинаковая. © Ivebeenabadgirldaddy / Reddit
- Не думаю, что видел хотя бы один фильм с Энистон, после просмотра которого мне бы не хотелось сказать: «Боже, ее игра не выдерживает никакой критики». © iamtheraptor / Reddit
- Терпеть не могу все ее фильмы. Просто не понимаю, почему все вокруг в таком восторге от нее. © bloodisbleeding / Reddit
Джон Малкович
- Джон Малкович — совершенно никакой актер. Да он и сам это признает. © morfn0 / Reddit
- Этот мужик играет одного и того же персонажа в каждом фильме. Догадайтесь кого? Самого себя. Он даже снялся в ленте, где ему пришлось изображать опять же Джона Малковича. С содроганием вспоминаю тот фильм, где он снимался с Ди Каприо. © GoodSirBrett / Reddit
Анджелина Джоли
- Откровенно говоря, бешеный успех Джоли всегда был для меня загадкой. Я не могу назвать ее ужасной актрисой, но меня совершенно не впечатляет ее игра. © blacknight334 / Reddit
- Мне кажется, славу ей принесли детали ее личной жизни, а не актерский талант. У нее в копилке есть несколько достойных ролей, но всех всегда больше интересовала ее семья и отношения с мужчинами. Если бы Джоли родилась у ничем не примечательных родителей и вышла бы замуж за простого парня, навряд ли бы о ней столько говорили. © Unknown author / Reddit
- Джоли совершенно одинаковая во всех фильмах. Просто посредственность. © SwordfishGirl
/ Reddit
Эмилия Кларк
- Честно говоря, мне нравится Эмилия Кларк, но в «Игре престолов» она была просто ужасна. Нечто плаксивое и деревянное. Да, роль Дейнерис не самая простая, и Кларк ее просто завалила. Долго я привыкал к ее посредственной игре. © seeyouspacecowboyx / Reddit
- Эмилия Кларк, кажется, имеет представление только об одном стиле игры. Каждый раз, когда она пытается выйти за рамки привычной роли, получается нечто неудобоваримое. © Unknown author / Reddit
Джулия Робертс
- Джулия Робертс симпатичная, но хоть убейте меня, не понимаю, почему она считается самой прекрасной женщиной нашего поколения. © mayargo7 / Reddit
- Господи, Джулия Робертс умудрилась провалить даже простейшую роль в фильме «Двенадцать друзей Оушена». А ведь ей надо было всего лишь сыграть саму себя. © Unknown author / Reddit
- Она вечно играет девушку, в которую влюбляются. Затрудняюсь ее как-то иначе охарактеризовать. © Unknown author / Reddit
- Как же меня раздражает жеманный смех Робертс, который звучит в каждом ее фильме. © Cidernica / Reddit
- Да, я просто какой-то левый чувак, а она получила «Оскар». Но Джулия Робертс просто не впечатляет меня как актриса. Ее брат значительно круче. © CertainlyAmbivalent / Reddit
Слава — вещь непредсказуемая. Ведь многие актеры, несмотря на свой исключительный талант и актерское мастерство, год за годом остаются без интересных ролей, заслуженных наград и внушительных гонораров.
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