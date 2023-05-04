Зрителям показали, как выглядят герои нового фильма «Русалочка». И многие оказались озадачены увиденным
Скоро на экраны выйдет долгожданная киноадаптация мультфильма «Русалочка» от студии Disney, основанная на одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. На днях были опубликованы постеры к фильму с главными персонажами, однако многих фанатов смутило это зрелище — особенно то, как выглядят морские друзья Ариэль.
Как вы, должно быть, помните, сюжет повествует об Ариэль — русалке, самой младшей дочке царя Тритона. Она давно мечтает стать человеком, а после спасения принца Эрика девушка влюбляется и решает во что бы то ни стало попасть на сушу. Для этого, даже вопреки запретам отца и уговорам друзей — рыбки Флаундера, краба Себастьяна и морской чайки Скаттла, — она отдает морской ведьме Урсуле свой голос в обмен на человеческие ноги.
Хотя внешность обновленной Ариэль была известна уже довольно давно, после того как на роль утвердили Холли Бейли, то, как будут выглядеть в киноадаптации все вышеперечисленные главные герои, долгое время было загадкой. И вот теперь на них тоже можно полюбоваться.
Флаундер
Себастьян
Скаттл
Урсула
Ариэль
Принц Эрик
Царь Тритон
Новая «Русалочка» уже не в первый раз за короткое время своего существования переживает волну хейта. Теперь критике подвергся в основном бедняга Флаундер: пользователи сети с молниеносной скоростью отреагировали на то, что он слишком реалистичен и безэмоционален и совершенно не похож на оригинальную ярко-желтую пухлую рыбку.
Похожая ситуация когда-то развернулась вокруг киноадаптации всеми любимого «Короля Льва», который в основном получил положительные отзывы критиков, но не до конца удовлетворил зрителей. Да и в целом мы уже убедились, что из-за обновленных персонажей ремейки редко избегают возникновения вокруг себя горячих споров.